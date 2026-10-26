Jennifer Lopez: Ο Pitbull αποκάλυψε 15 χρόνια μετά τι ένιωσε στη σκηνή μαζί της

Ο Pitbull θυμήθηκε την κοινή του εμφάνιση με την Jennifer Lopez στα American Music Awards το 2011 και αποκάλυψε την απρόσμενη αντίδρασή του

Με μια ματιά Ο Pitbull αποκάλυψε 15 χρόνια μετά την αντίδρασή του σε αισθησιακό χορό της Jennifer Lopez.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εμφάνισής τους στα American Music Awards το 2011.

Η Jennifer Lopez έκανε μια απρόσμενη χορευτική κίνηση που δεν είχε γίνει στις πρόβες.

Ο Pitbull παραδέχθηκε ότι η κίνηση της Lopez του προκάλεσε σεξουαλική διέγερση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια στιγμή από το παρελθόν που δεν είχε συζητηθεί μέχρι σήμερα έφερε στο προσκήνιο ο Pitbull, αποκαλύπτοντας την αντίδρασή του σε μια απρόσμενη χορευτική κίνηση της Jennifer Lopez κατά τη διάρκεια κοινής τους εμφάνισης. Ο ράπερ αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που συνέβη πριν από περίπου 15 χρόνια, όταν οι δυο τους ανέβηκαν μαζί στη σκηνή των American Music Awards.

Η εξομολόγηση έγινε στο πλαίσιο του Billboard Latin Music Week στο Μαϊάμι, όπου ο καλλιτέχνης θυμήθηκε χαρακτηριστικές στιγμές της πορείας του. Ανάμεσα σε αυτές ξεχώρισε η εμφάνισή τους το 2011, όταν ερμήνευσαν το «On the Floor», ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της συνεργασίας τους.

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Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, η Jennifer Lopez πλησίασε τον Pitbull και άρχισε να χορεύει αισθησιακά μπροστά του, κάνοντας μια κίνηση που, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, δεν είχε συμπεριληφθεί στις πρόβες τους. Η απρόσμενη αυτή στιγμή τον αιφνιδίασε, καθώς εξελίχθηκε ζωντανά μπροστά σε χιλιάδες θεατές και τηλεοπτικές κάμερες.

Ο ράπερ παραδέχθηκε ότι η σωματική επαφή με την τραγουδίστρια τού προκάλεσε σεξουαλική διέγερση, περιγράφοντας ανοιχτά την αντίδρασή του σχεδόν μιάμιση δεκαετία μετά το περιστατικό. Η αποκάλυψη έγινε αντικείμενο συζήτησης, καθώς αφορά μια εμφάνιση που είχε ξεχωρίσει τότε για την έντονη χορογραφία και τη σκηνική χημεία των δύο καλλιτεχνών.

Η συνεργασία τους που άφησε το στίγμα της στην pop μουσική

Η Jennifer Lopez και ο Pitbull έχουν συνεργαστεί σε αρκετές επιτυχίες, με το «On the Floor» να αποτελεί ένα από τα τραγούδια που συνδέθηκαν περισσότερο με την κοινή μουσική τους πορεία. Στη δισκογραφική τους συνάντηση προστέθηκαν αργότερα τα «Dance Again» και «Live It Up», ενισχύοντας τη δυναμική παρουσία τους στην pop και dance σκηνή.

Το 2014, οι δυο τους συμμετείχαν επίσης μαζί με τη Βραζιλιάνα τραγουδίστρια Claudia Leitte στο «We Are One (Ole Ola)», το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου που πραγματοποιήθηκε στη Βραζιλία.

Η πρόσφατη αναφορά του Pitbull έφερε ξανά στο προσκήνιο την εμφάνιση του 2011, αυτή τη φορά μέσα από μια προσωπική λεπτομέρεια που ο ίδιος επέλεξε να μοιραστεί δημόσια χρόνια αργότερα.

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