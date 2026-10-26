Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ρότερνταμ

Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα γυμναστικής, συγκεντρώνοντας 14.333 βαθμούς

Με μια ματιά Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους κρίκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ρότερνταμ.

Ο Έλληνας αθλητής συγκέντρωσε 14.333 βαθμούς στον τελικό.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Κινέζος Σινγιού Λαν με 14.766 βαθμούς.

Αυτή είναι η πέμπτη παγκόσμια διάκριση του Πετρούνια και η δεύτερη ασημένια σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία ακόμη σημαντική διάκριση πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Λευτέρης Πετρούνιας, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα γυμναστικής. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης συγκέντρωσε 14.333 βαθμούς, ανεβαίνοντας στο βάθρο και επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την παρουσία του ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές του αγωνίσματος.

Ο τελικός πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου, με τον Πετρούνια να ολοκληρώνει το πρόγραμμά του και να βρίσκεται προσωρινά στην πρώτη θέση της κατάταξης. Η επίδοση του Κινέζου Σινγιού Λαν, ωστόσο, άλλαξε τα δεδομένα, καθώς συγκέντρωσε 14.766 βαθμούς και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

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Το ασημένιο μετάλλιο αποτελεί την πέμπτη συνολικά παγκόσμια διάκριση του Λευτέρη Πετρούνια και τη δεύτερη φορά που κατακτά τη 2η θέση στη διοργάνωση, μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αμβέρσας το 2023.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει γράψει τη δική του ιστορία στους κρίκους, με σταθερή παρουσία σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις και σημαντικές επιτυχίες που τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους της ελληνικής γυμναστικής.

Η νέα του διάκριση έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη σπουδαία πορεία, με τον Λευτέρη Πετρούνια να συνεχίζει να εκπροσωπεί την Ελλάδα στο υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος.

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