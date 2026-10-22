Life 22.10.2026

Η Nike μετέτρεψε το αεροδρόμιο του Λονδίνου σε πίστα αγώνα για 5.000 γυναίκες

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Περίπου 5.000 γυναίκες έτρεξαν σε έναν αεροδιάδρομο του Λονδίνου στον νυχτερινό αγώνα 10 χιλιομέτρων της Nike
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Περίπου 5.000 γυναίκες έτρεξαν 10 χιλιόμετρα σε αεροδιάδρομο του London City Airport.
  • Ο αγώνας έγινε στο πλαίσιο του Nike After Dark Tour, που συνδυάζει τρέξιμο, μουσική και γυναικεία κοινότητα.
  • Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε εκτός ωραρίου λειτουργίας του αεροδρομίου, χωρίς να επηρεαστούν οι πτήσεις.
  • Η βραδιά περιλάμβανε DJs, αθλητές, εκθεσιακό χώρο και συναυλία της PinkPantheress.
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Φαντάσου να τρέχεις σε έναν αεροδιάδρομο, με τα φώτα του αεροδρομίου και τον νυχτερινό ορίζοντα της πόλης να δημιουργούν ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό από εκείνο ενός συνηθισμένου αγώνα δρόμου. Αυτή την εμπειρία έζησαν περίπου 5.000 γυναίκες στις 17 Οκτωβρίου 2026, όταν η Nike μετέτρεψε μέρος του διαδρόμου του London City Airport σε πίστα για έναν νυχτερινό αγώνα 10 χιλιομέτρων. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Nike After Dark Tour, μιας διεθνούς σειράς αγώνων που συνδυάζει το τρέξιμο με τη μουσική, τη διασκέδαση και τη γυναικεία κοινότητα.

Ένας αεροδιάδρομος γίνεται πίστα 10 χιλιομέτρων

Το London City Airport άφησε προσωρινά πίσω του τον συνηθισμένο ρόλο του, καθώς χιλιάδες δρομείς κατέλαβαν τη διαδρομή για έναν αγώνα που είχε εξαντλήσει όλες τις συμμετοχές. Η διαδρομή ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε στο Silverworks Island, στην περιοχή Royal Docks του ανατολικού Λονδίνου, περνώντας από κλειστούς δρόμους, τα Millennium Mills και την παραθαλάσσια ζώνη, πριν οι συμμετέχουσες φτάσουν στον αεροδιάδρομο.

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Η επίπεδη διαδρομή σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει γρήγορο ρυθμό, αποτελώντας μια ενδιαφέρουσα επιλογή ακόμη και για δρομείς που ήθελαν να κυνηγήσουν ένα προσωπικό ρεκόρ. Οι συμμετέχουσες ξεκίνησαν σε τέσσερα κύματα, από τις 18:30 έως τις 19:00, ανάλογα με τον εκτιμώμενο χρόνο τερματισμού τους, από λιγότερο από 50 λεπτά έως δύο ώρες. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε εκτός του ωραρίου λειτουργίας του αεροδρομίου, ώστε να μην επηρεαστούν οι πτήσεις. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του London City Airport, ο αγώνας είχε προγραμματιστεί με τρόπο που επέτρεπε τη διεξαγωγή του χωρίς να διαταραχθεί η αεροπορική δραστηριότητα.

Μουσική, DJs και συναυλία μετά τον αγώνα

Το Nike After Dark Tour δεν περιορίστηκε μόνο στο τρέξιμο. Η βραδιά περιλάμβανε DJs, παρουσιάσεις από αθλητές, εκθεσιακό χώρο και εορταστικές εκδηλώσεις μετά τον τερματισμό, με ζωντανή εμφάνιση της Βρετανίδας τραγουδίστριας και τραγουδοποιού PinkPantheress. Η ιδέα πίσω από τη διοργάνωση είναι να προσφέρει στις γυναίκες μια διαφορετική εμπειρία άθλησης, όπου η συμμετοχή και η αίσθηση της κοινότητας έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο με την επίδοση. Άλλωστε, ένας αγώνας δρόμου μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο από μια διαδρομή συγκεκριμένων χιλιομέτρων, όταν συνδυάζεται με μουσική, ψυχαγωγία και την ευκαιρία να μοιραστείς την προσπάθεια με χιλιάδες άλλες γυναίκες.

Το Nike After Dark Tour ταξιδεύει σε επτά πόλεις

Το Λονδίνο αποτελεί έναν από τους επτά σταθμούς της σειράς για το 2026. Εκτός από τη βρετανική πρωτεύουσα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη Σαγκάη, τη Μανίλα, τη Βομβάη, το Λος Άντζελες, την Πόλη του Μεξικού και το Σίδνεϊ. Σε τέσσερις πόλεις, μεταξύ των οποίων το Λονδίνο, θα πραγματοποιηθούν αγώνες 10 χιλιομέτρων, ενώ στις υπόλοιπες τρεις θα φιλοξενηθούν ημιμαραθώνιοι. Η Nike ξεκίνησε το After Dark Tour το 2025, με την πρώτη χρονιά να συγκεντρώνει περισσότερες από 50.000 γυναίκες σε επτά αγώνες, σε πέντε ηπείρους. Η σειρά επιχειρεί να συνδέσει τον αθλητισμό με τη μουσική και τις κοινωνικές εκδηλώσεις, δημιουργώντας μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια ενός κλασικού αγώνα δρόμου.

Τα αεροδρόμια που έχουν ανοίξει τους διαδρόμους τους για δρομείς

Το London City Airport δεν είναι το μοναδικό αεροδρόμιο που έχει φιλοξενήσει αγώνες δρόμου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντίστοιχες διοργανώσεις έχουν πραγματοποιηθεί στο Pittsburgh International Airport, στο Washington Dulles International Airport, στο Miami International Airport και στο Philadelphia International Airport. Οι αγώνες αυτοί περιλαμβάνουν διαδρομές 5 ή 10 χιλιομέτρων, ενώ ορισμένοι συνδέονται με φιλανθρωπικές δράσεις και πρωτοβουλίες για την τοπική κοινότητα. Με αυτόν τον τρόπο, οι αεροδιάδρομοι αποκτούν προσωρινά έναν διαφορετικό ρόλο, προσφέροντας στους συμμετέχοντες τη σπάνια ευκαιρία να τρέξουν σε έναν χώρο που συνήθως προορίζεται αποκλειστικά για αεροσκάφη. Η διοργάνωση της Nike στο Λονδίνο δείχνει πώς το τρέξιμο μπορεί να συνδυαστεί με μια ασυνήθιστη τοποθεσία και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ψυχαγωγίας, μετατρέποντας μια νυχτερινή διαδρομή 10 χιλιομέτρων σε ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός με επίκεντρο τις γυναίκες.

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