Celeb World 22.10.2026

Ο Jacob Elordi «δανείζει» τη φωνή του στην αυτοβιογραφία του Eric Dane

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Ο ηθοποιός του «Euphoria» θα διαβάσει την αυτοβιογραφία του τηλεοπτικού του πατέρα, η οποία κυκλοφορεί λίγους μήνες μετά τον θάνατό του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Jacob Elordi θα αφηγηθεί την αυτοβιογραφία του Eric Dane, "My Book of Days: A Memoir in Moments".
  • Η αυτοβιογραφία θα κυκλοφορήσει ως audiobook στις 3 Νοεμβρίου, 9 μήνες μετά τον θάνατο του Eric Dane.
  • Ο Eric Dane περιγράφει στην αυτοβιογραφία του εκτεταμένη χρήση ναρκωτικών στη δεκαετία των 20 του.
  • Ο ηθοποιός εισήχθη πέντε φορές σε κέντρο απεξάρτησης λόγω εθισμού στα παυσίπονα.
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Ο Jacob Elordi αναλαμβάνει έναν νέο, ιδιαίτερο ρόλο, καθώς θα είναι ο αφηγητής της αυτοβιογραφίας του Eric Dane, του ηθοποιού που υποδύθηκε τον πατέρα του στη δημοφιλή σειρά «Euphoria». Το επερχόμενο audiobook, με τίτλο «My Book of Days: A Memoir in Moments», αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Νοεμβρίου, 9 μήνες μετά τον θάνατο του Eric Dane.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η είδηση αυτή επιβεβαιώθηκε από εκπρόσωπο του εκδοτικού οίκου Penguin Random House, προσθέτοντας μια συγκινητική διάσταση στην επανένωση των δύο ηθοποιών, έστω και μετά τον θάνατο του Eric Dane. Ο Eric Dane, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών τον περασμένο Φεβρουάριο, μετά από μάχη με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), είχε εκφράσει στο παρελθόν τον θαυμασμό του για τον Jacob Elordi.

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Λίγο πριν από την τρίτη σεζόν του «Euphoria», ο Eric Dane είχε μιλήσει στο «Too Fab» για την εξαιρετική επαγγελματική σχέση που ανέπτυξε με τον Jacob Elordi. «Ο Jacob κι εγώ τρέφουμε πολύ βαθύ σεβασμό ο ένας για τον άλλον εκτός γυρισμάτων,» είχε δηλώσει ο Eric Dane. «Είναι πραγματικά υπέροχος άνθρωπος. Και είναι πολύ διασκεδαστικό να δουλεύεις μαζί του. Είναι ένας εξαιρετικά αφοσιωμένος ηθοποιός, κάτι που μας επιτρέπει να συζητάμε πότε-πότε για την τέχνη της υποκριτικής. Και μας αρέσει πολύ να το κάνουμε αυτό. Είναι πραγματικά υπέροχα να δουλεύεις μαζί του» . Αυτά τα λόγια αντικατοπτρίζουν την αμοιβαία εκτίμηση και τη θετική ατμόσφαιρα που επικρατούσε μεταξύ τους στα γυρίσματα.

eric_dane
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αποκαλύψεις από την αυτοβιογραφία του Eric Dane

Αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία του Eric Dane έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί, προσφέροντας μια ματιά στις πιο σκοτεινές περιόδους της ζωής του. Σε ένα από αυτά, που εξασφάλισε το περιοδικό «People», ο ηθοποιός περιγράφει την έντονη χρήση ναρκωτικών κατά τη δεκαετία των 20 του, χαρακτηρίζοντας αυτή την περίοδο ως «τη σκοτεινή εποχή μου».

Ο ηθοποιός Jacob Elordi με γυναικεία τσάντα, προωθώντας τις νέες τάσεις στη μόδα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Eric Dane αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει ναρκωτικό που να μην έχω δοκιμάσει. Αποκαλώ εκείνη την περίοδο τη σκοτεινή εποχή μου. Πήγα σε οντισιόν για μερικούς ρόλους, πήρα κάποιους από αυτούς, αλλά κυρίως έκανα ναρκωτικά. Έπαιρνα ναρκωτικά, κάπνιζα χασίς, γινόμουν λιώμα, έκανα ενέσεις, κάπνιζα κρακ και δοκίμαζα κάθε ναρκωτικό που μπορεί να φανταστεί κανείς».

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https://www.instagram.com/realericdane/

Στη συνέχεια, απαριθμεί μια εκτενή λίστα ουσιών: «Αλκοόλ, μαριχουάνα, LSD. Ηρωίνη. Κοκαΐνη. Παραισθησιογόνα μανιτάρια. Μεσκαλίνη. Κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη. Κρακ. Παυσίπονα. Χούφτες παυσίπονα. Κουβάδες παυσίπονα. Vicodin, Percocet, OxyContin, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, τα πάντα που κυκλοφορούσαν στην αγορά. Όλες τις βενζοδιαζεπίνες. Xanax. Valium. Όλα τα μυοχαλαρωτικά. Όλα τα διεγερτικά. Adderall. Ritalin».

Η μάχη με τον εθισμό και η επίδραση στην υγεία

Το βιβλίο του Eric Dane αποκαλύπτει επίσης ότι χρειάστηκε να εισαχθεί πέντε φορές σε κέντρο απεξάρτησης κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στη σειρά «Grey’s Anatomy». Ο εθισμός του στα παυσίπονα επανεμφανίστηκε γύρω στο 2008, μετά από έναν τραυματισμό στον αυχένα που υπέστη κατά τη διάρκεια γυμναστικής.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε σημαντικά, με τους συναδέλφους του να αντιλαμβάνονται τις αλλαγές. «Το σώμα μου καταρρέει. Το βάρος μου πέφτει στα 77 κιλά, το πρόσωπό μου βαθουλώνει, τα μάτια μου θολώνουν, φαίνομαι αποστεωμένος,» περιέγραψε ο ίδιος. 

Χαμογελαστός νεαρός άνδρας με κοστούμι και ανοιχτό πουκάμισο σε τηλεοπτικό πλατό.
https://www.instagram.com/jjacob.elordi/

Ο Eric Dane αναφέρθηκε και στη στήριξη που έλαβε από τη δημιουργό του «Grey’s Anatomy», Shonda Rhimes, η οποία του είχε διαβεβαιώσει ότι θα τον «φρόντιζε» εάν χρειαζόταν να κάνει ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα. Παρά τις επανειλημμένες νοσηλείες σε κέντρα απεξάρτησης, ο ηθοποιός κατάφερε να παραμείνει νηφάλιος κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, αν και η ψυχολογική του κατάσταση επηρεάστηκε. «Σωματικά δείχνω υγιής. Αλλά ψυχικά βρίσκομαι στον δρόμο προς την κατάρρευση,» είχε δηλώσει.

Ο Eric Dane, ο ηθοποιός που έφυγε από τη ζωή, σε επίσημη εμφάνιση με κοστούμι.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αφήγηση της αυτοβιογραφίας του Eric Dane από τον Jacob Elordi αναμένεται να φέρει στο φως περισσότερες λεπτομέρειες από τη ζωή και τον αγώνα του ηθοποιού, προσφέροντας στους ακροατές μια βαθύτερη κατανόηση της πορείας του.

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Audiobook Eric Dane Jacob Elordi
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