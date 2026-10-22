Ο j-hope των BTS βάζει την υπογραφή του στα νέα Nike Air Force 1

Με μια ματιά Ο j-hope των BTS συνεργάζεται με τον Nigo για νέα Nike Air Force 1.

Τα sneakers έχουν έντονα χρώματα και λεπτομέρειες εμπνευσμένες από τον j-hope.

Η συνεργασία εντάσσεται στην παγκόσμια περιοδεία του Nigo με τίτλο «Air Force 1 World Tour».

Τα Nike x Nigo x j-hope Air Force 1 κυκλοφορούν στις 22 Οκτωβρίου με τιμή 150 δολάρια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο j-hope, μέλος του παγκοσμίου φήμης συγκροτήματος BTS, ετοιμάζεται να προσθέσει μια νέα, ξεχωριστή συνεργασία στο ενεργητικό του, αυτή τη φορά στον χώρο της μόδας. Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης συνεργάζεται με τον Ιάπωνα σχεδιαστή streetwear, Nigo, για τη δημιουργία μιας νέας, ιδιαίτερης έκδοσης των θρυλικών sneakers της Nike, των Air Force 1. Η συνεργασία αυτή, που συνδυάζει τον κόσμο της μουσικής με αυτόν της υψηλής μόδας, αναμένεται να προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στους φίλους του j-hope, των BTS, αλλά και των sneakers.

Η νέα δημιουργία, με την ονομασία Nike x Nigo x j-hope Air Force 1, παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη απόκλιση από την παραδοσιακή, λευκή εκδοχή των Air Force 1. Εμπνευσμένα από μια πιο λεπτή εκδοχή του παπουτσιού που κυκλοφόρησε το 2001, τα νέα sneakers έρχονται σε μια εντυπωσιακή παλέτα χρωμάτων, συνδυάζοντας γυαλιστερό Burnt Sunrise και Metallic Gold, με έντονες μπλε πινελιές. Ιδιαίτερη προσοχή έχουν δοθεί στις λεπτομέρειες, όπως τα κορδόνια με σχέδια και τα γραφικά με σκιουράκια, τα οποία παραπέμπουν στο αγαπημένο παρατσούκλι του j-hope.

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Αυτή η στιλιστική επιλογή ταιριάζει απόλυτα με το εκλεκτικό στυλ του ράπερ, ο οποίος έχει γίνει γνωστός για τις τολμηρές του εμφανίσεις τόσο στη σκηνή όσο και στην προσωπική του ζωή. Πέρα από τη συμμετοχή του στους BTS, ο j-hope έχει χαράξει μια επιτυχημένη σόλο πορεία με κυκλοφορίες όπως τα άλμπουμ «Jack in the Box» και «Hope on the Street Vol. 1», ενώ παράλληλα αποτελεί τακτικός καλεσμένος στις εβδομάδες μόδας ως πρεσβευτής του οίκου Louis Vuitton.

Η Κληρονομιά του Nigo και η Παγκόσμια Περιοδεία του Nigo

Ο Nigo, ιδρυτής των θρυλικών brands A Bathing Ape (BAPE) και Human Made, δεν είναι ξένος στις συνεργασίες με μουσικούς. Ο Ιάπωνας σχεδιαστής έχει στο παρελθόν συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Pharrell Williams και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας του hip-hop και του streetwear για πάνω από δύο δεκαετίες. Η συνεργασία με τον j-hope εντάσσεται στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του Nigo με τίτλο «Air Force 1 World Tour», ένα πρότζεκτ που επαναπροσδιορίζει το εμβληματικό μοντέλο της Nike, με τη βοήθεια φίλων και συνεργατών.

Πληροφορίες για την Αγορά

Τα Nike x Nigo x j-hope Air Force 1 αναμένεται να κυκλοφορήσουν παγκοσμίως την Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου, με τιμή 150 δολάρια. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα βρουν μέσω της εφαρμογής SNKRS της Nike, καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα sneakers είχαν πρωτοκυκλοφορήσει αρχικά μέσω της Human Made, του label του Nigo, στις 17 Οκτωβρίου, δίνοντας έτσι μια δεύτερη ευκαιρία στους fans να αποκτήσουν ένα ζευγάρι.

Δεδομένης της τεράστιας απήχησης τόσο του j-hope όσο και του Nigo, αναμένεται ότι τα εν λόγω sneakers θα γίνουν ανάρπαστα. Για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ένα ζευγάρι, η καλύτερη στρατηγική είναι να παρακολουθούν στενά την εφαρμογή SNKRS της Nike και να έχουν ενημερωμένα τα στοιχεία του λογαριασμού και πληρωμής τους.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί μια ακόμα απόδειξη της αυξανόμενης σύνδεσης μεταξύ της μουσικής βιομηχανίας και του χώρου της μόδας, με τους καλλιτέχνες να γίνονται ολοένα και πιο ενεργοί στη δημιουργία και την προώθηση προϊόντων που αντικατοπτρίζουν το προσωπικό τους στυλ και τις αισθητικές τους.

Κεντρική Εικόνα: @uarmyhope

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