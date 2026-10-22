Social & Tech 22.10.2026

Ο μεγαλύτερος εναέριος δράκος δημιουργήθηκε από χιλιάδες drones – Έσπασε 2 ρεκόρ Guiness

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Δες πώς 10.183 drones σχημάτισαν έναν φωτεινό δράκο στο Τέξας, καταρρίπτοντας δύο ρεκόρ Guinness
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Χιλιάδες drones δημιούργησαν την μεγαλύτερη εναέρια απεικόνιση δράκου, σπάζοντας 2 ρεκόρ Guinness.
  • Η κινεζική εταιρεία Damoda Intelligent Control Technology χρησιμοποίησε 10.183 drones για το επίτευγμα.
  • Η εταιρεία κατέρριψε επίσης ρεκόρ για τις περισσότερες απογειώσεις drones σε μία εβδομάδα (71.207).
  • Η τεχνολογία των drone shows εξελίσσεται, προσφέροντας νέες δυνατότητες σε διάφορους τομείς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα, που θύμιζε σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας, έλαμψε στον νυχτερινό ουρανό του Τέξας. Χιλιάδες drones, συντονισμένα σε απόλυτη αρμονία, δημιούργησαν την εικόνα ενός επιβλητικού, φωτεινού δράκου, χαρίζοντας στους θεατές ένα θέαμα αντάξιο των παγκόσμιων ρεκόρ που κατέρριψε.

Το επίτευγμα αυτό υλοποιήθηκε χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία της κινεζικής εταιρείας Damoda Intelligent Control Technology. Με έδρα τη Σεντζέν, η εταιρεία επιστράτευσε 10.183 drones, τα οποία συνεργάστηκαν αρμονικά για να σμιλέψουν την μεγαλύτερη εναέρια απεικόνιση μυθικού πλάσματος που έχει καταγραφεί ποτέ. Η ακρίβεια των ελιγμών και η εντυπωσιακή κλίμακα της σύνθεσης ανέδειξαν τις απεριόριστες δυνατότητες των drone shows, συνδυάζοντας τη μαγεία του ψηφιακού προγραμματισμού με την αισθητική της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

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7 παραστάσεις, ένα νέο επίτευγμα

Η Damoda Intelligent Control Technology δεν σταμάτησε στην εντυπωσιακή φιγούρα του δράκου. Στο πλαίσιο της ίδιας πρωτοβουλίας, η εταιρεία διοργάνωσε συνολικά 7 παραστάσεις με drones μέσα σε μία εβδομάδα, καταγράφοντας ένα εντυπωσιακό σύνολο 71.207 απογειώσεων. Με αυτόν τον αριθμό, η εταιρεία ξεπέρασε το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ των 55.939 απογειώσεων, επιβεβαιώνοντας την τεράστια κλίμακα και την άψογη οργάνωση της διοργάνωσης.

Η τεχνολογία πίσω από το θαύμα

Η δημιουργία ενός τέτοιου θεάματος απαιτεί εξαιρετική τεχνογνωσία και ακρίβεια. Τα drones, ελεγχόμενα από προηγμένα συστήματα, εκτελούν χιλιάδες πολύπλοκες κινήσεις στον αέρα, σχηματίζοντας κάθε στιγμή την επιθυμητή εικόνα. Η φωτεινή απεικόνιση, ειδικά στην περίπτωση ενός τόσο σύνθετου πλάσματος όσο ο δράκος, απαιτεί λεπτομερή χορογραφία και συνεχή επικοινωνία μεταξύ των μονάδων. Η τεχνολογία των drone shows εξελίσσεται ραγδαία, προσφέροντας νέες δυνατότητες σε τομείς όπως η διαφήμιση, οι εκδηλώσεις και η ψυχαγωγία. Αυτή η εμφάνιση στο Τέξας αποδεικνύει ότι τα όρια της φαντασίας, σε συνδυασμό με την τεχνολογία, μπορούν να δημιουργήσουν πραγματικά μαγικά θεάματα.

Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι η μόνη που έχει καταγράψει ρεκόρ με drones. Στο παρελθόν, παρόμοιες τεχνολογικές επιδόσεις έχουν γίνει αντικείμενο θαυμασμού, όπως η εμφάνιση ενός φωτεινού δράκου για τα Κινεζικά Πρωτοχρονιάτικα Δρώμενα ή διάφορες άλλες απεικονίσεις που έχουν φτάσει στα Guinness World Records. 

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