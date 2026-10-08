Οι Backstreet Boys έγραψαν ιστορία στον Καναδά – Το ρεκόρ που κανείς δεν περίμενε

Με μια ματιά Οι Backstreet Boys θα δώσουν 9 συναυλίες στο Rogers Centre του Τορόντο, αριθμός ρεκόρ για το στάδιο.

Το συγκρότημα ξεπέρασε προηγούμενα ρεκόρ συναυλιών στο Rogers Centre από Taylor Swift και The Weeknd.

Η μεγάλη ζήτηση οδήγησε στην προσθήκη τριών επιπλέον ημερομηνιών για τις εμφανίσεις τους.

Οι εμφανίσεις θα πραγματοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του Φεβρουαρίου 2027. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Backstreet Boys επιστρέφουν στον Καναδά και αυτή τη φορά δεν πρόκειται απλώς για ακόμη μία στάση της περιοδείας τους. Το δημοφιλές boy band ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στο Τορόντο, καθώς η τεράστια ζήτηση για τις επερχόμενες εμφανίσεις τους στο Rogers Centre οδήγησε στην προσθήκη επιπλέον ημερομηνιών, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των συναυλιών τους στο συγκεκριμένο στάδιο στις 9.

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό επίτευγμα, αφού οι Backstreet Boys θα πραγματοποιήσουν τις περισσότερες συναυλίες που έχει φιλοξενήσει ποτέ το Rogers Centre στο πλαίσιο μίας και μόνο περιοδείας, ξεπερνώντας δύο ονόματα που έχουν ήδη αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στη σύγχρονη συναυλιακή ιστορία, την Taylor Swift και τον The Weeknd. Και αν έχεις παρακολουθήσει έστω και λίγο την πορεία των Backstreet Boys, καταλαβαίνεις αμέσως γιατί η είδηση έχει ιδιαίτερη σημασία: δεκαετίες μετά την εκτόξευσή τους στην κορυφή της pop, το συγκρότημα εξακολουθεί να γεμίζει τεράστιες σκηνές και να δημιουργεί ζήτηση που μεταφράζεται σε επιπλέον sold-out βραδιές.

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Οι Backstreet Boys προσθέτουν ακόμη τρεις συναυλίες στο Τορόντο

Αρχικά, οι Backstreet Boys είχαν προγραμματίσει 6 εμφανίσεις στο Rogers Centre. Η ανταπόκριση του κοινού, όμως, ήταν τόσο μεγάλη ώστε χρειάστηκε να προστεθούν ακόμη τρεις ημερομηνίες. Έτσι, το συγκρότημα θα εμφανιστεί συνολικά εννέα φορές στο εμβληματικό στάδιο του Τορόντο, δημιουργώντας ένα νέο ρεκόρ για τις περισσότερες βραδιές που έχει πραγματοποιήσει ένας καλλιτέχνης στο Rogers Centre στο πλαίσιο μίας περιοδείας. Αν είσαι fan των Backstreet Boys, πλέον έχεις εννέα διαφορετικές ευκαιρίες για να τους δεις ζωντανά στον Καναδά. Οι εμφανίσεις είναι προγραμματισμένες για τις 12, 13 και 14 Φεβρουαρίου, καθώς και για τις 19, 20 και 21 Φεβρουαρίου. Το συγκρότημα θα επιστρέψει στη σκηνή του Rogers Centre για τρεις ακόμη συναυλίες στις 26, 27 και 28 Φεβρουαρίου 2027. Με άλλα λόγια, για σχεδόν ολόκληρο τον Φεβρουάριο του 2027, το Τορόντο θα κινείται σε ρυθμούς Backstreet Boys.

Το ρεκόρ που ξεπερνά Taylor Swift και The Weeknd

Το συγκεκριμένο επίτευγμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν δεις ποιοι καλλιτέχνες βρίσκονται πίσω από το προηγούμενο ρεκόρ. Πριν από τους Backstreet Boys, το Rogers Centre είχε φιλοξενήσει από έξι συναυλίες στο πλαίσιο μίας περιοδείας τόσο τον The Weeknd με την περιοδεία «After Hours Til Dawn» όσο και την Taylor Swift με το «The Eras Tour». Και οι δύο περιοδείες αποτέλεσαν τεράστια συναυλιακά φαινόμενα, με τις εμφανίσεις τους στο Τορόντο να συγκαταλέγονται στις πιο σημαντικές στιγμές της αντίστοιχης περιοδείας τους. Τώρα, όμως, οι Backstreet Boys ανεβάζουν τον πήχη ακόμη ψηλότερα, φτάνοντας τις εννέα συναυλίες στο ίδιο στάδιο. Η διαφορά δεν είναι μικρή. Από τις έξι εμφανίσεις περνάμε στις εννέα, κάτι που σημαίνει ότι οι Backstreet Boys προσθέτουν τρεις επιπλέον βραδιές σε ένα ρεκόρ που ήδη είχε συνδεθεί με δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Το Rogers Centre γίνεται για λίγο το «σπίτι» των Backstreet Boys

Υπάρχει και κάτι συμβολικό στην επιλογή του Rogers Centre. Το στάδιο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συναυλιακά venues του Καναδά και βρίσκεται στην καρδιά του Τορόντο. Εκεί, οι Backstreet Boys δεν θα κάνουν απλώς μία ή δύο εμφανίσεις, αλλά θα δημιουργήσουν μια ολόκληρη σειρά συναυλιών που εκτείνεται σε τρεις διαφορετικές εβδομάδες. Οι ημερομηνίες έχουν ως εξής: 12, 13 και 14 Φεβρουαρίου 2027, 19, 20 και 21 Φεβρουαρίου 2027, ενώ οι τελευταίες τρεις εμφανίσεις θα πραγματοποιηθούν στις 26, 27 και 28 Φεβρουαρίου 2027. Αν κοιτάξεις συνολικά το πρόγραμμα, αντιλαμβάνεσαι πόσο μεγάλη είναι η ζήτηση. Δεν πρόκειται για μια περιοδεία που περνά από το Τορόντο για ένα βράδυ και συνεχίζει στον επόμενο προορισμό. Οι Backstreet Boys θα επιστρέφουν ξανά και ξανά στη σκηνή του Rogers Centre, μετατρέποντας την πόλη σε έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς του συγκεκριμένου tour.

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Η δύναμη των Backstreet Boys δεν δείχνει να ξεθωριάζει

Το πιο εντυπωσιακό κομμάτι της είδησης είναι ίσως το γεγονός ότι οι Backstreet Boys εξακολουθούν να έχουν τόσο μεγάλη συναυλιακή δυναμική. Μπορεί να έχουν περάσει δεκαετίες από την εποχή που τραγούδια όπως το «I Want It That Way», το «Everybody (Backstreet’s Back)» και το «As Long as You Love Me» κυριαρχούσαν στα charts, όμως το ενδιαφέρον του κοινού για το συγκρότημα παραμένει εξαιρετικά ισχυρό. Η νέα αυτή σειρά εμφανίσεων στο Τορόντο δείχνει ακριβώς αυτό. Η ζήτηση ήταν αρκετή ώστε οι αρχικές ημερομηνίες να μην είναι αρκετές και να προστεθούν τρεις ακόμη συναυλίες. Και κάπως έτσι, οι Backstreet Boys βρίσκονται πλέον στην κορυφή μιας λίστας που περιλαμβάνει μερικές από τις μεγαλύτερες συναυλιακές παραγωγές των τελευταίων ετών.

Από την εποχή των boy bands σε ένα νέο συναυλιακό ρεκόρ

Υπάρχει κάτι σχεδόν νοσταλγικό, αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακά σύγχρονο, σε αυτή την ιστορία. Οι Backstreet Boys αποτέλεσαν ένα από τα συγκροτήματα που καθόρισαν την εποχή των boy bands στα τέλη των ’90s και στις αρχές των ’00s. Σήμερα, όμως, δεν επιστρέφουν απλώς για να θυμίσουν στο κοινό τις μεγάλες επιτυχίες του παρελθόντος. Συνεχίζουν να λειτουργούν ως ένα από τα πιο ισχυρά live acts της pop και αποδεικνύουν ότι η σχέση τους με το κοινό δεν περιορίζεται στη νοσταλγία. Το νέο ρεκόρ στο Rogers Centre το επιβεβαιώνει με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Για να φτάσεις στις εννέα εμφανίσεις σε ένα τόσο μεγάλο στάδιο, δεν αρκεί ένα δυνατό όνομα. Χρειάζεται ένα κοινό που θέλει πραγματικά να σε δει ξανά και ξανά. Και οι Backstreet Boys φαίνεται πως το έχουν.

9 βραδιές που αναμένεται να γίνουν ένα μεγάλο pop γεγονός

Οι 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 και 28 Φεβρουαρίου 2027 έχουν πλέον ξεχωριστή θέση στο ημερολόγιο των Backstreet Boys. Το Rogers Centre θα φιλοξενήσει εννέα διαδοχικές συναυλιακές βραδιές του συγκροτήματος και, μέχρι στιγμής, αυτό αποτελεί νέο ρεκόρ για τον μεγαλύτερο αριθμό εμφανίσεων μιας περιοδείας στο συγκεκριμένο στάδιο. Έτσι, ενώ η Taylor Swift και ο The Weeknd είχαν ήδη γράψει τη δική τους ιστορία στο Rogers Centre με έξι εμφανίσεις ο καθένας, οι Backstreet Boys έρχονται τώρα να προσθέσουν ένα ακόμη κεφάλαιο στη συναυλιακή ιστορία του Τορόντο. Τον Φεβρουάριο του 2027, λοιπόν, το Τορόντο θα γίνει για λίγο η πόλη των Backstreet Boys. Και αυτή τη φορά, δεν θα είναι απλώς για μία βραδιά. Θα είναι για εννέα.

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