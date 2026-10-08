Άννα Βίσση: Πόσα τραγούδια της δεν έχουν την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα;

Με μια ματιά Η Άννα Βίσση έχει ερμηνεύσει περίπου 100 τραγούδια χωρίς την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα.

Πριν τη συνεργασία της με τον Καρβέλα, η Βίσση είχε κυκλοφορήσει 13 τραγούδια στον πρώτο της δίσκο.

Ο δίσκος «Χ» με τον Γιώργο Θεοφάνους περιλαμβάνει 12 τραγούδια, ενώ το «Απαγορευμένο» 15 (ή 18 στην επανέκδοση).

Η Βίσση έχει επίσης συμμετοχές σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών, που υπολογίζονται σε 15-20 τραγούδια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Για πολλούς, το όνομα της Άννας Βίσση είναι σχεδόν συνώνυμο με εκείνο του Νίκου Καρβέλα. Και όχι άδικα, αφού η πολυετής συνεργασία τους χάρισε στο ελληνικό τραγούδι μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων δεκαετιών, τραγούδια που έγιναν μέρος της νυχτερινής διασκέδασης, ακούστηκαν αμέτρητες φορές σε συναυλίες και συνεχίζουν να τραγουδιούνται από διαφορετικές γενιές. Όμως, αν για μια στιγμή αφαιρέσεις από την εξίσωση όλες τις δημιουργίες του Καρβέλα, η εικόνα που μένει για την Άννα Βίσση είναι πολύ διαφορετική – και ίσως πολύ πιο πλούσια απ’ όσο φαντάζεσαι.

Γιατί πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της με τον Καρβέλα, η «απόλυτη» έχει ερμηνεύσει δεκάδες τραγούδια άλλων σπουδαίων δημιουργών, έχει συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα της ελληνικής μουσικής και έχει χτίσει ένα ρεπερτόριο που εκτείνεται σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες. Πόσα είναι, λοιπόν, τα τραγούδια που μπορεί να τραγουδήσει χωρίς την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα; Η απάντηση βρίσκεται σε μια μουσική διαδρομή γεμάτη εκπλήξεις, σημαντικές συνεργασίες και τραγούδια που ίσως έχεις ξεχάσει.

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Η αφορμή για να μπουν όλα αυτά τα τραγούδια στο μικροσκόπιο ήταν η πρόσφατη εντυπωσιακή συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Σε εκείνη τη συναυλία, η τραγουδίστρια ερμήνευσε συνολικά 50 τραγούδια. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Νίκος Καρβέλας στην εκπομπή «Πρωινό» του ANT1, τα 47 από αυτά ήταν δικές του δημιουργίες. Και κάπου εδώ γεννιέται το ερώτημα που έχει ενδιαφέρον να απαντήσεις με αριθμούς: τι μένει από το ρεπερτόριο της Άννας Βίσση αν αφαιρεθούν τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα; Η συζήτηση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την πληροφορία ότι ο Νίκος Καρβέλας προτίθεται να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα, ζητώντας να απαγορευτεί στην πρώην σύζυγο και επί δεκαετίες συνεργάτιδά του η ερμηνεία των τραγουδιών του. Πριν, όμως, φτάσεις στο σήμερα, αξίζει να γυρίσεις αρκετά χρόνια πίσω.

Η Άννα Βίσση υπήρχε πολύ πριν από τον Καρβέλα

Πριν η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας γίνουν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δίδυμα της ελληνικής μουσικής, η τραγουδίστρια είχε ήδη διανύσει μια σημαντική διαδρομή. Από το 1973 έως το 1982 κινήθηκε στον χώρο του έντεχνου και του λαϊκού τραγουδιού και συνεργάστηκε με ονόματα που αποτελούν πλέον μέρος της ιστορίας της ελληνικής μουσικής, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Σταύρος Κουγιουμτζής και ο Σταύρος Ξαρχάκος. Η πρώτη προσωπική της επιτυχία ήρθε το 1977 στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης με το «Ας κάνουμε απόψε μιαν αρχή», τραγούδι που έδωσε και το όνομά του στον πρώτο προσωπικό της δίσκο. Και μόνο αυτός ο δίσκος αρκεί για να καταλάβεις ότι το μουσικό κεφάλαιο της Άννας Βίσση δεν ξεκίνησε με τον Καρβέλα. Το «Ας κάνουμε απόψε μιαν αρχή» περιλαμβάνει 13 τραγούδια, με τη Βίσση να συνεργάζεται με δημιουργούς όπως ο Δώρος Γεωργιάδης, η Σωτία Τσώτσου, ο Μάνος Ελευθερίου, ο Γιάννης Σπανός, ο Αντώνης Βαρδής, ο Πάνος Φαλάρας, ο Σπύρος Βλασσόπουλος και ο Δημήτρης Ιατρόπουλος. Μόνο από αυτό το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο της καριέρας της, λοιπόν, έχεις ήδη 13 τραγούδια εκτός του ρεπερτορίου του Καρβέλα.

Η συνεργασία με τον Γιώργο Θεοφάνους και το «Χ»

Στην πορεία της καριέρας της, η Άννα Βίσση δεν σταμάτησε να συνεργάζεται με άλλους δημιουργούς. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα ήρθε το 2002, όταν οι πληροφορίες της εποχής ανέφεραν ότι η σχέση της με τον Καρβέλα δεν βρισκόταν στην καλύτερη φάση της. Τότε η Βίσση συνεργάστηκε με τον Γιώργο Θεοφάνους και δημιούργησε ολόκληρο τον δίσκο «Χ». Ο δίσκος περιλαμβάνει 12 τραγούδια. Αν προσθέσεις αυτά τα 12 στα 13 τραγούδια του πρώτου προσωπικού της δίσκου, ο αριθμός φτάνει ήδη στα 25 τραγούδια. Και δεν έχουμε φτάσει ακόμη στις σημαντικότερες μεταγενέστερες κυκλοφορίες.

Το «Nylon» και η Eurovision

Το 2005 κυκλοφόρησε το «Nylon», ενώ ακολούθησε και η «Nylon Euro Edition». Εδώ βρίσκεις ακόμη περισσότερα τραγούδια που μπορούν να υπολογιστούν στο ρεπερτόριο της Άννας Βίσση χωρίς να προέρχονται αποκλειστικά από τον Νίκο Καρβέλα. Στο «Nylon» υπάρχει το «Call Me», σε μουσική και στίχους των Νίκου Αλμπάνη και Γιάννη Κυφωνίδη. Στη «Nylon Euro Edition» συναντάς το «Lie», των Κυριάκου Αποστολίδη και Alex Papaconstantinou. Και υπάρχει φυσικά και το «Everything», το τραγούδι με το οποίο η Άννα Βίσση εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision το 2006. Εδώ υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια. Η μουσική του «Everything» γράφτηκε από τον Νίκο Καρβέλα, ενώ οι στίχοι γράφτηκαν από την ίδια την Άννα Βίσση. Αν, λοιπόν, εξετάζεις αυστηρά το ενδεχόμενο να μην ερμηνεύει δημιουργίες του Καρβέλα, το τραγούδι αυτό δεν μπορεί να υπολογιστεί στο «καθαρό» ρεπερτόριο που θα της έμενε. Μέχρι αυτό το σημείο, ο αριθμός φτάνει στα 28 τραγούδια.

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Το «Απαγορευμένο» αλλάζει ξανά τα δεδομένα

Και μετά έρχεται ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της δισκογραφίας της. Το «Απαγορευμένο» κυκλοφόρησε το 2008 και περιλάμβανε 15 τραγούδια. Στην επανέκδοση «Απαγορευμένο+» ο αριθμός αυξήθηκε στα 18. Το ενδιαφέρον είναι ότι σε αυτό το υλικό δεν υπάρχει συμμετοχή του Νίκου Καρβέλα. Η Άννα Βίσση συνεργάστηκε, μεταξύ άλλων, με τον Γιώργο Σαμπάνη, τον Γιάννη Δόξα, τον Στέφανο Κορκολή και την Ελεάνα Βραχάλη. Με αυτά τα τραγούδια, λοιπόν, το σύνολο ανεβαίνει αισθητά. Αν συνυπολογίσεις το υλικό που έχει ήδη καταγραφεί από τον πρώτο της δίσκο, τον «Χ», το «Nylon» και το «Απαγορευμένο», φτάνεις περίπου στα 46 τραγούδια. Και όμως, ούτε αυτός είναι ο τελικός αριθμός.

Το «Everything» και η λεπτομέρεια που αλλάζει τον υπολογισμό

Εδώ χρειάζεται μια μικρή αλλά ουσιαστική διευκρίνιση. Αν ο υπολογισμός γίνει με βάση το ενδεχόμενο να μην μπορεί η Άννα Βίσση να ερμηνεύει μουσικές δημιουργίες του Νίκου Καρβέλα, τότε το «Everything» πρέπει να αφαιρεθεί, καθώς η μουσική του ανήκει στον Καρβέλα, ακόμη κι αν οι στίχοι είναι της ίδιας της Βίσση. Έτσι, από τα 46 τραγούδια περνάμε στα 45. Αλλά και πάλι, δεν έχουμε φτάσει στο πραγματικό μέγεθος του ρεπερτορίου της. Γιατί η Άννα Βίσση έχει τραγουδήσει πολύ περισσότερα από όσα περιλαμβάνονται στις βασικές προσωπικές δισκογραφικές της κυκλοφορίες.

Τα τραγούδια πριν από τον Καρβέλα που ίσως ξεχνάς

Από το 1979 έως το 1981 υπάρχουν τραγούδια που η Άννα Βίσση ερμήνευσε σε δίσκους και συνεργασίες με δημιουργούς όπως ο Μπουγάς, ο Νικολάου και ο Αντώνης Βαρδής. Ο αριθμός αυτών των τραγουδιών υπολογίζεται στα 32. Αν προσθέσεις και το προγενέστερο έντεχνο ρεπερτόριο, καθώς και συμμετοχές σε έργα δημιουργών όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Σταύρος Κουγιουμτζής και ο Γιώργος Χατζηνάσιος, προκύπτουν περίπου 25 ακόμη τραγούδια. Και υπάρχει ακόμη μία κατηγορία που δεν πρέπει να ξεχνάς. Είναι οι συμμετοχές της Άννας Βίσση σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν συνεργασίες και ντουέτα, όπως το «Πεθαίνω στην Ερημιά» του Μιχάλη Ρακιντζή, το οποίο ερμήνευσε μαζί με τη Σοφία Αρβανίτη. Συνολικά, αυτές οι συμμετοχές υπολογίζονται περίπου σε 15 έως 20 τραγούδια.

Τελικά, πόσα τραγούδια έχει η Άννα Βίσση χωρίς τον Καρβέλα;

Εδώ βρίσκεται το πραγματικό ενδιαφέρον της υπόθεσης. Αν ανοίξεις την εικόνα και συμπεριλάβεις τα τραγούδια που ερμήνευσε η Άννα Βίσση πριν από τη συνεργασία της με τον Νίκο Καρβέλα, τις συμμετοχές της σε έργα άλλων δημιουργών και τις εμφανίσεις της σε δίσκους τρίτων καλλιτεχνών, το ρεπερτόριό της μεγαλώνει σημαντικά. Με βάση αυτές τις διαφορετικές κατηγορίες, ο συνολικός αριθμός των τραγουδιών που δεν φέρουν την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα υπολογίζεται περίπου στα 100. Και αυτό δείχνει κάτι πολύ απλό: η μουσική διαδρομή της Άννας Βίσση είναι πολύ μεγαλύτερη και πιο πολυσυλλεκτική από τη θρυλική συνεργασία της με τον Νίκο Καρβέλα.

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