Μουσική 08.10.2026

Η Κατερίνα Κακοσαίου είναι η Ελληνίδα Ambassador του Spotify EQUAL

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Η Κατερίνα Κακοσαίου αναλαμβάνει τον ρόλο της Ελληνίδας Ambassador του Spotify EQUAL, στηρίζοντας την εκπροσώπηση των γυναικών στη μουσική βιομηχανία
Mad.gr

Μία σημαντική διεθνής διάκριση για την Κατερίνα Κακοσαίου, που επιλέχθηκε από το Spotify ως η Ελληνίδα Ambassador του EQUAL, εκπροσωπώντας τη χώρα μας στην παγκόσμια πρωτοβουλία που ενισχύει και αναδεικνύει τις γυναίκες στη μουσική. Με τη δική της ξεχωριστή φωνή και μια πορεία που εξελίσσεται συνεχώς, η Κατερίνα Κακοσαίου βλέπει τη μουσική της να βρίσκει όλο και μεγαλύτερη ανταπόκριση στο κοινό.

katerina kakosaiou EQUAL GREECE (2)

Η παρουσία της στο EQUAL έρχεται να προστεθεί σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο για την ίδια και να αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην καλλιτεχνική της διαδρομή. Η τελευταία της κυκλοφορία, «Θησαυρός Μου», έχει ήδη γίνει viral στα social media και έχει αγαπηθεί από τον κόσμο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της και τη σύνδεση που έχει καταφέρει να δημιουργήσει με το κοινό μέσα από τα τραγούδια της.

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Για την ίδια, η επιλογή της ως Ambassador αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς της δίνει την ευκαιρία να εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε μια παγκόσμια μουσική πρωτοβουλία που δίνει χώρο και φωνή στις γυναίκες δημιουργούς και ερμηνεύτριες.

«Νιώθω πολύ περήφανη και χαρούμενη που το Spotify με επέλεξε ως την Ελληνίδα Ambassador του EQUAL. Το να εκπροσωπώ τη χώρα μου μέσα από μια παγκόσμια πρωτοβουλία που δίνει χώρο και φωνή στις γυναίκες της μουσικής είναι πραγματικά ξεχωριστό για μένα! Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Spotify για την τιμή και την εμπιστοσύνη, αλλά και σε όλους εσάς που ακούτε τα τραγούδια μου, τα μοιράζεστε και είστε δίπλα μου σε κάθε νέο βήμα. Εύχομαι όλο και περισσότερες γυναίκες να βρίσκουν τον χώρο να δημιουργούν, να ακούγονται και να μοιράζονται τη μουσική τους με τον κόσμο.» αναφέρει η Κατερίνα Κακοσαίου.

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spotify Κατερίνα Κακοσαίου
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