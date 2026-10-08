Μουσική 08.10.2026

Άννα Βίσση – Νίκος Καρβέλας: Η απάντηση της εταιρείας παραγωγής για τα πνευματικά δικαιώματα της συναυλίας στο ΟΑΚΑ

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η D&A Live Concerts απαντά στους ισχυρισμούς του Νίκου Καρβέλα για τα πνευματικά δικαιώματα από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η εταιρεία παραγωγής D&A Live Concerts δηλώνει ότι έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.
  • Η εταιρεία κατέβαλε προκαταβολή 250.000 ευρώ στην AUTODIA, οργανισμό διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, για τον Νίκο Καρβέλα.
  • Η D&A Live Concerts δεν έχει καμία άμεση συμφωνία με τον Νίκο Καρβέλα για τη συναυλία.
  • Η εταιρεία απορρίπτει τους ισχυρισμούς του Καρβέλα ως ανακριβείς και επιφυλάσσεται για νομικές ενέργειες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με επίσημη ανακοίνωση τοποθετείται η εταιρεία παραγωγής D&A Live Concerts απέναντι στους ισχυρισμούς του Νίκου Καρβέλα σχετικά με την καταβολή των πνευματικών δικαιωμάτων για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι έχει τηρήσει όλες τις νόμιμες και συμβατικές υποχρεώσεις της και αρνείται ότι οφείλει οποιοδήποτε επιπλέον ποσό στον συνθέτη για τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Δύο καλλιτέχνες τραγουδούν μαζί σε μια εκδήλωση, με το κοινό να τους παρακολουθεί από κοντά.
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Στην ανακοίνωσή της, η D&A Live Concerts υποστηρίζει ότι έχει ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία μέσω της AUTODIA, του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης μουσικών πνευματικών δικαιωμάτων στον οποίο ο Νίκος Καρβέλας έχει αναθέσει τη διαχείριση των περιουσιακών δικαιωμάτων των έργων του. Παράλληλα, αναφέρει ότι είχε εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια πριν από τη συναυλία και είχε καταβάλει εμπρόθεσμα το προβλεπόμενο ποσό.

Διάβασε επίσης: Βίσση – Καρβέλας: Τι συνέβη όταν σταμάτησαν να μιλούν για δύο χρόνια – Η εξομολόγηση της Άννας που συγκινεί

Η εταιρεία γνωστοποιεί, μάλιστα, ότι στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 κατέβαλε στην AUTODIA προκαταβολή ύψους 250.000 ευρώ, ενώ εκκρεμεί η τελική εκκαθάριση βάσει της λίστας των τραγουδιών που παρουσιάστηκαν στη συναυλία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το ποσό που αναλογεί στον Νίκο Καρβέλα αναμένεται να καταβληθεί μέσω του οργανισμού, σύμφωνα με τη σχετική σύμβασή του.

Η Άννα Βίσση ποζάρει με τον Νίκο Καρβέλα σε αεροδρόμιο, μετά από περίοδο αποχής τους.
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Η διαμάχη ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση

Η νέα ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον. Ο συνθέτης είχε προηγουμένως δημοσιοποιήσει δελτίο Τύπου, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την καλλιτεχνική πορεία που έχει ακολουθήσει η τραγουδίστρια το τελευταίο διάστημα, ενώ έθεσε και το ζήτημα της αμοιβής του για τα πνευματικά δικαιώματα από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Δύο καλλιτέχνες με ροζ και λευκά μαλλιά τραγουδούν στο μικρόφωνο σε μια σκηνή, με φώτα συναυλίας και κοινό στο βάθος.
https://www.instagram.com/annavissiofficial

Από την πλευρά της, η Άννα Βίσση είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για τη στάση του πρώην συνεργάτη της, δηλώνοντας ότι δεν περίμενε μια τέτοια συμπεριφορά έπειτα από τόσα χρόνια κοινής πορείας. Πλέον, η τοποθέτηση της εταιρείας παραγωγής προσθέτει ένα ακόμη κεφάλαιο στην υπόθεση, μεταφέροντας τη συζήτηση στις οικονομικές και συμβατικές υποχρεώσεις που αφορούν τη μεγάλη συναυλία.

Τι αναφέρει αναλυτικά η εταιρεία παραγωγής

Η D&A Live Concerts επισημαίνει ότι δεν έχει συνάψει καμία γραπτή ή προφορική συμφωνία με τον Νίκο Καρβέλα για τη συγκεκριμένη συναυλία ή για οποιαδήποτε άλλη συναυλία και παράσταση. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι, σύμφωνα με τα οικονομικά και συμβατικά στοιχεία που τηρεί, δεν υπάρχει άλλη εκκρεμής απαίτηση εις βάρος της από τη διοργάνωση στο ΟΑΚΑ.

Η Άννα Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα στο πιάνο, σε σκηνή που σχετίζεται με την οικονομική διαμάχη τους.
https://www.instagram.com/annavissiofficial

Στο τέλος της ανακοίνωσης, η εταιρεία απορρίπτει ως ανακριβείς τους αντίθετους ισχυρισμούς και δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στις αρμόδιες αρχές και στα δικαστήρια, εφόσον συνεχιστούν, όπως αναφέρει, νομικά αβάσιμες απαιτήσεις ή προσβλητικές αναφορές.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής:

«Η εταιρεία D&A Live Concerts, ως παραγωγός της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, προς αποκατάσταση της αλήθειας και αποφυγή περαιτέρω εσφαλμένων εντυπώσεων, δηλώνει κατηγορηματικά ότι έχει εκπληρώσει στο ακέραιο κάθε νόμιμη και συμβατική υποχρέωσή της έναντι όλων των συντελεστών και λοιπών συνεργατών της, συμπεριλαμβανομένου του κ. Νίκου Καρβέλα.

Η εταιρεία απευθύνθηκε, ως όφειλε, στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων AUTODIA, στον οποίο ο κ. Καρβέλας έχει εκχωρήσει τη διαχείριση των περιουσιακών δικαιωμάτων από τη δημόσια εκτέλεση των έργων του, και προέβη, πριν από τη διεξαγωγή της συναυλίας, στην εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας, καθώς και στην εμπρόθεσμη καταβολή των ποσών που προβλέπονται βάσει του δημοσιευμένου αμοιβολογίου της AUTODIA και των όρων της σχετικής υπογραφείσας σύμβασης.

Ήδη, από τις 23.09.2026, έχει καταβληθεί στην AUTODIA το ποσό των 250.000€ ως προκαταβολή και αναμένεται η οριστική εκκαθάριση βάσει του set list που έχει ήδη υποβληθεί. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, θα καταβληθεί στον κ. Νίκο Καρβέλα ως είθισται το ποσό που προβλέπεται βάσει της σχετικής σύμβασής του με την AUTODIA.

Μεταξύ της εταιρείας και του κ. Νίκου Καρβέλα δεν υφίσταται ουδεμία συμφωνία, ούτε γραπτή ούτε προφορική, που να αφορά την εν λόγω συναυλία καθώς επίσης και για καμία άλλη συναυλία ή παράσταση.

Κατόπιν τούτων, και σύμφωνα με τα τηρούμενα λογιστικά και συμβατικά αρχεία της εταιρείας, δεν υφίσταται έως σήμερα οποιαδήποτε άλλη αξίωση κατά της D&A Live Concerts από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι ανακριβής, στερείται συμβατικού και νόμιμου ερείσματος και δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικά δεδομένα.

Σε περίπτωση δε, που θα συνεχίσουν να εγείρονται νομικά αβάσιμες απαιτήσεις ή να διαδίδονται ανακριβείς και προσβλητικοί ισχυρισμοί, η εταιρεία δηλώνει ότι επιφυλάσσεται ρητά για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της ενώπιον των αρμόδιων αρχών και Δικαστηρίων».

https://www.instagram.com/mr.music.gr/
https://www.instagram.com/mr.music.gr/
https://www.instagram.com/mr.music.gr/
https://www.instagram.com/mr.music.gr/
https://www.instagram.com/mr.music.gr/
https://www.instagram.com/mr.music.gr/
https://www.instagram.com/mr.music.gr/
https://www.instagram.com/mr.music.gr/
https://www.instagram.com/mr.music.gr/
https://www.instagram.com/mr.music.gr/

Διάβασε επίσης: 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

D&A Live Concerts ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ιωάννα Τούνη: Στην Κένυα για σαφάρι με τον σύντροφό της – Οι εικόνες από την αφρικανική σαβάνα

Ιωάννα Τούνη: Στην Κένυα για σαφάρι με τον σύντροφό της – Οι εικόνες από την αφρικανική σαβάνα

08.10.2026
Επόμενο
Zendaya: Η χειραψία με την Brigitte Macron που «δίχασε» το Παρίσι

Zendaya: Η χειραψία με την Brigitte Macron που «δίχασε» το Παρίσι

08.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Rihanna έχει 170 τραγούδια στο «συρτάρι» – Πότε έρχεται νέο άλμπουμ
Μουσικά Νέα

Η Rihanna έχει 170 τραγούδια στο «συρτάρι» – Πότε έρχεται νέο άλμπουμ

08.10.2026
David Bowie: Όλοι γιορτάζουν τα 80 χρόνια του – Το «Bowie80» έρχεται με μεγάλες εκπλήξεις
Μουσικά Νέα

David Bowie: Όλοι γιορτάζουν τα 80 χρόνια του – Το «Bowie80» έρχεται με μεγάλες εκπλήξεις

08.10.2026
Bruno Mars: Το «I Just Might» έγραψε ιστορία στο Billboard – 31 εβδομάδες στην κορυφή
Μουσικά Νέα

Bruno Mars: Το «I Just Might» έγραψε ιστορία στο Billboard – 31 εβδομάδες στην κορυφή

08.10.2026
Tinashe: Η μεγάλη ανατροπή στην καριέρα της – Το «Popstar» μπήκε για πρώτη φορά στο Top 10
Μουσικά Νέα

Tinashe: Η μεγάλη ανατροπή στην καριέρα της – Το «Popstar» μπήκε για πρώτη φορά στο Top 10

08.10.2026
Sam Smith: Η αλήθεια πίσω από το album «Hazel Eyes» και το «λάθος» που ανακάλυψε τυχαία
Μουσικά Νέα

Sam Smith: Η αλήθεια πίσω από το album «Hazel Eyes» και το «λάθος» που ανακάλυψε τυχαία

07.10.2026
David Guetta: Έσπασε τα κοντέρ για 6η φορά – Ξανά ο Νο1 DJ στον κόσμο
Μουσικά Νέα

David Guetta: Έσπασε τα κοντέρ για 6η φορά – Ξανά ο Νο1 DJ στον κόσμο

07.10.2026
Η Κατερίνα Λιόλιου συναντά τον Σάκη Ρουβά στο «Έναστρον»
Μουσικά Νέα

Η Κατερίνα Λιόλιου συναντά τον Σάκη Ρουβά στο «Έναστρον»

07.10.2026
Megan Thee Stallion: Νέα μουσική με το freestyle «Is you cool?» – Τι έρχεται στη συνέχεια
Μουσικά Νέα

Megan Thee Stallion: Νέα μουσική με το freestyle «Is you cool?» – Τι έρχεται στη συνέχεια

07.10.2026
Η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε από τον Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ με το Σταυρό της Αξίας της Γερμανίας
Μουσικά Νέα

Η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε από τον Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ με το Σταυρό της Αξίας της Γερμανίας

07.10.2026
Πώς να φτιάξεις σπιτική μαρμελάδα με berries χωρίς ζάχαρη – Θα γίνει το νέο σου κόλλημα

Πώς να φτιάξεις σπιτική μαρμελάδα με berries χωρίς ζάχαρη – Θα γίνει το νέο σου κόλλημα

Η πόλη σου δεν είναι βαρετή, απλώς την έχεις συνηθίσει – 4 τρόποι να τη δεις αλλιώς

Η πόλη σου δεν είναι βαρετή, απλώς την έχεις συνηθίσει – 4 τρόποι να τη δεις αλλιώς

Ο FY αποκαλύπτει στο Mad.gr το επιχειρηματικό βήμα που θα ήθελε να τολμήσει

Ο FY αποκαλύπτει στο Mad.gr το επιχειρηματικό βήμα που θα ήθελε να τολμήσει

Ξέχνα τις αυθόρμητες αγορές και δες πώς το κινητό σου χειραγωγεί την πιστωτική σου κάρτα

Ξέχνα τις αυθόρμητες αγορές και δες πώς το κινητό σου χειραγωγεί την πιστωτική σου κάρτα

Λούζεσαι αλλά τα μαλλιά σου λαδώνουν γρήγορα; Ίσως αυτό είναι το λάθος που κάνεις

Λούζεσαι αλλά τα μαλλιά σου λαδώνουν γρήγορα; Ίσως αυτό είναι το λάθος που κάνεις

Το φρούτο που μπορεί να γίνει ο καλύτερος σύμμαχός σου στον ύπνο

Το φρούτο που μπορεί να γίνει ο καλύτερος σύμμαχός σου στον ύπνο

Κ. Καραμανλής: Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και τα κοινά συμφέροντα Ελλάδας – Κίνας

Κ. Καραμανλής: Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και τα κοινά συμφέροντα Ελλάδας – Κίνας

Λεφτά υπάρχουν (στις Βρυξέλλες) για τον… Ζελένσκι – Όχι για τους ευρωπαίους πολίτες

Λεφτά υπάρχουν (στις Βρυξέλλες) για τον… Ζελένσκι – Όχι για τους ευρωπαίους πολίτες

Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία προειδοποιεί για επικίνδυνες «θεραπείες» και ψευδοδιαγνώσεις στα μάτια

Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία προειδοποιεί για επικίνδυνες «θεραπείες» και ψευδοδιαγνώσεις στα μάτια