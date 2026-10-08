Άννα Βίσση – Νίκος Καρβέλας: Η απάντηση της εταιρείας παραγωγής για τα πνευματικά δικαιώματα της συναυλίας στο ΟΑΚΑ

Η D&A Live Concerts απαντά στους ισχυρισμούς του Νίκου Καρβέλα για τα πνευματικά δικαιώματα από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

Με μια ματιά Η εταιρεία παραγωγής D&A Live Concerts δηλώνει ότι έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Η εταιρεία κατέβαλε προκαταβολή 250.000 ευρώ στην AUTODIA, οργανισμό διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, για τον Νίκο Καρβέλα.

Η D&A Live Concerts δεν έχει καμία άμεση συμφωνία με τον Νίκο Καρβέλα για τη συναυλία.

Η εταιρεία απορρίπτει τους ισχυρισμούς του Καρβέλα ως ανακριβείς και επιφυλάσσεται για νομικές ενέργειες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με επίσημη ανακοίνωση τοποθετείται η εταιρεία παραγωγής D&A Live Concerts απέναντι στους ισχυρισμούς του Νίκου Καρβέλα σχετικά με την καταβολή των πνευματικών δικαιωμάτων για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι έχει τηρήσει όλες τις νόμιμες και συμβατικές υποχρεώσεις της και αρνείται ότι οφείλει οποιοδήποτε επιπλέον ποσό στον συνθέτη για τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Στην ανακοίνωσή της, η D&A Live Concerts υποστηρίζει ότι έχει ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία μέσω της AUTODIA, του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης μουσικών πνευματικών δικαιωμάτων στον οποίο ο Νίκος Καρβέλας έχει αναθέσει τη διαχείριση των περιουσιακών δικαιωμάτων των έργων του. Παράλληλα, αναφέρει ότι είχε εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια πριν από τη συναυλία και είχε καταβάλει εμπρόθεσμα το προβλεπόμενο ποσό.

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Η εταιρεία γνωστοποιεί, μάλιστα, ότι στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 κατέβαλε στην AUTODIA προκαταβολή ύψους 250.000 ευρώ, ενώ εκκρεμεί η τελική εκκαθάριση βάσει της λίστας των τραγουδιών που παρουσιάστηκαν στη συναυλία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το ποσό που αναλογεί στον Νίκο Καρβέλα αναμένεται να καταβληθεί μέσω του οργανισμού, σύμφωνα με τη σχετική σύμβασή του.

Η διαμάχη ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση

Η νέα ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον. Ο συνθέτης είχε προηγουμένως δημοσιοποιήσει δελτίο Τύπου, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την καλλιτεχνική πορεία που έχει ακολουθήσει η τραγουδίστρια το τελευταίο διάστημα, ενώ έθεσε και το ζήτημα της αμοιβής του για τα πνευματικά δικαιώματα από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Από την πλευρά της, η Άννα Βίσση είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για τη στάση του πρώην συνεργάτη της, δηλώνοντας ότι δεν περίμενε μια τέτοια συμπεριφορά έπειτα από τόσα χρόνια κοινής πορείας. Πλέον, η τοποθέτηση της εταιρείας παραγωγής προσθέτει ένα ακόμη κεφάλαιο στην υπόθεση, μεταφέροντας τη συζήτηση στις οικονομικές και συμβατικές υποχρεώσεις που αφορούν τη μεγάλη συναυλία.

Τι αναφέρει αναλυτικά η εταιρεία παραγωγής

Η D&A Live Concerts επισημαίνει ότι δεν έχει συνάψει καμία γραπτή ή προφορική συμφωνία με τον Νίκο Καρβέλα για τη συγκεκριμένη συναυλία ή για οποιαδήποτε άλλη συναυλία και παράσταση. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι, σύμφωνα με τα οικονομικά και συμβατικά στοιχεία που τηρεί, δεν υπάρχει άλλη εκκρεμής απαίτηση εις βάρος της από τη διοργάνωση στο ΟΑΚΑ.

Στο τέλος της ανακοίνωσης, η εταιρεία απορρίπτει ως ανακριβείς τους αντίθετους ισχυρισμούς και δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στις αρμόδιες αρχές και στα δικαστήρια, εφόσον συνεχιστούν, όπως αναφέρει, νομικά αβάσιμες απαιτήσεις ή προσβλητικές αναφορές.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής:

«Η εταιρεία D&A Live Concerts, ως παραγωγός της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, προς αποκατάσταση της αλήθειας και αποφυγή περαιτέρω εσφαλμένων εντυπώσεων, δηλώνει κατηγορηματικά ότι έχει εκπληρώσει στο ακέραιο κάθε νόμιμη και συμβατική υποχρέωσή της έναντι όλων των συντελεστών και λοιπών συνεργατών της, συμπεριλαμβανομένου του κ. Νίκου Καρβέλα.

Η εταιρεία απευθύνθηκε, ως όφειλε, στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων AUTODIA, στον οποίο ο κ. Καρβέλας έχει εκχωρήσει τη διαχείριση των περιουσιακών δικαιωμάτων από τη δημόσια εκτέλεση των έργων του, και προέβη, πριν από τη διεξαγωγή της συναυλίας, στην εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας, καθώς και στην εμπρόθεσμη καταβολή των ποσών που προβλέπονται βάσει του δημοσιευμένου αμοιβολογίου της AUTODIA και των όρων της σχετικής υπογραφείσας σύμβασης.

Ήδη, από τις 23.09.2026, έχει καταβληθεί στην AUTODIA το ποσό των 250.000€ ως προκαταβολή και αναμένεται η οριστική εκκαθάριση βάσει του set list που έχει ήδη υποβληθεί. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, θα καταβληθεί στον κ. Νίκο Καρβέλα ως είθισται το ποσό που προβλέπεται βάσει της σχετικής σύμβασής του με την AUTODIA.

Μεταξύ της εταιρείας και του κ. Νίκου Καρβέλα δεν υφίσταται ουδεμία συμφωνία, ούτε γραπτή ούτε προφορική, που να αφορά την εν λόγω συναυλία καθώς επίσης και για καμία άλλη συναυλία ή παράσταση.

Κατόπιν τούτων, και σύμφωνα με τα τηρούμενα λογιστικά και συμβατικά αρχεία της εταιρείας, δεν υφίσταται έως σήμερα οποιαδήποτε άλλη αξίωση κατά της D&A Live Concerts από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι ανακριβής, στερείται συμβατικού και νόμιμου ερείσματος και δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικά δεδομένα.

Σε περίπτωση δε, που θα συνεχίσουν να εγείρονται νομικά αβάσιμες απαιτήσεις ή να διαδίδονται ανακριβείς και προσβλητικοί ισχυρισμοί, η εταιρεία δηλώνει ότι επιφυλάσσεται ρητά για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της ενώπιον των αρμόδιων αρχών και Δικαστηρίων».

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