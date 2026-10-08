Zendaya: Η χειραψία με την Brigitte Macron που «δίχασε» το Παρίσι

Με μια ματιά Χειραψία Zendaya-Brigitte Macron σε επίδειξη Louis Vuitton προκάλεσε αντιδράσεις στα social media.

Η Zendaya παρέμεινε καθιστή κατά τον χαιρετισμό, προκαλώντας συζήτηση για σεβασμό.

Κάποιοι θεώρησαν τη στάση της Zendaya απρεπή, άλλοι την υπερασπίστηκαν.

Το περιστατικό αναδεικνύει τον σχολιασμό των πράξεων διασημοτήτων σε δημόσιες εμφανίσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια φαινομενικά απλή χειραψία κατά τη διάρκεια της επίδειξης μόδας του οίκου Louis Vuitton στο Παρίσι, προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και συζητήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φέρνοντας στο επίκεντρο την Zendaya και την Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Brigitte Macron. Το περιστατικό, που έλαβε χώρα την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στο Μουσείο του Λούβρου, κατέγραψε ένα βίντεο που έγινε γρήγορα viral.

Κατά τη διάρκεια του fashion show, η Brigitte Macron πλησίασε τη διάσημη ηθοποιό Zendaya, η οποία καθόταν στην πρώτη σειρά, για να την χαιρετήσει. «Γεια, χαίρομαι που σας γνωρίζω», ακούστηκε να λέει η σύζυγος του Γάλλου προέδρου, απλώνοντας το χέρι της. Η Zendaya ανταπέδωσε τον χαιρετισμό, ωστόσο, επέλεξε να παραμείνει καθιστή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύντομης συνομιλίας τους. Αυτή η λεπτομέρεια, η παραμονή της ηθοποιού στη θέση της, αποτέλεσε την αφορμή για την έντονη συζήτηση που ακολούθησε.

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Το βίντεο της συνάντησης, το οποίο δημοσιεύτηκε από το περιοδικό Paris Match, έκανε τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις. Ένα μέρος των χρηστών θεώρησε ότι η Zendaya θα έπρεπε να είχε σηκωθεί από τη θέση της για να χαιρετήσει την Brigitte Macron, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά της ως απρεπή ή ασεβή απέναντι στην Πρώτη Κυρία.

Ωστόσο, ένα σημαντικό κομμάτι του κοινού έσπευσε να υπερασπιστεί την ηθοποιό. Υποστηρικτές της Zendaya τόνισαν ότι η στάση της δεν συνιστούσε λόγο για αρνητική κριτική και ότι το όλο θέμα διογκώθηκε υπερβολικά. Πολλοί θεώρησαν ότι η παραμονή της καθιστής δεν αποτελούσε ένδειξη ασέβειας, αλλά απλώς μια προσωπική επιλογή ή μια αντίδραση στις συνθήκες της στιγμής, όπως το περιβάλλον μιας επίδειξης μόδας.

Η συζήτηση αναδεικνύει τη διαρκή παρακολούθηση και τον σχολιασμό των πράξεων των διασημοτήτων, ειδικά όταν εμπλέκονται σε δημόσιες εμφανίσεις και αλληλεπιδράσεις με σημαντικά πρόσωπα. Η συγκεκριμένη στιγμή, αν και σύντομη, κατάφερε να διχάσει τους χρήστες, αναδεικνύοντας διαφορετικές αντιλήψεις για την εθιμοτυπία και τον σεβασμό.

Η Zendaya έχει συχνά βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τις εμφανίσεις και τις επιλογές της, τόσο στον χώρο της μόδας όσο και στον κινηματογράφο. Η παρουσία της σε ένα τόσο σημαντικό event, όπως η επίδειξη Louis Vuitton, την καθιστά αυτόματα αντικείμενο παρατήρησης, με κάθε της κίνηση να αναλύεται και να σχολιάζεται.

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