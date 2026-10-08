Celeb News 08.10.2026

Zendaya: Η χειραψία με την Brigitte Macron που «δίχασε» το Παρίσι

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Δες την viral χειραψία της Zendaya με την Brigitte Macron στην επίδειξη Louis Vuitton που προκάλεσε αντιδράσεις στο Παρίσι
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Χειραψία Zendaya-Brigitte Macron σε επίδειξη Louis Vuitton προκάλεσε αντιδράσεις στα social media.
  • Η Zendaya παρέμεινε καθιστή κατά τον χαιρετισμό, προκαλώντας συζήτηση για σεβασμό.
  • Κάποιοι θεώρησαν τη στάση της Zendaya απρεπή, άλλοι την υπερασπίστηκαν.
  • Το περιστατικό αναδεικνύει τον σχολιασμό των πράξεων διασημοτήτων σε δημόσιες εμφανίσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια φαινομενικά απλή χειραψία κατά τη διάρκεια της επίδειξης μόδας του οίκου Louis Vuitton στο Παρίσι, προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και συζητήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φέρνοντας στο επίκεντρο την Zendaya και την Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Brigitte Macron. Το περιστατικό, που έλαβε χώρα την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στο Μουσείο του Λούβρου, κατέγραψε ένα βίντεο που έγινε γρήγορα viral.

Η Zendaya με εντυπωσιακό φόρεμα και περίτεχνο κόσμημα στην πλάτη, γιορτάζει τις επιτυχίες της στο Hollywood.
https://www.instagram.com/zendaya/

Κατά τη διάρκεια του fashion show, η Brigitte Macron πλησίασε τη διάσημη ηθοποιό Zendaya, η οποία καθόταν στην πρώτη σειρά, για να την χαιρετήσει. «Γεια, χαίρομαι που σας γνωρίζω», ακούστηκε να λέει η σύζυγος του Γάλλου προέδρου, απλώνοντας το χέρι της. Η Zendaya ανταπέδωσε τον χαιρετισμό, ωστόσο, επέλεξε να παραμείνει καθιστή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύντομης συνομιλίας τους. Αυτή η λεπτομέρεια, η παραμονή της ηθοποιού στη θέση της, αποτέλεσε την αφορμή για την έντονη συζήτηση που ακολούθησε.

Διάβασε επίσης: Η Zendaya έκανε το απόλυτο fashion rewear και απέδειξε πως ένα statement κομμάτι δεν φοριέται μόνο μία φορά

Το βίντεο της συνάντησης, το οποίο δημοσιεύτηκε από το περιοδικό Paris Match, έκανε τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις. Ένα μέρος των χρηστών θεώρησε ότι η Zendaya θα έπρεπε να είχε σηκωθεί από τη θέση της για να χαιρετήσει την Brigitte Macron, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά της ως απρεπή ή ασεβή απέναντι στην Πρώτη Κυρία.

Η Zendaya έγινε η πιο εμπορική ηθοποιός της χρονιάς, σπάζοντας ρεκόρ το 2026 με την εμφάνισή της.
https://www.instagram.com/zendaya/

Ωστόσο, ένα σημαντικό κομμάτι του κοινού έσπευσε να υπερασπιστεί την ηθοποιό. Υποστηρικτές της Zendaya τόνισαν ότι η στάση της δεν συνιστούσε λόγο για αρνητική κριτική και ότι το όλο θέμα διογκώθηκε υπερβολικά. Πολλοί θεώρησαν ότι η παραμονή της καθιστής δεν αποτελούσε ένδειξη ασέβειας, αλλά απλώς μια προσωπική επιλογή ή μια αντίδραση στις συνθήκες της στιγμής, όπως το περιβάλλον μιας επίδειξης μόδας.

Η συζήτηση αναδεικνύει τη διαρκή παρακολούθηση και τον σχολιασμό των πράξεων των διασημοτήτων, ειδικά όταν εμπλέκονται σε δημόσιες εμφανίσεις και αλληλεπιδράσεις με σημαντικά πρόσωπα. Η συγκεκριμένη στιγμή, αν και σύντομη, κατάφερε να διχάσει τους χρήστες, αναδεικνύοντας διαφορετικές αντιλήψεις για την εθιμοτυπία και τον σεβασμό.

Η Zendaya έχει συχνά βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τις εμφανίσεις και τις επιλογές της, τόσο στον χώρο της μόδας όσο και στον κινηματογράφο. Η παρουσία της σε ένα τόσο σημαντικό event, όπως η επίδειξη Louis Vuitton, την καθιστά αυτόματα αντικείμενο παρατήρησης, με κάθε της κίνηση να αναλύεται και να σχολιάζεται.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Brigitte Macron Zendaya
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Άννα Βίσση – Νίκος Καρβέλας: Η απάντηση της εταιρείας παραγωγής για τα πνευματικά δικαιώματα της συναυλίας στο ΟΑΚΑ

Άννα Βίσση – Νίκος Καρβέλας: Η απάντηση της εταιρείας παραγωγής για τα πνευματικά δικαιώματα της συναυλίας στο ΟΑΚΑ

08.10.2026
Επόμενο
Ντέπυ Γκολεμά: Η αποκάλυψη για το μέλλον των «Ράδιο Αρβύλα» και το σχόλιο για τη Ζέτα Μακρυπούλια

Ντέπυ Γκολεμά: Η αποκάλυψη για το μέλλον των «Ράδιο Αρβύλα» και το σχόλιο για τη Ζέτα Μακρυπούλια

08.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Harry Styles: Γυμνός σε νέα έκθεση πορτρέτων του Tim Walker
Celeb News

Harry Styles: Γυμνός σε νέα έκθεση πορτρέτων του Tim Walker

08.10.2026
Ντέπυ Γκολεμά: Η αποκάλυψη για το μέλλον των «Ράδιο Αρβύλα» και το σχόλιο για τη Ζέτα Μακρυπούλια
Celeb News

Ντέπυ Γκολεμά: Η αποκάλυψη για το μέλλον των «Ράδιο Αρβύλα» και το σχόλιο για τη Ζέτα Μακρυπούλια

08.10.2026
Ιωάννα Τούνη: Στην Κένυα για σαφάρι με τον σύντροφό της – Οι εικόνες από την αφρικανική σαβάνα
Celeb News

Ιωάννα Τούνη: Στην Κένυα για σαφάρι με τον σύντροφό της – Οι εικόνες από την αφρικανική σαβάνα

08.10.2026
Bruno Mars: Η συναυλία του έγινε σκηνικό για μια πρόταση γάμου που έκλεψε την παράσταση
Celeb News

Bruno Mars: Η συναυλία του έγινε σκηνικό για μια πρόταση γάμου που έκλεψε την παράσταση

07.10.2026
George Clooney: Το νέο του επιχειρηματικό βήμα στη Γαλλία που συζητούν όλοι
Celeb News

George Clooney: Το νέο του επιχειρηματικό βήμα στη Γαλλία που συζητούν όλοι

07.10.2026
Shakira: Στο δικαστήριο με τον Gerard Piqué για τους γιους τους – Τι ζητά η τραγουδίστρια
Celeb News

Shakira: Στο δικαστήριο με τον Gerard Piqué για τους γιους τους – Τι ζητά η τραγουδίστρια

07.10.2026
Drake: Διαψεύδει ότι είναι ο πατέρας του παιδιού της πρώην του
Celeb News

Drake: Διαψεύδει ότι είναι ο πατέρας του παιδιού της πρώην του

07.10.2026
Meghan Markle: Το πανάκριβο Advent Calendar που προκάλεσε αντιδράσεις
Celeb News

Meghan Markle: Το πανάκριβο Advent Calendar που προκάλεσε αντιδράσεις

07.10.2026
Brooklyn Beckham – Nicola Peltz: Το παθιασμένο φιλί με φόντο τον Πύργο του Άιφελ
Celeb News

Brooklyn Beckham – Nicola Peltz: Το παθιασμένο φιλί με φόντο τον Πύργο του Άιφελ

07.10.2026
Πώς να φτιάξεις σπιτική μαρμελάδα με berries χωρίς ζάχαρη – Θα γίνει το νέο σου κόλλημα

Πώς να φτιάξεις σπιτική μαρμελάδα με berries χωρίς ζάχαρη – Θα γίνει το νέο σου κόλλημα

Η πόλη σου δεν είναι βαρετή, απλώς την έχεις συνηθίσει – 4 τρόποι να τη δεις αλλιώς

Η πόλη σου δεν είναι βαρετή, απλώς την έχεις συνηθίσει – 4 τρόποι να τη δεις αλλιώς

Ο FY αποκαλύπτει στο Mad.gr το επιχειρηματικό βήμα που θα ήθελε να τολμήσει

Ο FY αποκαλύπτει στο Mad.gr το επιχειρηματικό βήμα που θα ήθελε να τολμήσει

Ξέχνα τις αυθόρμητες αγορές και δες πώς το κινητό σου χειραγωγεί την πιστωτική σου κάρτα

Ξέχνα τις αυθόρμητες αγορές και δες πώς το κινητό σου χειραγωγεί την πιστωτική σου κάρτα

Λούζεσαι αλλά τα μαλλιά σου λαδώνουν γρήγορα; Ίσως αυτό είναι το λάθος που κάνεις

Λούζεσαι αλλά τα μαλλιά σου λαδώνουν γρήγορα; Ίσως αυτό είναι το λάθος που κάνεις

Το φρούτο που μπορεί να γίνει ο καλύτερος σύμμαχός σου στον ύπνο

Το φρούτο που μπορεί να γίνει ο καλύτερος σύμμαχός σου στον ύπνο

Κ. Καραμανλής: Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και τα κοινά συμφέροντα Ελλάδας – Κίνας

Κ. Καραμανλής: Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και τα κοινά συμφέροντα Ελλάδας – Κίνας

Λεφτά υπάρχουν (στις Βρυξέλλες) για τον… Ζελένσκι – Όχι για τους ευρωπαίους πολίτες

Λεφτά υπάρχουν (στις Βρυξέλλες) για τον… Ζελένσκι – Όχι για τους ευρωπαίους πολίτες

Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία προειδοποιεί για επικίνδυνες «θεραπείες» και ψευδοδιαγνώσεις στα μάτια

Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία προειδοποιεί για επικίνδυνες «θεραπείες» και ψευδοδιαγνώσεις στα μάτια