Ντέπυ Γκολεμά: Η αποκάλυψη για το μέλλον των «Ράδιο Αρβύλα» και το σχόλιο για τη Ζέτα Μακρυπούλια

Η Ντέπυ Γκολεμά σχολίασε την αποχώρηση των «Ράδιο Αρβύλα» από τον ΑΝΤ1, εκτιμώντας ότι το επόμενο τηλεοπτικό τους βήμα μπορεί να είναι το Open

Με μια ματιά Η Ντέπυ Γκολεμά σχολίασε την αποχώρηση των «Ράδιο Αρβύλα» από τον ΑΝΤ1 μετά από σχεδόν 30 χρόνια.

Η τηλεκριτικός εκτίμησε ότι η εκπομπή ενδέχεται να συνεχίσει την πορεία της στο κανάλι Open.

Η Γκολεμά διαφώνησε με τη στρατηγική του ΑΝΤ1 για το «Ρουκ Ζουκ» και τη Ζέτα Μακρυπούλια.

Οι «Ράδιο Αρβύλα» αποχώρησαν από τον ΑΝΤ1 «αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Για την αποχώρηση των «Ράδιο Αρβύλα» από τον ΑΝΤ1, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη Ζέτα Μακρυπούλια και το «Ρουκ Ζουκ», μίλησε η Ντέπυ Γκολεμά. Η γνωστή τηλεκριτικός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», σχολιάζοντας τις αποφάσεις του τηλεοπτικού σταθμού και εκφράζοντας τη δική της εκτίμηση για τα επόμενα βήματα του Αντώνη Κανάκη και της ομάδας του.

Οι δηλώσεις της έρχονται μετά την επίσημη ανακοίνωση των «Ράδιο Αρβύλα» ότι δεν πρόκειται να ανανεώσουν τη συνεργασία τους με τον ΑΝΤ1, έπειτα από σχεδόν τρεις δεκαετίες κοινής πορείας. Η ομάδα του Αντώνη Κανάκη έκανε λόγο για αποχώρηση «αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής», ενώ ο σταθμός επιβεβαίωσε τη λήξη της συνεργασίας με δική του ανακοίνωση.

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Σχολιάζοντας την ολοκλήρωση της καθημερινής παρουσίας του «Ρουκ Ζουκ», η Ντέπυ Γκολεμά εξέφρασε τη διαφωνία της με τη στρατηγική που φαίνεται να ακολουθεί ο ΑΝΤ1. Όπως υποστήριξε, μια εκπομπή που έχει καταφέρει να αποκτήσει σταθερό κοινό επί εννέα χρόνια δεν είναι εύκολο να αλλάξει μορφή ή να μεταφερθεί στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου χωρίς να επηρεαστεί η δυναμική της.

«Φαίνεται πως υπάρχει κάποια άλλου είδους στρατηγική, την οποία εγώ θεωρώ λανθασμένη. Δηλαδή, ένα προϊόν το οποίο έχει καθιερωθεί εννιά χρόνια και έχει ένα στάνταρ κοινό, πολύ πηχτό θα το έλεγα, ούτε το αλλάζεις, ούτε το βάζεις Σαββατοκύριακο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η δημοσιογράφος ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί πως ο ΑΝΤ1 δεν έχει στηρίξει τη Ζέτα Μακρυπούλια, επισημαίνοντας ότι η παρουσιάστρια αποτελεί ένα από τα βασικά πρόσωπα του σταθμού. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, τονίζοντας τη σημασία των δύο παρουσιαστών για το τηλεοπτικό κανάλι.

Η εκτίμηση της Ντέπυς Γκολεμά για το επόμενο βήμα των «Ράδιο Αρβύλα»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και όσα είπε η Ντέπυ Γκολεμά για το τηλεοπτικό μέλλον της παρέας του Αντώνη Κανάκη. Η ίδια αποκάλυψε ότι περίμενε πως η συνεργασία με τον ΑΝΤ1 δεν θα συνεχιζόταν, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο επόμενος σταθμός των «Ράδιο Αρβύλα» θα μπορούσε να είναι το Open.

«Το φανταζόμουν ότι δε θα συνεχιστεί. Νομίζω, η γνώμη μου είναι, ότι θα τους δούμε στο Open. Το λέω σαν είδηση επειδή και ο Σαββίδης δίνει πολλά χρήματα αλλά υπάρχει και κάποιος άλλος πίσω από τον Σαββίδη, βλέπε ΠΑΟΚ, που δίνει επίσης πολλά χρήματα», δήλωσε.





Η αναφορά της στο Open αναζωπύρωσε τη συζήτηση για το πού θα συνεχίσει η δημοφιλής σατιρική εκπομπή, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει στο συγκεκριμένο πλαίσιο επίσημη επιβεβαίωση για νέα τηλεοπτική συμφωνία. Προς το παρόν, δεδομένη είναι η ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον ΑΝΤ1, όπως ανακοίνωσαν και οι δύο πλευρές.

Το «διαζύγιο» των «Ράδιο Αρβύλα» με τον ΑΝΤ1

Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, οι «Ράδιο Αρβύλα» ανακοίνωσαν την απόφασή τους να μην ανανεώσουν τη συνεργασία τους με τον ΑΝΤ1, βάζοντας τέλος σε μια κοινή πορεία που ξεκίνησε πριν από σχεδόν τριάντα χρόνια. Στην ανακοίνωσή τους ευχαρίστησαν το κανάλι και τους συνεργάτες τους, αφήνοντας, παράλληλα, σαφείς αιχμές μέσα από την αναφορά στους λόγους της αποχώρησης.

«Αγαπητοί συνεργάτες, μετά τη λήξη στα τέλη Ιουνίου, γνωστοποιούμε σήμερα την τελική μας απόφαση, να μην ανανεώσουμε τη συνεργασία μας με τον ANT1. Αποχωρούμε από μια συνεργασία που μετρά σχεδόν τριάντα χρόνια, αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής. Από την πλευρά μας ευχαριστούμε θερμά τον ANT1 και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχόμαστε ολόψυχα ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ, η ομάδα του Ράδιο Αρβύλα»

Από την πλευρά του, ο ΑΝΤ1 επιβεβαίωσε τη λήξη της συνεργασίας με μια σύντομη ανακοίνωση, στην οποία στάθηκε στη μακρόχρονη επαγγελματική σχέση των δύο πλευρών, χωρίς να σχολιάσει τους λόγους αρχής που επικαλέστηκε η ομάδα της εκπομπής.

«Ο ΑΝΤ1 και η ομάδα των “Ράδιο Αρβύλα” ολοκληρώνουν τη συνεργασία τους, έπειτα από μια πολυετή κοινή πορεία που στηρίχθηκε στη δημιουργικότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό. Ο ΑΝΤ1 ευχαριστεί τον Αντώνη Κανάκη και τους συνεργάτες του για τη μέχρι σήμερα παρουσία τους και τους εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα».

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