Harry Styles: Γυμνός σε νέα έκθεση πορτρέτων του Tim Walker

Ένα πορτρέτο του Harry Styles, που είχε παραμείνει κρυφό από την εποχή του άλμπουμ «Fine Line», παρουσιάζεται σε νέα έκθεση του Tim Walker

Με μια ματιά Νέα έκθεση του Tim Walker στην National Portrait Gallery παρουσιάζει γυμνό πορτρέτο του Harry Styles.

Η φωτογραφία είναι από τη φωτογράφιση του άλμπουμ «Fine Line» και αποτελεί "outtake".

Η έκθεση «Fairyland: Love and Legends» εστιάζει στην queer κοινότητα και τον ακτιβισμό.

Η έκθεση περιλαμβάνει γυμνό και ενήλικα θέματα, με προειδοποίηση για το περιεχόμενο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια νέα έκθεση του καταξιωμένου Βρετανού φωτογράφου Tim Walker, με τίτλο «Fairyland: Love and Legends», ανοίγει τις πύλες της στην National Portrait Gallery του Λονδίνου, παρουσιάζοντας ένα άγνωστο μέχρι σήμερα, γυμνό πορτρέτο του Harry Styles. Η φωτογραφία αυτή, η οποία αποτελεί μέρος της φωτογράφισης για το δεύτερο άλμπουμ του Harry Styles, «Fine Line», αποκαλύπτει μια πιο προσωπική και ατίθαση πλευρά του παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνη.

Το άλμπουμ «Fine Line», που κυκλοφόρησε το 2019, σηματοδότησε μια κορυφαία εμπορική επιτυχία για τον Harry Styles, φτάνοντας στο Νο. 1 του Billboard 200. Η συνεργασία του με τον Tim Walker για το artwork του άλμπουμ δεν ήταν η μόνη τους κοινή δουλειά. Ο Tim Walker, γνωστός για το σουρεαλιστικό και παραμυθένιο στυλ του, έχει εργαστεί στο παρελθόν με κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως η Kate Bush, και έχει αφήσει το στίγμα του στον χώρο της μόδας και της μουσικής.

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Το πορτρέτο του Harry Styles, που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης για το «Fine Line», αν και αποτελούσε μια «outtake», δηλαδή μια φωτογραφία που δεν χρησιμοποιήθηκε τελικά για το εξώφυλλο, τώρα αποκτά κεντρική θέση στην έκθεση. Η παρουσία του σε ένα τέτοιο έργο αναδεικνύει την τόλμη του Harry Styles να εκτεθεί καλλιτεχνικά, αγγίζοντας θέματα όπως η queer ταυτότητα, η κοινότητα και ο έρωτας, που αποτελούν τον πυρήνα της έκθεσης.

«Fairyland: Love and Legends»: Μια έκθεση για την queer κοινότητα

Η έκθεση «Fairyland: Love and Legends» είναι το αποτέλεσμα πενταετούς εργασίας του Tim Walker, ο οποίος απαθανάτισε περισσότερα από 250 άτομα που συνδέονται με την queer κουλτούρα, τον ακτιβισμό και την ιστορία. Η National Portrait Gallery περιγράφει το εγχείρημα ως έναν ύμνο σε πάνω από 50 χρόνια queer ακτιβισμού, κοινότητας και αγάπης, συνδυάζοντας καθιερωμένες προσωπικότητες με ακτιβιστές, performers, καλλιτέχνες και συγγραφείς.

Στην έκθεση συμμετέχουν, εκτός από τον Harry Styles, ονόματα όπως η Chappell Roan, η Lady Gaga, ο Hunter Schafer, ο Frank Ocean, ο Sir Ian McKellen και η Miriam Margolyes. Τα χαρακτηριστικά φανταστικά πορτρέτα του Tim Walker συνυπάρχουν με φωτογραφίες που αναδεικνύουν τους ανθρώπους και τις ιστορίες που δίνουν ζωή στο έργο.

Η έκθεση, ωστόσο, δεν είναι κατάλληλη για όλους, καθώς περιλαμβάνει προειδοποίηση για γυμνό, ενήλικα θέματα και σεξουαλικά σαφές περιεχόμενο. Το πορτρέτο του Harry Styles, λοιπόν, δεν είναι η μοναδική «surprise» NSFW στιγμή της έκθεσης.

Η έκθεση «Tim Walker’s Fairyland: Love and Legends» θα διαρκέσει έως τις 7 Φεβρουαρίου 2027.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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