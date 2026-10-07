Miley Cyrus: Από την κορυφή στο Νο157 – Η πτώση του «Bass Persuades» στα charts

Με μια ματιά Το άλμπουμ «Bass Persuades» της Miley Cyrus έπεσε 156 θέσεις, φτάνοντας στο Νο157 του Billboard 200.

Η πτώση αυτή είναι η μεγαλύτερη από την κορυφή στην ιστορία του chart για γυναίκα καλλιτέχνη.

Η Atlantic Records εφάρμοσε στρατηγικές πωλήσεων, όπως μειωμένη τιμή και πολλαπλές εκδόσεις, για την πρωτιά του άλμπουμ.

Η Miley Cyrus είχε προηγουμένως επιτυχία με το single «Flowers» και έχει προγραμματισμένες εμφανίσεις στο Hollywood Bowl. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Miley Cyrus βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων για έναν λόγο που σίγουρα δεν θα ήθελε, καθώς το νέο της άλμπουμ, «Bass Persuades», πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή πτώση 156 θέσεων, φτάνοντας στη θέση 157 του Billboard 200 την δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη πτώση από την κορυφή στην ιστορία του chart για γυναίκα καλλιτέχνη, ξεπερνώντας προηγούμενα ρεκόρ.

Η αναπάντεχη πορεία του «Bass Persuades»

Το «Bass Persuades» είχε κάνει μια δυναμική είσοδο, κατακτώντας την πρώτη θέση του Billboard 200 την προηγούμενη εβδομάδα, μια επιτυχία που ξεπέρασε τις αρχικές προβλέψεις. Αυτή η επιτυχία, ωστόσο, αποδείχθηκε βραχύβια. Η πτώση στη δεύτερη εβδομάδα είναι τόσο δραματική που ξεπερνά κατά πολύ τις πτώσεις που είχαν σημειώσει στο παρελθόν η Madonna με το «Madame X» (από την 1η στη 77η θέση το 2019) και η Celine Dion με το «Courage» (από την 1η στην 111η θέση).

Διάβασε επίσης: Ariana Grande: Το «petal» έκανε ντεμπούτο στο Νο1 του Billboard 200 – Το ρεκόρ που ξεχώρισε

Το άλμπουμ κυκλοφόρησε υπό την Atlantic Records, μετά την αποχώρηση της Cyrus από την Columbia Records. Η Atlantic Records φέρεται να εφάρμοσε μια σειρά από στρατηγικές για να ενισχύσει τις πωλήσεις και να εξασφαλίσει την πρωτιά. Αυτές περιλάμβαναν τη μείωση της ψηφιακής τιμής του άλμπουμ, την κυκλοφορία του με 16 διαφορετικές εκδοχές βινυλίου, εννέα εκδόσεις CD, έξι εκδόσεις για download και κασέτες. Αυτές οι τακτικές πωλήσεων αποδείχθηκαν αποτελεσματικές, καθώς το «Bass Persuades» κατάφερε να ξεπεράσει οριακά την πλησιέστερη ανταγωνίστριά του, την country τραγουδίστρια Ella Langley με το άλμπουμ «Dandelion», κατά περίπου 70 μονάδες, εξασφαλίζοντας έτσι την κορυφή.

Η αντίδραση και οι συγκρίσεις

Τόσο η Miley Cyrus όσο και η Atlantic Records πανηγύρισαν την οριακή αυτή νίκη. Η τραγουδίστρια, μιλώντας στο Instagram, εξέφρασε τη χαρά της, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία ως μία από τις καλύτερες της ζωής της και ευχαριστώντας την εταιρεία, την ομάδα της και τους θαυμαστές της.

Ωστόσο, ενώ το «Bass Persuades» βυθίζεται στα charts, άλλες pop καλλιτέχνιδες σημειώνουν εξαιρετικές επιδόσεις. Η Taylor Swift με το «The Life of a Showgirl» επέστρεψε στην κορυφή, ενισχυμένη από την κυκλοφορία της deluxe έκδοσης «Encore». Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το «You Seem Pretty Sad For a Girl So In Love» της Olivia Rodrigo, το οποίο δείχνει αξιοσημείωτη αντοχή μετά από τέσσερις μήνες παρουσίας στο chart. Το «Dandelion» της Ella Langley, που η Cyrus είχε κερδίσει οριακά την προηγούμενη εβδομάδα, υποχώρησε στην τρίτη θέση, παραμένοντας ωστόσο για σχεδόν έξι μήνες στο chart.

Η πορεία της Miley Cyrus στα charts

Η Miley Cyrus έχει αντιμετωπίσει προκλήσεις στα charts τα τελευταία χρόνια. Το προηγούμενο άλμπουμ της, «Something Beautiful», δεν γνώρισε εμπορική επιτυχία. Η καριέρα της έχει βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στην τεράστια επιτυχία του single «Flowers» από το 2023, το οποίο κέρδισε το βραβείο «Record of the Year» στα Grammy Awards του 2024. Η τραγουδίστρια έχει αποφύγει τις παγκόσμιες περιοδείες μετά την «Bangerz World Tour» του 2014, αν και έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια residency στο μέλλον. Προς το παρόν, είναι προγραμματισμένες δύο sold-out εμφανίσεις της στο Hollywood Bowl, για τις οποίες 1,5 εκατομμύριο θαυμαστές προσπάθησαν να εξασφαλίσουν ένα από τα 18.000 διαθέσιμα εισιτήρια.

Μιλώντας στο Zane Lowe, η Cyrus δήλωσε ότι επέλεξε το Hollywood Bowl επειδή ήθελε να επιστρέφει στο σπίτι της γρήγορα μετά τις εμφανίσεις της, υπονοώντας ότι δεν χρειάζεται πλέον να περιοδεύει εκτενώς για να πουλήσει εισιτήρια. «Έχω μάθει τώρα, μέσω της ουράς, ότι οι υπολογισμοί μου είναι σωστοί, και οι άνθρωποι θα έρθουν σε εμένα. Δεν χρειάζεται να οδηγήσω εγώ σε εσάς. Αποδείχθηκε. Κέρδισα», είπε χαρακτηριστικά.

Διάβασε επίσης: