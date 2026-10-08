Το Musée Rodin φιλοξενεί τις εμβληματικές στολές των «Hunger Games»

Το Panem μεταφέρεται για δύο ημέρες στο Παρίσι, με εμβληματικές δημιουργίες από τη σειρά ταινιών «Hunger Games»

Με μια ματιά Το Musée Rodin στο Παρίσι φιλοξενεί έκθεση με στολές από τα "Hunger Games" στις 7-8 Οκτωβρίου 2026.

Η έκθεση "Elegance Is Authority" εξετάζει τη σχέση μόδας, εξουσίας και εικόνας στον κόσμο του Panem.

Παρουσιάζονται εμβληματικές στολές από προηγούμενες ταινίες και από τη νέα ταινία "Hunger Games: Sunrise on the Harvest".

Η έκθεση αναδεικνύει πώς τα ρούχα χρησιμοποιούνται ως μέσο κοινωνικής επιβολής, προπαγάνδας και αντίστασης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Για 2 ημέρες, το Παρίσι μετατρέπεται σε Panem, καθώς το Musée Rodin φιλοξενεί μια ξεχωριστή έκθεση αφιερωμένη στην ενδυματολογία του σύμπαντος των Hunger Games. Στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2026, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά εμβληματικές δημιουργίες από τη δημοφιλή κινηματογραφική σειρά, αλλά και κοστούμια από την πολυαναμενόμενη νέα ταινία «Hunger Games: Sunrise on the Harvest».

Η εγκατάσταση, με τίτλο «Elegance Is Authority: The Story, Style and Power of Panem», εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στη μόδα, την εξουσία και την εικόνα μέσα στον κόσμο του Panem. Δεν πρόκειται απλώς για μια παρουσίαση ενδυμάτων που εμφανίστηκαν στη μεγάλη οθόνη. Η έκθεση επιχειρεί να δείξει πώς τα ρούχα χρησιμοποιούνται ως μέσο κοινωνικής επιβολής, πολιτικής επικοινωνίας, προπαγάνδας αλλά και αντίστασης.

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Από την υπερβολή του Capitol στα σύμβολα της αντίστασης

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του Capitol, ένας κόσμος όπου η πολυτέλεια, η υπερβολή και η θεατρικότητα αποτελούν μέρος της καθημερινότητας. Υφάσματα, ιδιαίτερες σιλουέτες, όγκοι και περίτεχνες λεπτομέρειες αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο η ενδυμασία βοηθά να διαμορφωθεί η ταυτότητα κάθε χαρακτήρα.

Παράλληλα, η έκθεση υπενθυμίζει ότι στη συγκεκριμένη κινηματογραφική σειρά ένα κοστούμι μπορεί να αποκτήσει συμβολική δύναμη. Από την εικόνα του Capitol μέχρι τα ρούχα που συνδέθηκαν με τον Mockingjay, η μόδα δεν λειτουργεί μόνο ως αισθητικό στοιχείο αλλά ως μέρος της αφήγησης.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν δημιουργίες από προηγούμενες ταινίες της σειράς, ανάμεσά τους και χαρακτηριστικά κοστούμια της Katniss Everdeen, ενώ παρουσιάζονται επίσης ενδυματολογικές επιλογές για χαρακτήρες όπως ο President Snow και η President Coin.

Μια πρώτη ματιά στη νέα ταινία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα κοστούμια που δημιουργήθηκαν για το επόμενο κεφάλαιο της σειράς, «Hunger Games: Sunrise on the Harvest». Η ταινία μεταφέρει την ιστορία αρκετά χρόνια πριν από την εποχή της Katniss και επικεντρώνεται στους 50ούς Αγώνες Πείνας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας νεότερος Haymitch Abernathy, πολύ πριν γίνει ο κυνικός και καταπονημένος μέντορας που γνωρίσαμε στις προηγούμενες ταινίες. Τον χαρακτήρα υποδύεται ο Joseph Zada, ενώ στο καστ συμμετέχει και η Mckenna Grace, η οποία εμφανίζεται ως Maysilee Donner. Η παρουσία των νέων κοστουμιών στο Musée Rodin προσφέρει έτσι μια μικρή αλλά ενδιαφέρουσα γεύση από την αισθητική της επερχόμενης ταινίας, πριν αυτή φτάσει στις γαλλικές αίθουσες στις 18 Νοεμβρίου 2026.

Μόνο για 2 ημέρες

Αρχικά, η παρουσίαση είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί μόνο στις 7 Οκτωβρίου. Η αυξημένη ζήτηση οδήγησε στην προσθήκη και δεύτερης ημέρας, στις 8 Οκτωβρίου, με τους διοργανωτές να εκτιμούν ότι συνολικά περίπου 10.000 άνθρωποι θα περάσουν από την έκθεση.

Η πρόσβαση περιλαμβάνεται στο κανονικό εισιτήριο του Musée Rodin, το οποίο επιτρέπει παράλληλα την είσοδο στις συλλογές και στους κήπους του μουσείου. Η εγκατάσταση λειτουργεί από τις 10:00 έως τις 17:30.

Για τους φίλους των Hunger Games, η εμπειρία αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία να δουν από κοντά κοστούμια που μέχρι σήμερα υπήρχαν μόνο στην οθόνη. Για τους λάτρεις της μόδας, είναι μια διαφορετική ματιά στη δύναμη που μπορεί να αποκτήσει ένα ένδυμα όταν γίνεται μέρος μιας ιστορίας για την εξουσία, την κοινωνική τάξη και την αντίσταση. Για λίγο, λοιπόν, το Capitol δεν βρίσκεται σε κάποια κινηματογραφική αίθουσα. Βρίσκεται στο κέντρο του Παρισιού, στους κήπους του Musée Rodin.

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