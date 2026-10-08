Celeb News 08.10.2026

«Mamma Mia!»: Ο Dominic Cooper και η Amanda Seyfried σε ένα reunion γεμάτο αναμνήσεις

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Η Amanda Seyfried και ο Dominic Cooper είχαν ένα ξεχωριστό reunion στα Hamptons, χρόνια μετά το «Mamma Mia!»
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Dominic Cooper και η Amanda Seyfried συναντήθηκαν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Hamptons.
  • Οι δύο ηθοποιοί, συμπρωταγωνιστές στο «Mamma Mia!», συζήτησαν το ενδεχόμενο τρίτης ταινίας.
  • Ο Cooper αποκάλυψε μια ιδέα για την πλοκή, με τους χαρακτήρες τους να συναντιούνται σε γάμο σε ελληνικό νησί.
  • Η Seyfried εξέφρασε την επιθυμία της για τρίτο μέρος, ενώ μίλησε θετικά για τον Cooper.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Dominic Cooper και η Amanda Seyfried συναντήθηκαν ξανά στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Hamptons, ξυπνώντας τις αναμνήσεις από το αγαπημένο «Mamma Mia!». Οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν στις 3 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη, με αφορμή τις πρεμιέρες των νέων ταινιών τους, «The Lightkeeper» και «The Life and Deaths of Wilson Shedd», αντίστοιχα, και πόζαραν μαζί για φωτογραφίες. Οι δυο τους είχαν συμπρωταγωνιστήσει στην πρώτη ταινία του 2008 και στο sequel «Mamma Mia! Here We Go Again» το 2018, ενώ υπήρξαν ζευγάρι και στην πραγματική ζωή για περίπου 3 χρόνια.

IMDB
IMDB

Η συνάντηση έφερε για ακόμη μία φορά στο προσκήνιο το ενδεχόμενο μιας τρίτης ταινίας, με τον Dominic Cooper να δηλώνει ξεκάθαρα ότι θα ήθελε να επιστρέψει. Ο ηθοποιός αποκάλυψε μάλιστα ότι έχει σκεφτεί μια πιθανή ιστορία, στην οποία οι χαρακτήρες του και της Amanda Seyfried θα συναντιούνταν ξανά σε ένα ελληνικό νησί, αυτή τη φορά σε έναν γάμο. Με χιούμορ παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι η δική του ιδέα δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την ιστορία που έχει συζητηθεί για την επόμενη ταινία.

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Ο Cooper μίλησε επίσης για τη διαχρονική επιτυχία του «Mamma Mia!» και τον τρόπο με τον οποίο η ταινία απέκτησε ιδιαίτερη θέση στη ζωή πολλών θεατών. Όπως εξήγησε, όλα αυτά τα χρόνια έχει ακούσει από οικογένειες ότι παρακολουθούσαν την ταινία ξανά και ξανά, ενώ άλλοι του έχουν περιγράψει πόση χαρά και παρηγοριά τους πρόσφερε. Για τον ίδιο, το γεγονός ότι μια ταινία στην οποία συμμετείχε έχει συνδεθεί τόσο έντονα με προσωπικές αναμνήσεις ανθρώπων είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό.

IMDB
IMDB

«Tick tock» λέει η Amanda Seyfried

Και η Amanda Seyfried έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία της να επιστρέψει ως Sophie. Στα Hamptons, η ηθοποιός δεν είχε κάποια επίσημη εξέλιξη να ανακοινώσει, όμως έδειξε ότι εξακολουθεί να ελπίζει σε ένα τρίτο μέρος. «Tick tock», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιό της, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι fans περιμένουν εδώ και αρκετό καιρό.

Η Seyfried μίλησε παράλληλα με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τον Cooper, τον οποίο χαρακτήρισε «ξεκαρδιστικό». Παρά το γεγονός ότι οι 2 τους έχουν πλέον διαφορετικές ζωές και δεν διατηρούν στενή επαφή, όπως είπε, η σχέση τους έχει εξελιχθεί σε έναν πιο οικογενειακό και τρυφερό δεσμό.

Το «Mamma Mia! 3» παραμένει προς το παρόν χωρίς επίσημη ημερομηνία ή οριστικό πράσινο φως. Ωστόσο, οι δηλώσεις των 2 πρωταγωνιστών δείχνουν ότι η επιστροφή στο ελληνικό νησί εξακολουθεί να αποτελεί μια πιθανότητα που θα ήθελαν να δουν να γίνεται πραγματικότητα.

Κεντρική Εικόνα: IMDB

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Amanda Seyfried Dominic Cooper Mamma Mia
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