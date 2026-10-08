Μουσική 08.10.2026

A$AP Rocky: Το απίστευτο ρεκόρ που έσπασε στο Παρίσι με το show της AWGE

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Η AWGE του A$AP Rocky έκανε το μεγάλο fashion statement στο Παρίσι, συγκεντρώνοντας 6.000 θεατές στην Accor Arena
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το fashion show της AWGE στο Παρίσι προσέλκυσε 6.000 θεατές, σπάζοντας ρεκόρ για επίδειξη μόδας.
  • Η εκδήλωση συνδυάστηκε με τη μουσική περιοδεία «DON’T BE DUMB» του A$AP Rocky, ενσωματώνοντας μόδα και μουσική.
  • Η AWGE παρουσίασε τη συλλογή SS27 «Anti War Global Economics» σε κλίμακα που θυμίζει συναυλία.
  • Το event στο Παρίσι ανέδειξε τη μόδα ως μαζικό πολιτιστικό θέαμα, ξεπερνώντας τα παραδοσιακά όρια των fashion shows.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μόδα μόλις απέκτησε διαστάσεις που θυμίζουν μεγάλη συναυλία, και ο A$AP Rocky βρίσκεται στο επίκεντρο. Στο Παρίσι, η AWGE έστησε ένα fashion show που δύσκολα περνά απαρατήρητο, καθώς 6.000 άνθρωποι κατέκλυσαν την Accor Arena για την παρουσίαση της συλλογής SS27 «Anti War Global Economics». Το εντυπωσιακό νούμερο προσέλευσης καταγράφεται ως νέο ρεκόρ για fashion show, μετατρέποντας την παρουσίαση σε ένα πραγματικό pop culture γεγονός. Αν έχεις συνηθίσει τις επιδείξεις μόδας με αυστηρά επιλεγμένους καλεσμένους και περιορισμένο κοινό, αυτή τη φορά το σκηνικό ήταν εντελώς διαφορετικό: μια ολόκληρη αρένα γέμισε για μια πασαρέλα που πραγματοποιήθηκε παράλληλα με τη στάση της περιοδείας «DON’T BE DUMB» του A$AP Rocky.

Ο A$AP Rocky με κοστούμι και κοσμήματα, σε μια εκδήλωση με πλήθος κόσμου στο παρασκήνιο.
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η επιλογή της Accor Arena δεν ήταν τυχαία. Το fashion show της AWGE πραγματοποιήθηκε παράλληλα με στάση της περιοδείας «DON’T BE DUMB» του A$AP Rocky, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή σύνδεση ανάμεσα στη μουσική και τη μόδα. Και αν υπάρχει ένας καλλιτέχνης που μπορεί να κάνει αυτά τα δύο διαφορετικά σύμπαντα να μοιάζουν απολύτως φυσικά μαζί, αυτός είναι ο A$AP Rocky. Εδώ και χρόνια, το όνομά του δεν συνδέεται μόνο με τη hip-hop, αλλά και με τη streetwear αισθητική, το design και τη σύγχρονη fashion culture.

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Η AWGE έχει εξελιχθεί σε σημαντικό κομμάτι αυτής της δημιουργικής ταυτότητας και το show στο Παρίσι έδειξε για ακόμη μία φορά ότι ο στόχος δεν είναι απλώς να παρουσιαστούν ρούχα σε μια πασαρέλα. Η συλλογή SS27 με τίτλο «Anti War Global Economics» παρουσιάστηκε μπροστά σε ένα τεράστιο κοινό, δίνοντας στην εκδήλωση μια κλίμακα που δύσκολα συναντάς σε ένα κλασικό fashion show. Οι 6.000 θεατές αποτελούν το στοιχείο που ξεχωρίζει περισσότερο και είναι αυτό που έδωσε στο event τη διάσταση ενός πραγματικού pop culture γεγονότος.

https://www.instagram.com/asaprocky/
https://www.instagram.com/asaprocky/

Τα fashion shows συνήθως απευθύνονται σε ένα αρκετά περιορισμένο και προσεκτικά επιλεγμένο κοινό, από ανθρώπους της βιομηχανίας και buyers μέχρι δημοσιογράφους, celebrities και influencers. Η AWGE, όμως, πήγε την ιδέα σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, δημιουργώντας ένα show με μέγεθος που παραπέμπει περισσότερο σε συναυλιακό event. Η μόδα δεν παρουσιάστηκε απλώς δίπλα στη μουσική, αλλά έγινε μέρος ενός ενιαίου θεάματος. Η παρουσίαση της συλλογής συνδέθηκε με τη συναυλιακή εμφάνιση του A$AP Rocky στο πλαίσιο της περιοδείας «DON’T BE DUMB», με την Accor Arena να μετατρέπεται σε ένα σημείο όπου οι δύο κόσμοι συναντήθηκαν μπροστά σε χιλιάδες θεατές.

Ο A$AP Rocky έχει άλλωστε αποδείξει πολλές φορές ότι δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα αυστηρά όρια ανάμεσα στις διαφορετικές μορφές τέχνης. Η μουσική, η μόδα και η εικόνα αποτελούν κομμάτια της ίδιας δημιουργικής γλώσσας και η AWGE λειτουργεί ως χώρος όπου όλα αυτά μπορούν να συνυπάρξουν. Το γεγονός ότι ένα fashion show μπορεί να συγκεντρώσει 6.000 ανθρώπους δείχνει ακριβώς πόσο έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε πλέον ένα τέτοιο event.

asap_rocky
https://www.instagram.com/asaprocky/

Το Παρίσι, φυσικά, αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για μια τόσο μεγάλη fashion στιγμή. Σε μια πόλη που βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο της παγκόσμιας μόδας, η AWGE κατάφερε να δημιουργήσει ένα show που ξεχώρισε όχι μόνο για τη συλλογή, αλλά και για το μέγεθος της παραγωγής και την προσέλευση του κοινού. Το ρεκόρ των 6.000 ανθρώπων δίνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στο συγκεκριμένο εγχείρημα. Δεν πρόκειται απλώς για έναν μεγάλο αριθμό θεατών, αλλά για μια εικόνα που αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η μόδα μπορεί πλέον να λειτουργήσει ως μαζικό πολιτιστικό θέαμα. Και ο A$AP Rocky φαίνεται πως γνωρίζει πολύ καλά πώς να αξιοποιεί αυτή τη νέα πραγματικότητα.

asap_rocky
https://www.instagram.com/asaprocky/

Με την AWGE να παρουσιάζει το «Anti War Global Economics» και τον A$AP Rocky να συνδέει το fashion show με τη δική του μουσική περιοδεία, το Παρίσι έγινε για μία βραδιά το σημείο όπου η πασαρέλα συνάντησε τη συναυλία. 6.000 άνθρωποι βρέθηκαν στην Accor Arena και το αποτέλεσμα ήταν ένα event που ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια μιας συνηθισμένης επίδειξης μόδας.

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A$ap Rocky
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