Μουσική 08.10.2026

David Bowie: Όλοι γιορτάζουν τα 80 χρόνια του – Το «Bowie80» έρχεται με μεγάλες εκπλήξεις

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Μετατρέποντας την επέτειο των ογδόντα χρόνων από τη γέννηση του «Starman» σε μια σειρά από πολυτελείς εμπειρίες, καταφέρνεις να επανασυνδεθείς με το διαχρονικό του σύμπαν
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Το «Bowie80» είναι ένα παγκόσμιο project για τα 80α γενέθλια του David Bowie, με εκδηλώσεις και κυκλοφορίες.
  • Το project περιλαμβάνει σπάνιες μουσικές κυκλοφορίες, ανέκδοτες ηχογραφήσεις και συλλεκτικά vinyls.
  • Στα καταστήματα Nordstrom δημιουργήθηκαν αποκλειστικοί χώροι με συλλογές εμπνευσμένες από το στυλ του Bowie.
  • Η ψηφιακή πλατφόρμα του «Bowie80» προσφέρει online δράσεις και αποκλειστικό περιεχόμενο για τους θαυμαστές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάθε φορά που η συζήτηση στρέφεται στους καλλιτέχνες που δεν άλλαξαν απλώς την πορεία της ροκ μουσικής, αλλά επαναπροσδιόρισαν ολοκληρωτικά τους κανόνες της μόδας, της αισθητικής και της σύγχρονης pop κουλτούρας, το όνομα του David Bowie δεσπόζει με μια αξεπέραστη αίγλη. Όλες γνωρίζουμε πολύ καλά εκείνη τη γνώριμη αίσθηση δέους που προκαλεί η επαφή με το έργο του—μια διαρκής υπενθύμιση ότι η δημιουργικότητα δεν γνωρίζει στενά όρια, ταμπέλες ή συμβιβασμούς. Η ιδέα ότι ο αείμνηστος θρύλος θα έκλεινε σε λίγες εβδομάδες τα ογδόντα του χρόνια αποτελεί την αφορμή για ένα πολιτιστικό γεγονός που ξεπερνά κάθε προηγούμενο, αποδεικνύοντας ότι το πνεύμα του παραμένει πιο ζωντανό και επιδραστικό από ποτέ.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η επίσημη ανακοίνωση από το David Bowie Estate για το λανσάρισμα του παγκόσμιου project «Bowie80» έρχεται να επιβεβαιώσει ότι οι μεγάλες προσωπικότητες δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά, αλλά συνεχίζουν να εμπνέουν νέες γενιές. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη σειρά από παγκόσμιες εκδηλώσεις, σπάνιες μουσικές κυκλοφορίες και μοναδικές συνεργασίες που ξεκινούν τώρα και πρόκειται να αγκαλιάσουν ολόκληρο το 2027, τιμώντας την ημερομηνία-σταθμό της 8ης Ιανουαρίου. Αυτή η γιορτή δεν απευθύνεται μόνο στους φανατικούς συλλέκτες, αλλά σε κάθε γυναίκα που εκτιμά την υψηλή αισθητική, την πρωτοπορία και την αθόρυβη πολυτέλεια που πάντα εκπροσωπούσε ο χαρισματικός καλλιτέχνης.

Διάβασε επίσης: A$AP Rocky: Πλήρωσε δίδακτρα 32.000 δολαρίων – Η κίνηση που άλλαξε τη ζωή ενός φοιτητή

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εστιάζεται στον τρόπο με τον οποίο η κληρονομιά του Bowie συναντά τον σύγχρονο κόσμο της μόδας και του shopping, μετατρέποντας την ανάμνησή του σε μια πολυαισθητηριακή εμπειρία. Ετοιμάσου να κρατήσεις σημειώσεις για τους τρεις βασικούς πυλώνες του «Bowie80» που αναμένεται να μονοπωλήσουν τα πολιτιστικά δρώμενα και να γίνουν το απόλυτο θέμα συζήτησης στους κύκλους των ενημερωμένων φιλότεχνων.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η παγκόσμια εξάπλωση του «Bowie80» και οι μουσικές εκπλήξεις

Η γιορτή για τα ογδόντα χρόνια του «Starman» δεν περιορίζεται σε μια απλή αναδρομική έκθεση, αλλά εξελίσσεται σε ένα ζωντανό, παγκόσμιο δίκτυο δράσεων που θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια της επόμενης χρονιάς. Το Ίδρυμα David Bowie ετοιμάζει ειδικές κυκλοφορίες μουσικών έργων, ανέκδοτες ηχογραφήσεις και συλλεκτικά vinyls που θα εμπλουτίσουν τη δισκοθήκη κάθε λάτρη της καλής μουσικής. Αυτή η πολυεπίπεδη πρωτοβουλία δίνει την ευκαιρία στους απανταχού θαυμαστές να βιώσουν ξανά την εξέλιξη των διαφορετικών περσόνων του, από τον Ziggy Stardust μέχρι τον Thin White Duke.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Οι αποκλειστικοί fashion χώροι στα κεντρικά καταστήματα της Nordstrom

Η μόδα αποτελούσε πάντα αναπόσπαστο κομμάτι του DNA του David Bowie, γι’ αυτό και η σύμπραξη με τον κολοσσό Nordstrom προσφέρει μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία. Σε τρεις ειδικά διαμορφωμένους χώρους στα flagship καταστήματα στο Σιάτλ, τη Νέα Υόρκη και το Σικάγο, φιλοξενούνται αποκλειστικές συλλογές και σειρές προϊόντων περιορισμένης έκδοσης. Εκεί, οι επισκέπτριες μπορούν να ανακαλύψουν μοναδικά κομμάτια που αντλούν έμπνευση από το εμβληματικό του στυλ, παντρεύοντας την rock n’ roll αισθητική με τη σύγχρονη κομψότητα.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Πώς να γίνεις μέρος της παγκόσμιας γιορτής από όπου κι αν βρίσκεσαι

Ακόμα κι αν δεν προγραμματίζεις ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη ή το Σικάγο μέσα στους επόμενους μήνες, η ψηφιακή πλατφόρμα του «Bowie80» προσφέρει πρόσβαση σε διαδραστικές εμπειρίες και αποκλειστικό περιεχόμενο. Μπορείς να παρακολουθήσεις τις online δράσεις του ιδρύματος, να αποκτήσεις συλλεκτικά αντικείμενα μέσω των επίσημων e-shops και να ενσωματώσεις λίγη από τη διαχρονική αίγλη του καλλιτέχνη στην καθημερινότητά σου. Η επέτειος αυτή είναι η τέλεια αφορμή για να επανασυνδεθείς με τη μουσική που διαμόρφωσε ολόκληρες δεκαετίες και συνεχίζει να ορίζει το στυλ.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Bowie80 David Bowie
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Μπαμπά σ’ αγαπώ»: Ο Πανούλης ζηλεύει τη Στέλλα και το Twitter τον αποθεώνει

«Μπαμπά σ’ αγαπώ»: Ο Πανούλης ζηλεύει τη Στέλλα και το Twitter τον αποθεώνει

08.10.2026
Επόμενο
Η Rihanna έχει170 τραγούδια στο «συρτάρι» – Πότε έρχεται νέο άλμπουμ

Η Rihanna έχει170 τραγούδια στο «συρτάρι» – Πότε έρχεται νέο άλμπουμ

08.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Rihanna έχει170 τραγούδια στο «συρτάρι» – Πότε έρχεται νέο άλμπουμ
Μουσικά Νέα

Η Rihanna έχει170 τραγούδια στο «συρτάρι» – Πότε έρχεται νέο άλμπουμ

08.10.2026
Bruno Mars: Το «I Just Might» έγραψε ιστορία στο Billboard – 31 εβδομάδες στην κορυφή
Μουσικά Νέα

Bruno Mars: Το «I Just Might» έγραψε ιστορία στο Billboard – 31 εβδομάδες στην κορυφή

08.10.2026
Tinashe: Η μεγάλη ανατροπή στην καριέρα της – Το «Popstar» μπήκε για πρώτη φορά στο Top 10
Μουσικά Νέα

Tinashe: Η μεγάλη ανατροπή στην καριέρα της – Το «Popstar» μπήκε για πρώτη φορά στο Top 10

08.10.2026
Sam Smith: Η αλήθεια πίσω από το album «Hazel Eyes» και το «λάθος» που ανακάλυψε τυχαία
Μουσικά Νέα

Sam Smith: Η αλήθεια πίσω από το album «Hazel Eyes» και το «λάθος» που ανακάλυψε τυχαία

07.10.2026
David Guetta: Έσπασε τα κοντέρ για 6η φορά – Ξανά ο Νο1 DJ στον κόσμο
Μουσικά Νέα

David Guetta: Έσπασε τα κοντέρ για 6η φορά – Ξανά ο Νο1 DJ στον κόσμο

07.10.2026
Η Κατερίνα Λιόλιου συναντά τον Σάκη Ρουβά στο «Έναστρον»
Μουσικά Νέα

Η Κατερίνα Λιόλιου συναντά τον Σάκη Ρουβά στο «Έναστρον»

07.10.2026
Megan Thee Stallion: Νέα μουσική με το freestyle «Is you cool?» – Τι έρχεται στη συνέχεια
Μουσικά Νέα

Megan Thee Stallion: Νέα μουσική με το freestyle «Is you cool?» – Τι έρχεται στη συνέχεια

07.10.2026
Η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε από τον Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ με το Σταυρό της Αξίας της Γερμανίας
Μουσικά Νέα

Η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε από τον Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ με το Σταυρό της Αξίας της Γερμανίας

07.10.2026
Justin Timberlake: Το βίντεο που τον έκανε να «απολογηθεί» για το beatboxing του
Μουσικά Νέα

Justin Timberlake: Το βίντεο που τον έκανε να «απολογηθεί» για το beatboxing του

07.10.2026
Βάζεις ενυδατική αλλά το δέρμα σου παραμένει ξηρό; Αυτοί είναι οι λόγοι

Βάζεις ενυδατική αλλά το δέρμα σου παραμένει ξηρό; Αυτοί είναι οι λόγοι

Αυτή είναι η νέα απόχρωση που έρχεται να ανανεώσει τη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα

Αυτή είναι η νέα απόχρωση που έρχεται να ανανεώσει τη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα

Το νέο σου αγαπημένο hobby μπορεί να είναι πιο απλό απ’ όσο νομίζεις: Γνώρισε την κεραμική

Το νέο σου αγαπημένο hobby μπορεί να είναι πιο απλό απ’ όσο νομίζεις: Γνώρισε την κεραμική

Η αρωματική τάση που θα έβαζα στη λίστα μου για έναν χειμώνα βγαλμένο από film noir

Η αρωματική τάση που θα έβαζα στη λίστα μου για έναν χειμώνα βγαλμένο από film noir

Τα 3 superfoods που πρέπει να βάλεις στη διατροφή σου για απόλυτη συγκέντρωση στο γραφείο

Τα 3 superfoods που πρέπει να βάλεις στη διατροφή σου για απόλυτη συγκέντρωση στο γραφείο

Ξέχνα τις αυθόρμητες αγορές και δες πώς το κινητό σου χειραγωγεί την πιστωτική σου κάρτα

Ξέχνα τις αυθόρμητες αγορές και δες πώς το κινητό σου χειραγωγεί την πιστωτική σου κάρτα

Κ. Καραμανλής: Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και τα κοινά συμφέροντα Ελλάδας – Κίνας

Κ. Καραμανλής: Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και τα κοινά συμφέροντα Ελλάδας – Κίνας

Λεφτά υπάρχουν (στις Βρυξέλλες) για τον… Ζελένσκι – Όχι για τους ευρωπαίους πολίτες

Λεφτά υπάρχουν (στις Βρυξέλλες) για τον… Ζελένσκι – Όχι για τους ευρωπαίους πολίτες

Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία προειδοποιεί για επικίνδυνες «θεραπείες» και ψευδοδιαγνώσεις στα μάτια

Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία προειδοποιεί για επικίνδυνες «θεραπείες» και ψευδοδιαγνώσεις στα μάτια