Η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε από τον Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ με το Σταυρό της Αξίας της Γερμανίας

Με μια ματιά Η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε με τον Σταυρό της Αξίας της Γερμανίας για την προσφορά της στην ευρωπαϊκή ενότητα.

Η Ελληνίδα ερμηνεύτρια ξεκίνησε τη διεθνή της καριέρα από τη Γερμανία το 1961.

Η μουσική της συνέβαλε στη δημιουργία γεφυρών επικοινωνίας και στη συμφιλίωση μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας.

Η Νάνα Μούσχουρη έχει επίσης διατελέσει μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρέσβειρα της UNICEF. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική τελετή, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στην επίσημη προεδρική κατοικία της Γερμανίας, η Νάνα Μούσχουρη έλαβε μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις της χώρας, ως αναγνώριση της σπουδαίας προσφοράς της στην ευρωπαϊκή ενότητα και στην κατανόηση μεταξύ των λαών.

Λίγες μόλις ημέρες πριν συμπληρώσει τα 92 της χρόνια και έχοντας πίσω της 7 δεκαετίες μιας μοναδικής καλλιτεχνικής πορείας, η σπουδαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια επέστρεψε στο Βερολίνο, έναν τόπο που έχει ξεχωριστή θέση στην προσωπική και επαγγελματική της ιστορία. Ήταν το 1961 όταν είχε φτάσει για πρώτη φορά στη Γερμανία, με μια μικρή βαλίτσα και μεγάλα όνειρα, χωρίς τότε να γνωρίζει πως από εκεί θα ξεκινούσε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της διεθνούς καριέρας της.

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Με οδηγό την αγάπη της για το τραγούδι, τη σκληρή δουλειά και τα πολύτιμα εφόδια που της έδωσαν οι σημαντικοί Έλληνες δημιουργοί με τους οποίους συνεργάστηκε, ανάμεσά τους ο Νίκος Γκάτσος και ο Μάνος Χατζιδάκις, η Νάνα Μούσχουρη κατάφερε να δημιουργήσει μια ξεχωριστή θέση στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα. Τραγούδησε σε επτά γλώσσες, ταξίδεψε με τη φωνή της σε ολόκληρο τον κόσμο και, σύμφωνα με τα στοιχεία της πορείας της, έχει πουλήσει περισσότερους από 300 εκατομμύρια δίσκους και CD διεθνώς.

Η συγκεκριμένη διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εξαιτίας της προσωπικής της ιστορίας. Η Νάνα Μούσχουρη έζησε ως παιδί τη γερμανική κατοχή στην Ελλάδα, ωστόσο, μόλις λίγα χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, επέλεξε να βρεθεί στη Γερμανία και να χτίσει εκεί ένα σημαντικό κομμάτι της διεθνούς της πορείας. Η παρουσία της στη χώρα συνέβαλε, όπως αναγνωρίζεται και από τη γερμανική πλευρά, στη δημιουργία γεφυρών επικοινωνίας και στη διαδικασία συμφιλίωσης ανάμεσα στους δύο λαούς.

Η μουσική υπήρξε για εκείνη πολύ περισσότερα από μια καλλιτεχνική έκφραση. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής της έχει συνδέσει το έργο της με αξίες όπως η ειρήνη, η ελευθερία και η συνύπαρξη των λαών. Παράλληλα με τη διεθνή καριέρα της, ανέπτυξε έντονη κοινωνική και πολιτική δράση. Από το 1994 έως το 1999 υπήρξε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ από το 1993 έχει αναλάβει τον ρόλο της πρέσβειρας καλής θέλησης της UNICEF.

Τα παράσημα του Τάγματος της Αξίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας απονέμονται κάθε χρόνο με αφορμή την εθνική εορτή για την Επανένωση της Γερμανίας, στις 3 Οκτωβρίου. Η φετινή τιμή προς τη Νάνα Μούσχουρη αποτελεί, επομένως, όχι μόνο μια αναγνώριση της τεράστιας καλλιτεχνικής της διαδρομής, αλλά και της συμβολής της στη σύνδεση ανθρώπων και πολιτισμών μέσα από τη μουσική.

Έχοντας συμπληρώσει 70 χρόνια στο τραγούδι, η Νάνα Μούσχουρη έχει γνωρίσει διακρίσεις, έχει γράψει τη δική της ιστορία στη διεθνή μουσική σκηνή και έχει αγαπηθεί από εκατομμύρια ανθρώπους. Για την ίδια, όμως, το σημαντικότερο «παράσημο» παραμένει η αγάπη του κόσμου, μια αγάπη που εξακολουθεί να τη συνοδεύει, από εκείνη τη μικρή βαλίτσα του 1961 μέχρι σήμερα.

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