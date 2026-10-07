Sony Music: Η τεράστια «σκούπα» στα AI deepfakes – 260000 τραγούδια προς αφαίρεση

Η Sony Music ζήτησε την αφαίρεση εκατοντάδων χιλιάδων τραγουδιών που μιμούνται τις φωνές των καλλιτεχνών της, τονίζοντας την ανάγκη για προστασία και ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Με μια ματιά Η Sony Music ζήτησε την αφαίρεση άνω των 260.000 AI deepfake τραγουδιών, διπλάσιο αριθμό από τον προηγούμενο.

Τα deepfake τραγούδια βλάπτουν καλλιτέχνες, παραπλανούν θαυμαστές και αφαιρούν έσοδα, σύμφωνα με τη Sony.

Στις ΗΠΑ, δεν υπάρχει ομοσπονδιακός νόμος κατά των AI deepfakes, αλλά οι εταιρείες συνεργάζονται για αφαίρεση.

Η μουσική βιομηχανία πιέζει για το νομοσχέδιο NO FAKES Act για προστασία της χρήσης φωνής και εικόνας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Sony Music κλιμακώνει την προσπάθειά της για την αντιμετώπιση του ολοένα και αυξανόμενου προβλήματος των deepfake τραγουδιών που παράγονται από τεχνητή νοημοσύνη (AI). Η εταιρεία επιβεβαίωσε στο Billboard ότι έχει υποβάλει αιτήματα αφαίρεσης για περισσότερα από 260.000 τέτοια κομμάτια από ψηφιακές πλατφόρμες. Ο αριθμός αυτός είναι σχεδόν διπλάσιος από τον προηγούμενο απολογισμό του Μαρτίου, όπου η Sony είχε αναφέρει 135.000 αντίστοιχα αιτήματα.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Sony Music, τα τραγούδια που μιμούνται τις φωνές και την εικόνα των καλλιτεχνών της χωρίς την άδειά τους αποτελούν σοβαρό πρόβλημα. «Είναι σχεδόν διπλάσιο από αυτό που είδαμε νωρίτερα φέτος. Συμβαίνει σε μεγάλη κλίμακα και βλάπτει τους καλλιτέχνες, παραπλανά τους θαυμαστές και υπονομεύει την ηθική χρήση της AI», δήλωσε ο εκπρόσωπος. Τόνισε επίσης ότι κάθε «απάτη» ροής (fraudulent stream) αφαιρεί έσοδα από τους καλλιτέχνες και τους τραγουδοποιούς των οποίων η μουσική ακούγεται. Η Sony Music δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει να προστατεύει τα δικαιώματα των καλλιτεχνών της, προσδοκώντας ταχεία δράση από τις πλατφόρμες για την αποτροπή επανεμφάνισης του ίδιου περιεχομένου, αν και παραδέχεται ότι η μάχη γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

Διάβασε επίσης: Μιχάλης Καραγκούνης: Το τραγούδι «Σημάδι» και η νέα εποχή του στη Sony Music Greece

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπάρχει ακόμη ομοσπονδιακός νόμος που να απαγορεύει ή να σταματά τη χρήση του ονόματος, της εικόνας, της ομοίωσης ή/και της φωνής ενός καλλιτέχνη σε deepfake ή άλλα ηχητικά παρόμοια δημιουργήματα AI. Η προστασία παρέχεται άνισα σε επίπεδο πολιτειών, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με την προέλευση των deepfakes.

Για να γεφυρωθεί αυτό το κενό, μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες και υπηρεσίες streaming συνεργάζονται για τη δημιουργία μιας διαδικασίας «ειδοποίησης και αφαίρεσης» (notice-and-takedown procedure). Αυτή η διαδικασία επιτρέπει σε έμπιστες εταιρείες να ζητούν την αφαίρεση deepfake περιεχομένου των καλλιτεχνών τους. Παρόλο που πρόκειται για εθελοντικό μέτρο, έχει βοηθήσει εταιρείες όπως η Sony να διατηρήσουν τον αυξανόμενο αριθμό των deepfakes υπό έλεγχο.

Παράλληλα, στον Καπιτώλιο, η μουσική βιομηχανία πιέζει για τη θέσπιση νέας εθνικής προστασίας μέσω του νομοσχεδίου NO FAKES Act. Το νομοσχέδιο αυτό θα χορηγούσε στα άτομα το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν τη χρήση των φωνών και των ομοιοτήτων τους σε deepfakes AI για πρώτη φορά. Περιλαμβάνει επίσης εξαιρέσεις για ειδήσεις, παρωδία, ντοκιμαντέρ και αθλητικά, μεταξύ άλλων.

Το NO FAKES Act εισήχθη αρχικά ως προσχέδιο το 2023 και επίσημα το 2024, με τη μουσική βιομηχανία να εργάζεται αδιάκοπα για την ψήφισή του. Πρόσφατα, το νομοσχέδιο τέθηκε προς συζήτηση στη Γερουσία και έλαβε σχεδόν ομόφωνη υποστήριξη, με εξαίρεση τον Γερουσιαστή Ted Cruz (R-TX), ο οποίος το απέτρεψε επικαλούμενος ανησυχίες σχετικά με τη χρήση της εικόνας ενός ατόμου στη σάτιρα ή την πολιτική σχολιασμό.

Σύμφωνα με τη γαλλική υπηρεσία streaming Deezer, καθημερινά ανεβαίνουν στην πλατφόρμα της περισσότερες από 90.000 πλήρως παραγόμενες από AI μουσικές δημιουργίες. Παρόλο που μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτών των αναρτήσεων χαρακτηρίζεται ως AI deepfake, το πρόβλημα της καλλιτεχνικής πλαστοπροσωπίας είναι διαρκώς αυξανόμενο, με τις δισκογραφικές εταιρείες να αναλαμβάνουν το βάρος της αστυνόμευσής τους.

Η μάχη κατά των deepfake τραγουδιών είναι μια συνεχής προσπάθεια που απαιτεί συνεργασία μεταξύ καλλιτεχνών, εταιρειών, πλατφορμών και νομοθετών, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και η ακεραιότητα της μουσικής βιομηχανίας.

Διάβασε επίσης: