Μουσική 06.10.2026

«Τα 50 χρόνια είναι αρκετά»: Ο Brian May των Queen ανακοινώνει το οριστικό τέλος των περιοδειών

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Η συνήθεια να βλέπουμε τους θρύλους της παγκόσμιας μουσικής πάνω στα stages αλλάζει οριστικά μετά τις αποκαλύψεις του εμβληματικού κιθαρίστα
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Ο Brian May ανακοίνωσε το οριστικό τέλος των περιοδειών των Queen μετά από 50 χρόνια.
  • Η απόφαση πάρθηκε μετά από προσωπική απώλεια και την ανάγκη για ελευθερία.
  • Ο May θέλει να αφοσιωθεί στην οικογένεια και την αστροφυσική.
  • Εξετάζεται μια νέα, καθηλωτική συναυλία με χρήση τεχνολογίας, αλλά υπάρχουν επιφυλάξεις για την τεχνητή νοημοσύνη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα συγκρότημα που έχει ταυτίσει το όνομά του με την απόλυτη αρένα, τα εκρηκτικά stadium shows και μια ακατάπαυστη ενέργεια που ταξιδεύει εδώ και δεκαετίες σε κάθε γωνιά του πλανήτη, αυτό είναι αναμφίβολα οι Queen. Ωστόσο, κάθε μεγάλη εποχή στη ροκ ιστορία φαίνεται πως φτάνει κάποια στιγμή σε σημείο καμπής, αφήνοντας πίσω της αναμνήσεις που σημάδεψαν γενιές και γενιές. Η πρόσφατη συνέντευξη του εμβληματικού κιθαρίστα Brian May στην εφημερίδα The Times ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που πολλοί θαυμαστές φοβόντουσαν, καθώς ο 79χρονος μουσικός γνωστοποίησε οριστικά πως το συγκρότημα δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει ξανά καμία περιοδεία.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η απόφαση αυτή δεν λήφθηκε εν θερμώ, αλλά αποτελεί καρπό μιας βαθύτερης εσωτερικής διεργασίας που ξεκίνησε πριν από περίπου 18 μήνες, κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης περιοδείας στις ΗΠΑ. Αφορμή στάθηκε ένα εξαιρετικά δυσάρεστο και τραγικό γεγονός, όταν ο Brian May έχασε έναν πολύ στενό οικογενειακό φίλο. Όταν ζήτησε από την υπεύθυνη της παραγωγής να επιστρέψει εκτάκτως στο σπίτι του για λίγες ημέρες ώστε να βρεθεί κοντά στους δικούς του ανθρώπους, εκείνη του εξήγησε πως ένα τέτοιο ταξίδι ήταν πρακτικά αδύνατο λόγω των ανειλημμένων υποχρεώσεων. Αυτή η στιγμή υπήρξε το σημείο μηδέν που τον έκανε να αναθεωρήσει πλήρως τις προτεραιότητες της ζωής του.

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Αναλογιζόμενος την τεράστια πορεία του, ο θρυλικός κιθαρίστας ξεκαθάρισε πως παρά τη μεγάλη του αγάπη για τη μουσική και τα ταξίδια, το τίμημα της απώλειας της προσωπικής ελευθερίας είναι πλέον πολύ υψηλό. Έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του, τα εγγόνια του αλλά και μια μεγάλη αγάπη για την αστροφυσική με την οποία θέλει να ασχοληθεί ενεργά, ο Brian May κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μισός αιώνας πάνω στη σκηνή είναι υπεραρκετός. Ετοιμάσου να μάθεις όλες τις λεπτομέρειες για το παρασκήνιο της απόφασής του, αλλά και τα επαναστατικά σχέδια που μελετά για το μέλλον των Queen.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η στροφή στην αστροφυσική και η ανάγκη για προσωπική ελευθερία

Για τον Brian May, η μουσική δεν υπήρξε ποτέ ο μοναδικός του κόσμος, καθώς κατέχει διδακτορικό στην αστροφυσική και η επιστημονική έρευνα αποτελούσε πάντα μια μεγάλη του αγάπη. Η απόφαση να σταματήσει τα εξαντλητικά ταξίδια του δίνει πλέον τον απαραίτητο χρόνο να αφοσιωθεί στην οικογένειά του, απολαμβάνοντας στιγμές με τα εγγόνια του, αλλά και να επιστρέψει στη μελέτη του σύμπαντος. Ο ίδιος εξήγησε ότι η ζωή στον δρόμο απαιτεί τεράστιες θυσίες, και στην παρούσα φάση της ζωής του προτιμά να επενδύσει τον χρόνο του σε πράγματα που προσφέρουν ουσιαστική ηρεμία και δημιουργική πλήρωση.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Το όραμα για το Sphere του Las Vegas και η έμπνευση από τους ABBA

Παρά το οριστικό τέλος των παραδοσιακών περιοδειών, ο 79χρονος μουσικός δεν κλείνει την πόρτα στη μεταφορά της μουσικής των Queen σε μεγάλες αρένες μέσα από νέες τεχνολογίες. Αποκαλύπτοντας πως η επίσκεψή του στο εντυπωσιακό Sphere του Las Vegas πέρυσι του πυροδότησε μια νέα έμπνευση, ανέφερε πως έχει ήδη σχεδιάσει μια ολόκληρη καθηλωτική συναυλία (immersive experience) για το συγκρότημα. Το εγχειρημα αυτό κινείται στη φιλοσοφία αυτού που έκαναν οι ABBA, στοχεύοντας να κατακτήσει τον χρόνο και τον χώρο και να προσφέρει στο κοινό μια πρωτοποριακή εμπειρία.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Οι σοβαρές επιφυλάξεις για την τεχνητή νοημοσύνη

Αν και το όραμα για μια ψηφιακή συναυλία παραμένει στο τραπέζι, ο Brian May εκφράζει έντονους προβληματισμούς για τα μέσα που απαιτούνται για την υλοποίησή της. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι μια τέτοια εμπειρία δεν μπορεί να δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή χωρίς τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI), μια τεχνολογία για την οποία διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις. Μάλιστα, δεν δίστασε να τοποθετηθεί σκληρά απέναντι στην περιβαλλοντική επιβάρυνση, τονίζοντας ότι τα κέντρα δεδομένων αποτελούν ένα τεράστιο κακό που πρέπει να καταπολεμηθεί, βάζοντας ένα μεγάλο ερωτηματικό στο πότε και πώς θα πραγματοποιηθεί το project.

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Brian May Queen
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