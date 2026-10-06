«Φρένο» στην παραγωγή του «The Batman Part II» – Τι συνέβη με τον Matt Reeves

Η Warner Bros. και η DC Studios ανέστειλαν προσωρινά τα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης συνέχειας, καθώς ο σκηνοθέτης Matt Reeves θα εστιάσει σε οικογενειακό ζήτημα

Με μια ματιά Η παραγωγή του «The Batman Part II» έχει παγώσει προσωρινά λόγω προσωπικών οικογενειακών ζητημάτων του σκηνοθέτη Matt Reeves.

Η DC Studios στηρίζει πλήρως τον Matt Reeves και αναμένει τη συνέχιση του έργου σύντομα.

Η ταινία έχει ήδη υποστεί πολλαπλές αναβολές κυκλοφορίας, με την τρέχουσα ημερομηνία να είναι ο Φεβρουάριος του 2028.

Ο Robert Pattinson δήλωσε ότι το «The Batman Part II» θα έχει μια εντελώς διαφορετική και φιλόδοξη κατεύθυνση από την πρώτη ταινία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η παραγωγή του πολυαναμενόμενου «The Batman Part II» έχει τεθεί προσωρινά σε παύση, καθώς ο σκηνοθέτης Matt Reeves αποφάσισε να αποσυρθεί για να ασχοληθεί με προσωπικά οικογενειακά ζητήματα. Η είδηση αυτή προκαλεί μια αναπάντεχη διακοπή στα σχέδια για τη συνέχεια της επιτυχημένης ταινίας του 2022, η οποία αναμενόταν να φέρει ξανά τον Robert Pattinson στον ρόλο του Σκοτεινού Ιππότη.

Μια επίσημη δήλωση από εκπρόσωπο της παραγωγής ανέφερε: «Η παραγωγή του ‘The Batman Part II’ έχει προσωρινά παγώσει, καθώς ο Matt Reeves εστιάζει σε ένα οικογενειακό ζήτημα. Ο Matt έχει την πλήρη υποστήριξη της DC Studios και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε το ταξίδι σύντομα».

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Η ταινία, η οποία αναμένεται να δει τον Robert Pattinson να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του Batman, έχει ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με αρκετές αλλαγές στην ημερομηνία κυκλοφορίας της. Αρχικά, το «The Batman Part II» είχε προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου 2026. Ωστόσο, η Warner Bros. ανέβαλε την κυκλοφορία του για την 1η Οκτωβρίου 2027, και στη συνέχεια, τον Ιούλιο, η ταινία μετατέθηκε περαιτέρω για τον Φεβρουάριο του 2028. Η πρώτη ταινία του Reeves με πρωταγωνιστή τον Pattinson κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2022.

Στο καστ της ταινίας, πέρα από τον Robert Pattinson, αναμένονται και οι Scarlett Johansson, Colin Farrell, Sebastian Stan, Andy Serkis και Jeffrey Wright, αν και η ακριβής έκταση των ρόλων τους παραμένει άγνωστη. Μετά την πρώτη καθυστέρηση στην κυκλοφορία, ο επικεφαλής της DC Studios, James Gunn, έσπευσε να δικαιολογήσει την αναβολή μέσω της πλατφόρμας Threads.

Ο Gunn τόνισε ότι οι χρονικές αποστάσεις μεταξύ των sequel είναι συχνό φαινόμενο σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές. «Για να είμαι δίκαιος, ένα κενό 5 ετών ή και παραπάνω είναι αρκετά συνηθισμένο σε sequel», έγραψε χαρακτηριστικά. «7 χρόνια μεταξύ ‘Alien’ και ‘Aliens’. 14 χρόνια μεταξύ ‘Incredibles’. 7 χρόνια μεταξύ των δύο πρώτων ‘Terminators’. 13 χρόνια μεταξύ ‘Avatars’. 36 χρόνια μεταξύ ‘Top Guns’. Και, φυσικά, έξι χρόνια μεταξύ ‘Guardians Vol 2’ και ‘Vol 3’».

EXCLUSIVE: Production is pausing on the Warner Bros and DC Studios pic ‘The Batman Part II’ due to director Matt Reeves stepping away for personal reasons. Read more details here: https://t.co/sx19hL3hLC (Photos: Getty, DC Studios) — Deadline (@DEADLINE) October 5, 2026

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Collider, ο Robert Pattinson είχε δηλώσει ότι το «The Batman Part II» θα ακολουθήσει μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από την πρώτη ταινία. «Είναι τόσο φιλόδοξο», είχε πει. «Θα έλεγα την προηγούμενη μέρα ότι η πρώτη ταινία ήταν μια διαφορετική προσέγγιση σε μια ταινία Batman, και αυτή η νέα είναι άλλη μια. Είναι μια πραγματική αλλαγή από την πρώτη, αλλά κάπως διατηρεί στοιχεία από την αίσθηση της. Αλλά απλώς φαίνεται πραγματικά φιλόδοξο, και είμαι ενθουσιασμένος να δω πώς θα εξελιχθεί».

Η παύση στην παραγωγή, αν και αναπάντεχη, υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στην προσωπική ευημερία των συντελεστών, με την DC Studios να εκφράζει την πλήρη στήριξή της στον Matt Reeves και την ελπίδα για σύντομη επιστροφή στα γυρίσματα.

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