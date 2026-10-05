Cinema 05.10.2026

Από το «The Gentlemen» στον James Bond – Ποιο είναι το όνομα που συζητιέται για τον επόμενο «007»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Theo james βρίσκεται στο επίκεντρο των φημών για τον εμβληματικό ρόλο του πράκτορα 007, με το κοινό και τους ειδικούς να εξετάζουν τα προσόντα του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Theo James θεωρείται ισχυρός υποψήφιος για τον ρόλο του James Bond μετά την αποχώρηση του Daniel Craig.
  • Ο ηθοποιός, με ελληνική καταγωγή, έχει διακριθεί σε franchise όπως το «The Divergent» και τη σειρά «The Gentlemen».
  • Θεωρείται ότι διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, όπως εμφάνιση, χάρισμα, ηλικία και φωνή, για τον ρόλο.
  • Ο ίδιος ο Theo James δηλώνει άγνοια για τις φήμες, ενώ έχει κερδίσει υποψηφιότητα για Emmy για το «The White Lotus».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αναζήτηση για τον επόμενο James Bond συνεχίζεται, και το όνομα του Theo James ακούγεται όλο και πιο δυνατά. Από τότε που ο Daniel Craig αποχώρησε από τον ρόλο μετά το «No Time to Die» το 2021, τα σενάρια και οι φήμες για τον διάδοχό του δεν έχουν σταματήσει. Παρόλο που οι παραγωγές της Amazon MGM Studios δεν έχουν κάνει ακόμη επίσημη ανακοίνωση, η συζήτηση γύρω από τους πιθανούς ηθοποιούς που θα αναλάβουν τον ρόλο του διάσημου πράκτορα 007 παραμένει έντονη.

https://www.instagram.com/theojamesit
https://www.instagram.com/theojamesit

Ο Theo James, κατά κόσμον Theodore Peter James Kinnaird Taptiklis, γεννημένος το 1984 στην Οξφόρδη, διαθέτει ένα ενδιαφέρον παρελθόν και σημαντική παρουσία στον χώρο του θεάματος. Με ελληνική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του, ο ηθοποιός έχει διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία, μετρώντας περισσότερους από 40 ρόλους σε κινηματογράφο και τηλεόραση. Έχει γίνει ευρέως γνωστός μέσα από το δημοφιλές franchise «The Divergent», ενώ η τελευταία του συμμετοχή στην πολυσυζητημένη τηλεοπτική σειρά «The Gentlemen», σε σκηνοθεσία Guy Ritchie, έχει προκαλέσει αίσθηση.

Διάβασε επίσης: Το πιο απρόσμενο όνομα για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ …είναι γυναικείο!

Εκτός από την υποκριτική, ο James έχει αποδείξει την πολυσχιδή καλλιτεχνική του φύση. Έχει εργαστεί ως μουσικός, παίζοντας διάφορα όργανα και υπήρξε τραγουδιστής σε συγκροτήματα. Πριν αφοσιωθεί πλήρως στην υποκριτική, είχε εργαστεί ως ναυαγοσώστης και μπάρμαν, ενώ σήμερα είναι συνιδιοκτήτης δύο εστιατορίων στο Λονδίνο. Η καλλιτεχνική του πορεία ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 2000, με την τηλεοπτική σειρά «A Passionate Woman» να σηματοδοτεί την πρώτη του εμφάνιση, μετά από επιτυχημένες θεατρικές παραστάσεις.

https://www.instagram.com/theojamesit
https://www.instagram.com/theojamesit

Τα προσόντα για τον ρόλο του Bond

Πολλοί θεωρούν ότι ο Theo James διαθέτει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να ενσαρκώσει τον James Bond. Η εμφάνισή του, το χάρισμα, η κατάλληλη ηλικία και η χαρακτηριστική του φωνή, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς και για μεταγλωττίσεις, θεωρούνται ισχυρά πλεονεκτήματα. Η αρρενωπή και αθλητική του σωματική διάπλαση, σε συνδυασμό με την ικανότητά του να αποδίδει ατάκες που θυμίζουν τον εμβληματικό πράκτορα, ενισχύουν τις φήμες.

https://www.instagram.com/theojamesit
https://www.instagram.com/theojamesit

Μάλιστα, η ερμηνεία του στη σειρά «The White Lotus» του χάρισε υποψηφιότητα για βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου στα Emmy το 2024, καθώς και βραβείο από το Σωματείο Ηθοποιών (Screen Actors Guild Award).

https://www.instagram.com/theojamesit
https://www.instagram.com/theojamesit

Ο ίδιος ο Theo James, πάντως, διατηρεί μια πιο ψύχραιμη στάση απέναντι στις φήμες. Σε πρόσφατες συνεντεύξεις του, έχει δηλώσει ότι δεν γνωρίζει κάτι συγκεκριμένο για τον ρόλο, προσθέτοντας χιουμοριστικά ότι «αυτή τη στιγμή κάθε βρετανός ηθοποιός, αλλά και κάθε μη βρετανός ηθοποιός, φαίνεται να συνδέεται με τον Bond». Ο ηθοποιός φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στην προσωπική του ζωή, η οποία είναι ιδιαίτερα προστατευμένη.

https://www.instagram.com/theojamesit
https://www.instagram.com/theojamesit

Ο James είναι παντρεμένος με την Ιρλανδή ηθοποιό Ruth Kearney, με την οποία γνωρίστηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στη Θεατρική Σχολή Bristol Old Vic. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

James Bond Theo James
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μπορείς να πας στη δουλειά με τον καφέ στο χέρι ή όχι

Μπορείς να πας στη δουλειά με τον καφέ στο χέρι ή όχι

05.10.2026
Επόμενο
Πώς να σταματήσεις να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους

Πώς να σταματήσεις να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους

05.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Δεν Κοστίζει Τίποτα»: Η απόφαση που αλλάζει τη ζωή μιας γυναίκας και γίνεται μια δυνατή ιστορία
Cinema

«Δεν Κοστίζει Τίποτα»: Η απόφαση που αλλάζει τη ζωή μιας γυναίκας και γίνεται μια δυνατή ιστορία

05.10.2026
Η Lindsay Lohan αναβίωσε την iconic σκηνή του «Mean Girls» και έγινε ξανά η Cady Heron
Cinema

Η Lindsay Lohan αναβίωσε την iconic σκηνή του «Mean Girls» και έγινε ξανά η Cady Heron

05.10.2026
5 κωμωδίες στο Netflix για να κάνεις τις φθινοπωρινές βραδιές πιο διασκεδαστικές
Cinema

5 κωμωδίες στο Netflix για να κάνεις τις φθινοπωρινές βραδιές πιο διασκεδαστικές

05.10.2026
Οι 5 ταινίες σταθμοί που άλλαξαν για πάντα την ιστορία του κινηματογράφου
Cinema

Οι 5 ταινίες σταθμοί που άλλαξαν για πάντα την ιστορία του κινηματογράφου

04.10.2026
10 ταινίες για να ταξιδέψεις χωρίς να φύγεις από τον καναπέ σου
Cinema

10 ταινίες για να ταξιδέψεις χωρίς να φύγεις από τον καναπέ σου

03.10.2026
Nicolas Cage: «Το MCU μοιάζει με καλοχρηματοδοτημένο WWE»
Cinema

Nicolas Cage: «Το MCU μοιάζει με καλοχρηματοδοτημένο WWE»

02.10.2026
Ο Bradley Cooper μπαίνει στον κόσμο του «G.I. Joe» ως ο θρυλικός «Duke»
Cinema

Ο Bradley Cooper μπαίνει στον κόσμο του «G.I. Joe» ως ο θρυλικός «Duke»

02.10.2026
«Βλέπω παραισθήσεις»: Η Scarlett Johansson μιλά για την εξάντληση από τα γυρίσματα της νέας της ταινίας
Cinema

«Βλέπω παραισθήσεις»: Η Scarlett Johansson μιλά για την εξάντληση από τα γυρίσματα της νέας της ταινίας

02.10.2026
Ben Affleck: Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στη νέα του ταινία «Animals» – Τι κρατά μυστικό
Cinema

Ben Affleck: Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στη νέα του ταινία «Animals» – Τι κρατά μυστικό

02.10.2026
4 τρόποι που τα social media αλλάζουν την καθημερινότητά σου χωρίς να το καταλαβαίνεις

4 τρόποι που τα social media αλλάζουν την καθημερινότητά σου χωρίς να το καταλαβαίνεις

5 τρόποι να κάνεις πιο stylish το σπίτι σου χρησιμοποιώντας μόνο ένα πουφ

5 τρόποι να κάνεις πιο stylish το σπίτι σου χρησιμοποιώντας μόνο ένα πουφ

Το φθινοπωρινό φρούτο που αξίζει να γνωρίσεις καλύτερα – Δεν είναι μόνο για γλυκό του κουταλιού

Το φθινοπωρινό φρούτο που αξίζει να γνωρίσεις καλύτερα – Δεν είναι μόνο για γλυκό του κουταλιού

Αν αγαπάς τα cozy απογεύματα, πρέπει να δοκιμάσεις αυτό το κέικ καρότου

Αν αγαπάς τα cozy απογεύματα, πρέπει να δοκιμάσεις αυτό το κέικ καρότου

Οι 7 πιο τολμηροί συνδυασμοί χρωμάτων από τις πασαρέλες για τα φθινοπωρινά σου outfits

Οι 7 πιο τολμηροί συνδυασμοί χρωμάτων από τις πασαρέλες για τα φθινοπωρινά σου outfits

Η απόλυτη διακοσμητική τάση του Pinterest: Τα μυστικά για να εντάξεις το πετρόλ στο σαλόνι σου

Η απόλυτη διακοσμητική τάση του Pinterest: Τα μυστικά για να εντάξεις το πετρόλ στο σαλόνι σου

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

«ΣΦΑΓΗ» ΓΙΑ ΤΟ DEAL ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΣΤΟ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

«ΣΦΑΓΗ» ΓΙΑ ΤΟ DEAL ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΣΤΟ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

Airbnb και Στεγαστικό: Πρόβλημα, άλλοθι ή μέρος της λύσης;

Airbnb και Στεγαστικό: Πρόβλημα, άλλοθι ή μέρος της λύσης;

Άρχισε το ξήλωμα της… αμαρτωλής Πολεοδομίας Μυκόνου

Άρχισε το ξήλωμα της… αμαρτωλής Πολεοδομίας Μυκόνου