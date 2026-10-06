70 χρόνια Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου: Τι κρύβεται πίσω από τις ταινίες της επετειακής διοργάνωσης

Με μια ματιά Το 70ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου παρουσιάζει πάνω από 250 ταινίες, με έμφαση στο animation και παγκόσμιες πρεμιέρες.

Η επίσημη διαγωνιστική επιλογή, με 10 ταινίες, προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της σύγχρονης κινηματογραφίας.

Πολλές ταινίες φέτος ενσωματώνουν πολιτικό σχολιασμό και εξερευνούν την έννοια της κοινότητας και της συλλογικής δράσης.

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει συζητήσεις με σκηνοθέτες και ηθοποιούς, καθώς και ισχυρή εθνική εκπροσώπηση, ιδίως από την Ισπανία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το 70ο BFI London Film Festival (LFF) ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του, παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα με περισσότερες από 250 ταινίες. Η φετινή διοργάνωση, που ξεκινά την Τετάρτη, ξεχωρίζει για την παγκόσμια πρεμιέρα δύο υψηλής προβολής animation, των Ray Gunn από τον Brad Bird και Wildwood από τον Travis Knight.

Η τελετή έναρξης, στις 7 Οκτωβρίου, θα φιλοξενήσει την ταινία Elsinore, με πρωταγωνιστές τους Andrew Scott και Olivia Colman, ενώ το φεστιβάλ θα κλείσει στις 18 Οκτωβρίου με την ταινία The Debut του Jesse Eisenberg. Η Kristy Matheson, η οποία ηγείται του προγραμματισμού για τέταρτη χρονιά ως καλλιτεχνική διευθύντρια των BFI Festivals, μαζί με την ομάδα της, επιμελήθηκε μια σύνθεση ταινιών από όλο τον κόσμο, καλύπτοντας ποικίλα είδη και στυλ.

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Η σημασία του animation και η προσέγγιση του LFF

Το LFF δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο animation, παρουσιάζοντας όχι μόνο τις μεγάλες πρεμιέρες, αλλά και μια ευρύτερη γκάμα δημιουργιών. Η Matheson τόνισε τη σημασία του animation ως μιας εφευρετικής μορφής τέχνης, ικανής να αφηγηθεί ποικίλες ιστορίες με καινοτομία και καλλιτεχνική δεξιοτεχνία. «Στηρίζουμε σταθερά το animation», ανέφερε, «και οι θεατές φέτος θα απολαύσουν μια τεράστια ποικιλία από animation ταινίες. Ήταν συναρπαστικό όταν μάθαμε ότι αυτές οι μεγάλες animation ταινίες θα ήταν έτοιμες για τη φετινή περίοδο των φεστιβάλ». Η προσέγγιση του φεστιβάλ είναι να αντιμετωπίζει κάθε ταινία ως μια μοναδική καλλιτεχνική πρόταση, αφήνοντας τα θέματα και τα μοτίβα να αναδυθούν φυσικά μέσα από την επιλογή, αντί να προκαθορίζουν το πρόγραμμα.

Η επίσημη διαγωνιστική επιλογή: Ένα δείγμα της σύγχρονης κινηματογραφίας

Η επίσημη διαγωνιστική ενότητα περιλαμβάνει 10 ταινίες, ανάμεσά τους έργα διεθνώς αναγνωρισμένων δημιουργών όπως ο Hirokazu Kore-eda, ο Sergei Loznitsa, η Lili Horvát και η May el-Toukhy, καθώς και η νέα ταινία της Carol Morley, Dreams of a Life. Η Matheson εξήγησε ότι η επιλογή της διαγωνιστικής ενότητας γίνεται σκόπιμα στο τέλος της διαδικασίας, ώστε να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της τρέχουσας κατάστασης του κινηματογράφου όσον αφορά θέματα, ιδέες, στυλ και μορφές.

Πολιτικά μηνύματα και κοινωνικές ανησυχίες

Σε ό,τι αφορά τις τάσεις που διακρίνονται στις φετινές ταινίες, η Matheson επισήμανε την παρουσία χιουμοριστικών έργων με έντονο πολιτικό σχολιασμό. Ταινίες όπως η The Idiot(s) των Malgorzata Szumowska και Michal Englert, που σατιρίζει την ιδέα του ανδρικού ιδιοφυΐας και εξετάζει την πολιτική των φύλων, και η Act 3 των Christine Molloy και Joe Lawlor, που εμβαθύνει στην πολιτική της δημιουργίας, ξεχωρίζουν. Ένα επαναλαμβανόμενο θέμα που διατρέχει πολλές ταινίες είναι η έννοια της κοινότητας, η διερεύνηση του «ποιοι είμαστε» και «τι μπορούμε να γίνουμε μαζί».

Αυτό το μοτίβο είναι εμφανές τόσο στην εναρκτήρια όσο και στην τελική ταινία, αλλά και σε όλο το πρόγραμμα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό των ιδεών της κοινότητας, της συμπόνιας και της φροντίδας. Η ταινία All of a Sudden του Ryusuke Hamaguchi αναδεικνύεται ως ένα εξαιρετικό παράδειγμα, καθώς αγγίζει θέματα οργάνωσης και συλλογικής δράσης. Αντίστοιχα, το I Love Boosters του Boots Riley, πέρα από την τρέλα και τη διασκέδαση που προσφέρει, πραγματεύεται θέματα εργασίας και συνδικαλιστικής οργάνωσης, ενσωματώνοντας ριζοσπαστικές πολιτικές ιδέες. Η Matheson υπογράμμισε την ικανότητα πολλών φετινών ταινιών να ενσωματώνουν «πραγματικά πολιτικά μηνύματα» χωρίς να γίνονται διδακτικές ή στεγνές. «Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πώς οι καλλιτέχνες προσεγγίζουν αυτό το θέμα με ευφυΐα και δημιουργικότητα», δήλωσε.

Προσκεκλημένοι και εθνικές εκπροσώπηση

Εκτός από τις προβολές, το LFF θα φιλοξενήσει και το πρόγραμμα LFF Screen Talks, όπου θα συμμετέχουν διάσημοι σκηνοθέτες και ηθοποιοί. Η Matheson εξέφρασε ιδιαίτερο ενθουσιασμό για την παρουσία της Sofia Coppola, η οποία θα συζητήσει την καριέρα της και την ταινία της μητέρας της, Making Marie Antoinette, μια ενδιαφέρουσα ματιά στη δημιουργική διαδικασία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες καλλιτέχνιδες. Φέτος, υπάρχει ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία από την Ισπανία, ενώ ξεχωρίζει και μια ταινία από το Νεπάλ, το Elephants in the Fog, που προβλήθηκε στις Κάννες. Το φεστιβάλ θα αναδείξει επίσης μια σειρά από βρετανικές ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των σκηνοθετικών ντεμπούτων Animol (Ashley Walters), Lady, Our Share of Sand, MASC, Queer Edward II και Dependence.

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