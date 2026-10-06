TV & Media 06.10.2026

Οι «Τυπολογίες» σε vidcast: 5 πρόσωπα, 5 συζητήσεις

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Οι «Τυπολογίες» του «Παρόντος» περνούν στην εικόνα, με τον Βασίλη Κουφόπουλο να συναντά πρόσωπα των ΜΜΕ και της δημόσιας ζωής
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Οι «Τυπολογίες» μεταφέρονται σε vidcast, με συζητήσεις για τα ελληνικά ΜΜΕ και τη δημόσια ζωή.
  • Ο σκηνοθέτης Στέφανος Μπλάτσος μιλά για τη σειρά «Το Παιδί» και πιθανή συνέχεια.
  • Η Μαργαρίτα Μυτιληναίου συζητά για το ραδιόφωνο και τα νέα σχέδια της ΕΡΤ.
  • Ο Στρατής Λιαρέλλης αναφέρεται στις τηλεοπτικές άδειες και τη νέα του δραστηριότητα.
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Τριάντα τρία χρόνια μετά την πρώτη τους δημοσίευση στις σελίδες της εφημερίδας «Το Παρόν», οι «Τυπολογίες» έχουν περάσει και στην εικόνα, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο συζητήσεων με πρόσωπα που γνωρίζουν, διαμορφώνουν και σχολιάζουν το τοπίο των ελληνικών ΜΜΕ και της δημόσιας ζωής. Στο νέο vidcast, ο Βασίλης Κουφόπουλος συναντά ανθρώπους της πολιτικής, της δημοσιογραφίας, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, αναζητώντας κάθε φορά τις ειδήσεις, το παρασκήνιο και τις αλλαγές πίσω από την εικόνα των media.

ΝΕΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Στέφανος Μπλάτσος – «Έχω σκεφτεί τη μέρα που θα επανέλθουμε, ειλικρινά, πολύ»

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Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο, ο σκηνοθέτης Στέφανος Μπλάτσος μιλά για τη βραβευμένη σειρά «Το Παιδί», τη διεθνή πορεία της και το σχέδιο για τη συνέχειά της. Αποκαλύπτει ότι η ιστορία μπορεί να συνεχιστεί, ότι η δημιουργική ομάδα και οι ηθοποιοί είναι έτοιμοι να επιστρέψουν και εξηγεί την επιλογή του crowdfunding ως εναλλακτικού μοντέλου χρηματοδότησης. Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι, αν δεν προχωρήσει η συνέχεια του «Παιδιού», η ίδια δημιουργική ομάδα έχει μία νέα σειρά για την επόμενη σεζόν.
→ Δείτε τη συνέντευξη

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΙΣ «ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ»

Μαργαρίτα Μυτιληναίου – «Οι νεότερες ηλικίες έχουν φύγει από το ραδιόφωνο»

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Η Διευθύντρια των Μουσικών Ραδιοφώνων της ΕΡΤ μιλά για τη μεγάλη πρόκληση του μέσου, δηλώνει «δεν είμαι οπαδός του playlist» και αποκαλύπτει τα νέα σχέδια της ΕΡΤ, από το «Τρίτο Όπερα» και τα «Νέα Ελληνικά» μέχρι τις συζητήσεις για ένα νέο παιδικό ραδιόφωνο.
→ Δείτε τη συνέντευξη

Στρατής Λιαρέλλης – «Δεν θα συγχωρήσω τον εαυτό μου που δέχτηκα εξαρχής αυτό το παιχνίδι»

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Ο Στρατής Λιαρέλλης επιστρέφει στον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών του 2016 και περιγράφει όσα έζησε ως εκπρόσωπος του ANT1. Παράλληλα, μιλά για το τέλος μιας σχεδόν 30χρονης πορείας στον ANT1 και τη νέα επαγγελματική του δραστηριότητα, στο χώρο του lobbying και της διαχείρισης κρίσεων.
→ Δείτε τη συνέντευξη

Δήμος Βερύκιος – «Μεγάλο πάρτι έγινε τότε. Μεγαλύτερο γίνεται τώρα»

dimos verykios_typologies

Ο Δήμος Βερύκιος μιλά χωρίς περιστροφές για τις κρατικές προμήθειες και τα εξοπλιστικά, τις σχέσεις του με πρόσωπα της πολιτικής και του επιχειρείν, αλλά και για το πολιτικό σκηνικό και τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά.
→ Δείτε τη συνέντευξη

Παύλος Μαρινάκης – «Δεν ήθελα να αφήσω στον επόμενο μια καυτή πατάτα»

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Στην πρεμιέρα των vidcasts, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μίλησε για τις ραδιοφωνικές και περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες, τη στήριξη του Τύπου με περίπου 80 εκατ. ευρώ σε βάθος πενταετίας και την πρόταση για ταυτοποίηση των χρηστών από τις ψηφιακές πλατφόρμες.
→ Δείτε τη συνέντευξη

Οι «Τυπολογίες» συνεχίζουν με νέες συνεντεύξεις και πρόσωπα από τα ΜΜΕ και τη δημόσια ζωή.
Νέα επεισόδια στο www.typologies.gr και στο επίσημο YouTube κανάλι της εφημερίδας «Το Παρόν», https://www.youtube.com/@ΤΟΠΑΡΟΝΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

To Παρόν | Τυπολογίες

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vidcast τυπολογίες
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