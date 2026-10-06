Life 06.10.2026

Πώς η τελειομανία σου σε εξαντλεί περισσότερο απ’ όσο νομίζεις

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Η ανάγκη να τα κάνεις όλα τέλεια μπορεί να σε εξαντλεί χωρίς να το καταλαβαίνεις τα 5 σημάδια ότι η τελειομανία επηρεάζει την καθημερινότητα
Αργυρώ Καρατζά

Θέλεις όλα να είναι σωστά. Στη δουλειά, στις σχέσεις σου, στην εμφάνισή σου, ακόμα και στον τρόπο που οργανώνεις την καθημερινότητά σου. Αν κάτι δεν πάει όπως το είχες στο μυαλό σου, δυσκολεύεσαι να το αφήσεις πίσω σου. Μπορεί να φαίνεσαι οργανωμένη και δυναμική προς τα έξω, όμως μέσα σου να νιώθεις διαρκώς ότι δεν κάνεις αρκετά.

Pexels
Pexels

Η τελειομανία συχνά παρουσιάζεται σαν προσόν. Και πράγματι, μπορεί να σε κάνει πιο προσεκτική και συνεπή. Όταν όμως η ανάγκη για το τέλειο γίνεται καθημερινή πίεση, μπορεί να καταλήξει να σε εξαντλεί περισσότερο απ’ όσο αντιλαμβάνεσαι.

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1. Δεν σου είναι εύκολο να είσαι ικανοποιημένη

Ακόμα κι όταν καταφέρνεις κάτι σημαντικό, το μυαλό σου βρίσκει αμέσως τι θα μπορούσες να είχες κάνει καλύτερα. Αντί να χαρείς την επιτυχία σου, σκέφτεσαι το ένα λάθος, τη μία λεπτομέρεια που δεν ήταν όπως ήθελες ή τι θα μπορούσες να είχες κάνει διαφορετικά. Έτσι, η ικανοποίηση μετατρέπεται εύκολα σε αυτοκριτική.

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pexels

2. Φοβάσαι περισσότερο το λάθος απ’ όσο χρειάζεται

Ένα λάθος μπορεί να σου φαίνεται πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Ίσως σκέφτεσαι ξανά και ξανά μια απόφαση ή αποφεύγεις να δοκιμάσεις κάτι καινούργιο επειδή φοβάσαι ότι δεν θα τα καταφέρεις. Όμως το να κάνεις λάθη δεν σημαίνει ότι απέτυχες. Σημαίνει ότι προσπαθείς, μαθαίνεις και προχωράς.

Κοντινό πλάνο νεαρής γυναίκας με φακίδες κάτω από το φυσικό φως του ήλιου.
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3. Αναβάλλεις πράγματα επειδή θέλεις να τα κάνεις τέλεια

Ακούγεται παράξενο, αλλά η τελειομανία μπορεί να οδηγήσει στην αναβλητικότητα. Όταν πιστεύεις ότι πρέπει να κάνεις κάτι άψογα, η αρχή μπορεί να μοιάζει τρομακτική. Έτσι, περιμένεις την «κατάλληλη στιγμή», την περισσότερη ενέργεια ή τις ιδανικές συνθήκες. Και τελικά κάτι που θα μπορούσε να γίνει απλά, μένει πίσω.

4. Συγκρίνεις συνεχώς τον εαυτό σου

Βλέπεις μια γυναίκα που φαίνεται να έχει καλύτερη δουλειά, καλύτερη εμφάνιση, καλύτερη σχέση ή μια πιο οργανωμένη ζωή και αμέσως σκέφτεσαι ότι εσύ δεν κάνεις αρκετά. Ξεχνάς, όμως, ότι συγκρίνεις τη δική σου πραγματικότητα με την εικόνα που βλέπεις από τη ζωή κάποιου άλλου.

Pexels
Pexels

5. Δυσκολεύεσαι να ξεκουραστείς

Αν κάθε φορά που κάθεσαι να χαλαρώσεις νιώθεις ενοχές επειδή «θα μπορούσες να κάνεις κάτι χρήσιμο», ίσως χρειάζεται να επανεξετάσεις τον τρόπο που βλέπεις την ξεκούραση. Δεν χρειάζεται να είσαι παραγωγική κάθε λεπτό της ημέρας. Η ξεκούραση δεν είναι χάσιμο χρόνου. Είναι ανάγκη. Ίσως περιμένεις από τον εαυτό σου να είναι πάντα δυνατός, διαθέσιμος, παραγωγικός και σωστός. Δεν του επιτρέπεις εύκολα να κουραστεί, να αλλάξει γνώμη ή απλώς να έχει μια κακή μέρα.

Pexels
Pexels

Δοκίμασε να μιλάς στον εαυτό σου όπως θα μιλούσες σε μια φίλη σου. Αν εκείνη έκανε ένα λάθος, πιθανότατα δεν θα της έλεγες ότι απέτυχε. Θα της έλεγες να συνεχίσει και να μην είναι τόσο αυστηρή με τον εαυτό της. Η τελειομανία δεν χρειάζεται να εξαφανιστεί από τη μια μέρα στην άλλη. Μπορείς όμως να μάθεις να βάζεις όρια στην αυτοκριτική σου και να θυμάσαι κάτι σημαντικό: η αξία σου δεν εξαρτάται από το πόσο τέλεια τα κάνεις όλα.

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