Γιατί νιώθεις ενοχές όταν λες «όχι»; Η ψυχολογία πίσω από την ανάγκη να ευχαριστείς τους άλλους

Δυσκολεύεσαι να πεις όχι και φοβάσαι μήπως απογοητεύσεις τους άλλους η ψυχολογία εξηγεί γιατί συμβαίνει και πώς μπορείς να βάζεις όρια

Με μια ματιά Η δυσκολία να πεις «όχι» συνδέεται με τον φόβο απόρριψης και την ανάγκη για αποδοχή.

Η καλοσύνη μπορεί να γίνει πίεση όταν οι ανάγκες των άλλων μπαίνουν πάντα πάνω από τις δικές σου.

Το «όχι» δεν χρειάζεται δικαιολογία, ένα απλό «δεν μπορώ» αρκεί.

Οι ενοχές μετά το «όχι» δεν σημαίνουν ότι η απόφαση ήταν λάθος, αλλά χρειάζεται εξάσκηση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πόσες φορές έχεις πει «ναι» ενώ μέσα σου ήθελες ξεκάθαρα να πεις «όχι»; Μπορεί να δέχτηκες μια έξοδο ενώ ήσουν κουρασμένη, να ανέλαβες μια υποχρέωση που δεν χωρούσε πραγματικά στο πρόγραμμά σου ή να συμφώνησες με κάτι μόνο και μόνο επειδή φοβήθηκες μήπως απογοητεύσεις κάποιον. Και κάπως έτσι, ενώ προσπαθείς να είσαι διαθέσιμη για όλους, σε κάθε σχέση σου, καταλήγεις να αφήνεις τον εαυτό σου τελευταίο.

Η δυσκολία να πεις «όχι» δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν ξέρεις να βάζεις όρια. Συχνά συνδέεται με τον φόβο της απόρριψης, την ανάγκη για αποδοχή ή την πεποίθηση ότι πρέπει να είσαι πάντα ευγενική, χρήσιμη και πρόθυμη. Όταν, λοιπόν, αρνείσαι κάτι, μπορεί να εμφανίζονται ενοχές, ακόμη κι αν η επιλογή σου είναι απολύτως λογική.

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1. Φοβάσαι μήπως απογοητεύσεις τους άλλους

Ίσως έχεις μάθει να συνδέεις την καλή σχέση με τη διαρκή διαθεσιμότητα. Όταν λες «όχι», μπορεί να σκέφτεσαι ότι ο άλλος θα θυμώσει, θα στενοχωρηθεί ή θα αλλάξει γνώμη για εσένα. Όμως η απογοήτευση κάποιου δεν σημαίνει ότι έκανες κάτι λάθος. Οι άνθρωποι γύρω σου έχουν τα δικά τους συναισθήματα και ανάγκες, όπως έχεις κι εσύ τα δικά σου.

2. Μπερδεύεις την καλοσύνη με την αυτοθυσία

Το να βοηθάς τους άλλους είναι όμορφο. Όταν όμως αισθάνεσαι ότι πρέπει συνεχώς να βάζεις τις ανάγκες όλων πάνω από τις δικές σου, η καλοσύνη μπορεί να μετατραπεί σε πίεση. Δεν χρειάζεται να εξαντλείσαι για να αποδεικνύεις ότι νοιάζεσαι. Μπορείς να είσαι υποστηρικτική και ταυτόχρονα να προστατεύεις τον χρόνο και την ενέργειά σου.

3. Έχεις συνηθίσει να ζητάς πρώτα την αποδοχή

Μερικές φορές το «ναι» έρχεται σχεδόν αυτόματα, επειδή έχεις συνηθίσει να σκέφτεσαι πρώτα τι θέλει ο άλλος. Πριν απαντήσεις, λοιπόν, δοκίμασε να κάνεις μια μικρή παύση. Ρώτησε τον εαυτό σου: «Το θέλω πραγματικά; Έχω χρόνο; Μπορώ να το κάνω χωρίς να πιεστώ;». Μπορεί να ανακαλύψεις ότι πολλές φορές δεν χρειάζεσαι περισσότερες υποχρεώσεις, αλλά περισσότερα όρια.

4. Το «όχι» δεν χρειάζεται μεγάλη δικαιολογία

Δεν είσαι υποχρεωμένη να δημιουργείς μια ολόκληρη ιστορία κάθε φορά που αρνείσαι κάτι. Ένα απλό «δεν μπορώ αυτή τη φορά» μπορεί να είναι αρκετό. Όσο περισσότερο εξηγείς την απόφασή σου από ενοχή, τόσο περισσότερο μπορεί να νιώθεις ότι χρειάζεσαι άδεια για να προστατεύσεις τον εαυτό σου.

5. Οι ενοχές δεν σημαίνουν ότι έκανες λάθος

Αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό που χρειάζεται να θυμάσαι. Το ότι αισθάνεσαι άβολα αφού πεις «όχι» δεν σημαίνει ότι η απόφασή σου ήταν λανθασμένη. Τα όρια χρειάζονται εξάσκηση. Στην αρχή μπορεί να σου φαίνονται παράξενα, ειδικά αν έχεις συνηθίσει να λες συνεχώς «ναι». Με τον χρόνο, όμως, μπορεί να αρχίσεις να αντιλαμβάνεσαι ότι το να φροντίζεις τον εαυτό σου δεν είναι εγωισμός.

Το «όχι» δεν σε κάνει λιγότερο καλή φίλη, σύντροφο, κόρη ή συνάδελφο. Σε βοηθά να είσαι πιο ειλικρινής με τις ανάγκες και τις αντοχές σου. Και ίσως τελικά αυτό να είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορείς να μάθεις: δεν χρειάζεται να είσαι διαθέσιμη για όλους, κάθε στιγμή, για να αξίζεις την αγάπη, τον σεβασμό και την αποδοχή τους.

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