TV 16.11.2026

Η συγκινητική εξομολόγηση διαγωνιζόμενης στο «The Voice» για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Χωρίς να το μάθει, με έφερε εδώ»

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Η διαγωνιζόμενη του The Voice μοιράστηκε την προσωπική της ιστορία για τον Γιώργο Μαζωνάκη και συγκίνησε τους coaches
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η διαγωνιζόμενη Μάσα στο «The Voice» ερμήνευσε τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Η Μάσα εξήγησε ότι ο Μαζωνάκης την ενέπνευσε να αγαπήσει την ελληνική μουσική.
  • Μια παιδική ευχή της Μάσας για γάμο με ελληνικό στιλ εκπληρώθηκε μέσω του Μαζωνάκη.
  • Η Μάσα επέλεξε να ενταχθεί στην ομάδα του Χρήστου Μάστορα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η σκηνή του «The Voice» στο κανάλι ΣΚΑΪ έγινε μάρτυρας συγκινητικών στιγμών την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, όταν η νεαρή διαγωνιζόμενη Μάσα ανέβηκε για να ερμηνεύσει. Η ερμηνεία της, με ιδιαίτερη αναφορά στον αγαπημένο Γιώργο Μαζωνάκη, κατάφερε να αγγίξει τόσο τους κριτές όσο και το κοινό.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κάθεται στην κόκκινη καρέκλα του κριτή στο The Voice, αναμένοντας την αντικαταστάτριά του.
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Όταν οι κριτές του μουσικού talent show της ζήτησαν να απολαύσουν ένα ακόμη κομμάτι, η Μάσα επέλεξε να ερμηνεύσει το «Σάββατο», ένα τραγούδι του αείμνηστου Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπήρξε και ο ίδιος coach στο «The Voice». Η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας βαθιάς προσωπικής σύνδεσης.

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Η κριτής Πάολα, αναγνωρίζοντας τη συναισθηματική φόρτιση της στιγμής, παρατήρησε: «Τον αγαπούσες πολύ τον Γιώργο…». Η Μάσα, συγκινημένη, αποκάλυψε πώς ο Γιώργος Μαζωνάκης αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την αγάπη της προς την ελληνική μουσική, οδηγώντας την τελικά στην παρουσία της στο «The Voice».

«Το 2004, ήμουν 13-14 χρονών και για πρώτη φορά άκουσα ελληνικό τραγούδι. Μου άρεσε τόσο πολύ, δεν ήξερα ελληνικά, δεν ήξερα Έλληνες τραγουδιστές», εξήγησε η Μάσα. «Ρώτησα ποιός είναι αυτός ο τραγουδιστής και μου είπαν ότι είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Από τότε, σαν μικρό κορίτσι, έκανα μια μικρή ευχή. Είπα ότι «θέλω, όταν θα μεγαλώσω, να έχω τον γάμο μου με ελληνικό στιλ».

Η Μάσα συνέχισε την αφήγησή της, αναδεικνύοντας πώς αυτή η παιδική ευχή εκπληρώθηκε με έναν απρόσμενο τρόπο: «Και πέρασαν τόσα χρόνια και μένω τώρα στην Κύπρο, ο γάμος μου ήταν με κυπριακό – ελληνικό στιλ. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, χωρίς να το μάθει, με έφερε εδώ. Το τραγούδι του δηλαδή με βοήθησε να έρθω εδώ», ανέφερε η διαγωνιζόμενη, τονίζοντας τη βαθιά επίδραση του τραγουδιστή στη ζωή της και στην πορεία της προς τη μουσική.

Μετά την συγκινητική της ερμηνεία και την εξομολόγησή της, η Μάσα έλαβε την απόφαση να ενταχθεί στην ομάδα του Χρήστου Μάστορα. Η επιλογή αυτή σήμανε την έναρξη της πορείας της στο μουσικό ταξίδι του «The Voice», υπό την καθοδήγηση του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

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