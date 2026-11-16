Η συγκινητική εξομολόγηση διαγωνιζόμενης στο «The Voice» για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Χωρίς να το μάθει, με έφερε εδώ»

Η διαγωνιζόμενη του The Voice μοιράστηκε την προσωπική της ιστορία για τον Γιώργο Μαζωνάκη και συγκίνησε τους coaches

Με μια ματιά Η διαγωνιζόμενη Μάσα στο «The Voice» ερμήνευσε τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Μάσα εξήγησε ότι ο Μαζωνάκης την ενέπνευσε να αγαπήσει την ελληνική μουσική.

Μια παιδική ευχή της Μάσας για γάμο με ελληνικό στιλ εκπληρώθηκε μέσω του Μαζωνάκη.

Η Μάσα επέλεξε να ενταχθεί στην ομάδα του Χρήστου Μάστορα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η σκηνή του «The Voice» στο κανάλι ΣΚΑΪ έγινε μάρτυρας συγκινητικών στιγμών την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, όταν η νεαρή διαγωνιζόμενη Μάσα ανέβηκε για να ερμηνεύσει. Η ερμηνεία της, με ιδιαίτερη αναφορά στον αγαπημένο Γιώργο Μαζωνάκη, κατάφερε να αγγίξει τόσο τους κριτές όσο και το κοινό.

Όταν οι κριτές του μουσικού talent show της ζήτησαν να απολαύσουν ένα ακόμη κομμάτι, η Μάσα επέλεξε να ερμηνεύσει το «Σάββατο», ένα τραγούδι του αείμνηστου Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπήρξε και ο ίδιος coach στο «The Voice». Η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας βαθιάς προσωπικής σύνδεσης.

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Η κριτής Πάολα, αναγνωρίζοντας τη συναισθηματική φόρτιση της στιγμής, παρατήρησε: «Τον αγαπούσες πολύ τον Γιώργο…». Η Μάσα, συγκινημένη, αποκάλυψε πώς ο Γιώργος Μαζωνάκης αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την αγάπη της προς την ελληνική μουσική, οδηγώντας την τελικά στην παρουσία της στο «The Voice».

«Το 2004, ήμουν 13-14 χρονών και για πρώτη φορά άκουσα ελληνικό τραγούδι. Μου άρεσε τόσο πολύ, δεν ήξερα ελληνικά, δεν ήξερα Έλληνες τραγουδιστές», εξήγησε η Μάσα. «Ρώτησα ποιός είναι αυτός ο τραγουδιστής και μου είπαν ότι είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Από τότε, σαν μικρό κορίτσι, έκανα μια μικρή ευχή. Είπα ότι «θέλω, όταν θα μεγαλώσω, να έχω τον γάμο μου με ελληνικό στιλ».

Η Μάσα συνέχισε την αφήγησή της, αναδεικνύοντας πώς αυτή η παιδική ευχή εκπληρώθηκε με έναν απρόσμενο τρόπο: «Και πέρασαν τόσα χρόνια και μένω τώρα στην Κύπρο, ο γάμος μου ήταν με κυπριακό – ελληνικό στιλ. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, χωρίς να το μάθει, με έφερε εδώ. Το τραγούδι του δηλαδή με βοήθησε να έρθω εδώ», ανέφερε η διαγωνιζόμενη, τονίζοντας τη βαθιά επίδραση του τραγουδιστή στη ζωή της και στην πορεία της προς τη μουσική.

Μετά την συγκινητική της ερμηνεία και την εξομολόγησή της, η Μάσα έλαβε την απόφαση να ενταχθεί στην ομάδα του Χρήστου Μάστορα. Η επιλογή αυτή σήμανε την έναρξη της πορείας της στο μουσικό ταξίδι του «The Voice», υπό την καθοδήγηση του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

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