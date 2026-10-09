TV 09.10.2026

The Voice of Greece: Επιστρέφει για 12η σεζόν στον ΣΚΑΪ το Σάββατο 10 Οκτωβρίου

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Το The Voice of Greece επιστρέφει στον ΣΚΑΪ στις 10 Οκτωβρίου με την Πάολα στους coaches, τον Γιώργο Λιανό στην παρουσίαση και νέες μουσικές αναμετρήσεις
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το The Voice of Greece επιστρέφει στον ΣΚΑΪ για 12η σεζόν, με πρεμιέρα στις 10 Οκτωβρίου.
  • Η Πάολα είναι η νέα προσθήκη στην ομάδα των coaches, μαζί με Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Έλενα Παπαρίζου.
  • Ο Γιώργος Λιανός παραμένει ο παρουσιαστής, συνδέοντας τους διαγωνιζόμενους με το κοινό.
  • Η 12η σεζόν εστιάζει στις Blind Auditions, αναζητώντας την επόμενη ξεχωριστή φωνή της Ελλάδας.
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Οι κόκκινες καρέκλες ετοιμάζονται να γυρίσουν ξανά και οι φωνές που θα διεκδικήσουν μια θέση στον μουσικό διαγωνισμό παίρνουν σειρά. Το The Voice of Greece επιστρέφει στον ΣΚΑΪ για τη 12η σεζόν του, με πρεμιέρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 21:00 και νέα επεισόδια κάθε Σάββατο και Κυριακή.

ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ

Στο επίκεντρο βρίσκονται, για ακόμη μία χρονιά, οι Blind Auditions, εκεί όπου οι coaches καλούνται να αξιολογήσουν τους διαγωνιζόμενους αποκλειστικά μέσα από τη φωνή τους, χωρίς να έχουν εικόνα της εμφάνισής τους. Κάθε γύρισμα καρέκλας μπορεί να αλλάξει την πορεία ενός υποψήφιου τραγουδιστή, ενώ η προσπάθεια των coaches να συγκροτήσουν την καλύτερη δυνατή ομάδα υπόσχεται νέες μουσικές κόντρες.

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Μία από τις σημαντικές αλλαγές της φετινής σεζόν είναι η παρουσία της Πάολα στην ομάδα των coaches. Η τραγουδίστρια παίρνει θέση δίπλα στον Πάνο Μουζουράκη, τον Χρήστο Μάστορα και την Έλενα Παπαρίζου, δημιουργώντας μια τετράδα με διαφορετικές μουσικές διαδρομές και προσεγγίσεις.

ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ

Πέρα από την αξιολόγηση των φωνών, οι 4 coaches θα πρέπει να πείσουν τους διαγωνιζόμενους να επιλέξουν τη δική τους ομάδα. Έτσι, οι Blind Auditions δεν θα έχουν μόνο δυνατές ερμηνείες, αλλά και στιγμές ανταγωνισμού, χιούμορ και διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους κριτές.

ΠΑΟΛΑ

Το μεγάλο ζητούμενο παραμένει το ίδιο: ποιος θα ανακαλύψει τη φωνή που θα ξεχωρίσει και θα μπορούσε να φτάσει μέχρι την κορυφή;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

Ο Γιώργος Λιανός επιστρέφει στην παρουσίαση

Στη θέση του παρουσιαστή βρίσκεται και φέτος ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος αναλαμβάνει να συνδέσει όσα συμβαίνουν στη σκηνή με τις στιγμές πριν και μετά τις εμφανίσεις.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Στο «The Voice Magenta Room» θα συναντά τους διαγωνιζόμενους και τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα τους, μεταφέροντας την αγωνία, τον ενθουσιασμό και τις αντιδράσεις τους πριν από την κρίσιμη στιγμή της εμφάνισης. Η δική του παρουσία δίνει έναν πιο προσωπικό τόνο στην εμπειρία των συμμετεχόντων, πέρα από τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Τι θα δούμε στη 12η σεζόν

Η νέα σεζόν αναμένεται να κινηθεί στη γνώριμη συνταγή που έχει κάνει το format δημοφιλές: άγνωστες φωνές, ερμηνείες που διεκδικούν την προσοχή των coaches και αποφάσεις που κρίνονται σε λίγα δευτερόλεπτα.

Οι Blind Auditions αποτελούν την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για όσους θέλουν να ξεχωρίσουν, ενώ οι coaches καλούνται να αναγνωρίσουν όχι μόνο την τεχνική αρτιότητα, αλλά και την προσωπικότητα που μπορεί να κάνει μια φωνή να μείνει στη μνήμη του κοινού.

Το ραντεβού με το The Voice of Greece δίνεται το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 21:00, με τη συνέχεια κάθε Σάββατο και Κυριακή στον ΣΚΑΪ. Η αναζήτηση για την επόμενη ξεχωριστή φωνή της Ελλάδας ξεκινά ξανά.

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The Voice of Greece
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