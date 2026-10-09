Μουσική 09.10.2026

Οι JENNIE και The Weeknd έγραψαν ιστορία με την πρώτη live εκτέλεση του «One of the girls»

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Η JENNIE έκανε μια εμφάνιση-έκπληξη κατά τη διάρκεια της συναυλίας του The Weeknd στη Νότια Κορέα, για την πρώτη ζωντανή εκτέλεση του τραγουδιού τους «One of the Girls»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Jennie και ο The Weeknd ερμήνευσαν για πρώτη φορά ζωντανά το τραγούδι «One of the Girls» στη Νότια Κορέα.
  • Η εμφάνιση της Jennie ήταν έκπληξη κατά τη διάρκεια της περιοδείας του The Weeknd, After Hours Til Dawn.
  • Το τραγούδι «One of the Girls» έχει ξεχωριστή επιτυχία, φτάνοντας στο Spotify Billions Club και στο Billboard Hot 100.
  • Η solo καριέρα της Jennie συνεχίζει να σημειώνει επιτυχίες, με το ντεμπούτο άλμπουμ της να φτάνει στο Billboard 200.
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Η JENNIE, μέλος του παγκοσμίου φήμης συγκροτήματος BLACKPINK, και ο διεθνής superstαr The Weeknd, ένωσαν τις φωνές τους επί σκηνής για πρώτη φορά, ερμηνεύοντας το «One of the girls», ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν από το soundtrack της σειράς «The Idol». Η έκπληξη περίμενε τους χιλιάδες θαυμαστές που είχαν συγκεντρωθεί στο Goyang Stadium της Νότιας Κορέας, την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, για να παρακολουθήσουν την περιοδεία του The Weeknd.

baby_braids_jennie_blackpink
https://www.instagram.com/jennierubyjane/

Η εμφάνιση της JENNIE ήταν απόλυτα απρόοπτη και έγινε κατά τη διάρκεια του ασιατικού σκέλους της περιοδείας του The Weeknd, After Hours Til Dawn. Η συναυλία στη Νότια Κορέα σηματοδότησε την επιστροφή του καλλιτέχνη στη χώρα μετά από έξι χρόνια, με τις δύο βραδιές (7 και 8 Οκτωβρίου) να ξεπουλούν περίπου 108.000 εισιτήρια.

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Το τραγούδι «One of the Girls», που κυκλοφόρησε το 2023 ως μέρος του soundtrack της σειράς «The Idol», έχει καταφέρει να αποκτήσει ξεχωριστή ταυτότητα, ανεξάρτητα από την τηλεοπτική του παρουσία. Έχει κερδίσει την αγάπη του κοινού, φτάνοντας να ενταχθεί στο Spotify Billions Club, κάτι που αναδεικνύει την τεράστια απήχηση του The Weeknd, ο οποίος κατέχει πλέον ρεκόρ τραγουδιών με πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams στην πλατφόρμα. Επιπλέον, το «One of the girls» έφτασε μέχρι τη θέση No. 51 στο παγκοσμίου φήμης chart Billboard Hot 100.

Ο The Weeknd με δερμάτινο μπουφάν και γυαλιά ηλίου, χαμογελάει και χειροκροτεί, επιβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται να εξαφανιστεί.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η JENNIE, μετά την επιτυχία της με τις BLACKPINK, ακολουθεί μια δυναμική solo πορεία. Το ντεμπούτο άλμπουμ της, «Ruby», που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2025, έκανε πρεμιέρα στην 7η θέση του Billboard 200, σηματοδοτώντας την υψηλότερη κατάταξη για solo δουλειά της. Συνεχίζει να εκπλήσσει το κοινό της με νέες κυκλοφορίες, όπως το EP «Fallen Angel» τον Αύγουστο του 2026. Επιπλέον, η συνεργασία της με τους Tame Impala στο remix του τραγουδιού «Dracula» γνώρισε μεγάλη επιτυχία, φτάνοντας στο No. 5 του Hot 100.

 

Η περιοδεία After Hours Til Dawn του The Weeknd υποστηρίζει τα επιτυχημένα του άλμπουμ «After Hours» (2020), «Dawn FM» (2022) και «Hurry Up Tomorrow» (2025), τα οποία έχουν φτάσει στις κορυφαίες θέσεις του Billboard 200. Η ίδια η περιοδεία έχει αποδειχθεί επική, με τα στοιχεία του Billboard Boxscore να αναφέρουν ότι τον Αύγουστο, ο The Weeknd απέσπασε 124,4 εκατομμύρια δολάρια και πούλησε 892.000 εισιτήρια σε 16 συναυλίες τον Ιούλιο.

Η έκπληξη της JENNIE στη σκηνή ήταν μια απόδειξη της δυναμικής συνεργασίας τους και της απήχησης που έχει το τραγούδι «One of the Girls» στο διεθνές μουσικό στερέωμα.

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JENNIE The Weeknd
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