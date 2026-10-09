Μουσική 09.10.2026

Η Alanis Morissette ετοιμάζει χριστουγεννιάτικο άλμπουμ – Τι αποκάλυψε για τα νέα τραγούδια της

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Η rock star των ’90s ετοιμάζει έναν διαφορετικό δίσκο με πρωτότυπα τραγούδια και χριστουγεννιάτικες μελωδίες
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Alanis Morissette ετοιμάζει χριστουγεννιάτικο άλμπουμ με πρωτότυπες συνθέσεις.
  • Η ιδέα προέκυψε από την αγάπη της για τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, τα οποία ηχογραφούσε κατά καιρούς.
  • Η ανακοίνωση έγινε μέσω μιας αινιγματικής ανάρτησης στο Instagram με αναφορά στην «Ms. Claus».
  • Το άλμπουμ αναμένεται να περιλαμβάνει νέο υλικό, πέρα από γνωστές χριστουγεννιάτικες μελωδίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Alanis Morissette ετοιμάζεται να κάνει την έκπληξη της χρονιάς, αφήνοντας για λίγο στην άκρη το rock ύφος που την καθιέρωσε και στρέφοντας το βλέμμα της στα Χριστούγεννα. Η τραγουδίστρια, που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 με τη δυναμική φωνή της και τραγούδια γεμάτα συναίσθημα, δουλεύει πάνω σε ένα χριστουγεννιάτικο άλμπουμ με πρωτότυπες συνθέσεις και ηχογραφήσεις που συγκέντρωνε εδώ και χρόνια. Η είδηση ενθουσίασε τους θαυμαστές της, ιδιαίτερα επειδή η ίδια δεν είχε συνδεθεί μέχρι σήμερα με τη χριστουγεννιάτικη μουσική με τον τρόπο που έχουν συνδεθεί άλλες μεγάλες καλλιτέχνιδες.

https://www.instagram.com/alanis/
https://www.instagram.com/alanis/

Μια αινιγματική ανάρτηση στο Instagram, με ένα λαμπερό κόκκινο φόρεμα και μια παιχνιδιάρικη αναφορά στην «Ms. Claus», ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει τις συζητήσεις και να δημιουργήσει προσμονή για τη νέα της κυκλοφορία. Όπως αποκάλυψε η ίδια, η ιδέα δεν γεννήθηκε ξαφνικά, αλλά προέκυψε μέσα από την αγάπη της για τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, τα οποία ηχογραφούσε κατά καιρούς, μέχρι που αποφάσισε να τα ενώσει σε έναν ολοκληρωμένο δίσκο και να προσθέσει νέες συνθέσεις.

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Στις 8 Οκτωβρίου 2026, η Alanis Morissette εμφανίστηκε στο Instagram φορώντας ένα λαμπερό κόκκινο φόρεμα, σε μια εμφάνιση που παρέπεμπε περισσότερο σε χριστουγεννιάτικη οικοδέσποινα παρά στη rock τραγουδίστρια που έχει ταυτιστεί με μερικές από τις πιο δυνατές επιτυχίες της δεκαετίας του 1990. Στο σκηνικό της ανάρτησης υπήρχε και ένα Elf on the Shelf, το γνωστό χριστουγεννιάτικο διακοσμητικό που έχει γίνει μέρος της εορταστικής παράδοσης σε πολλές οικογένειες. Η λεζάντα της ήταν αρκετή για να κινήσει την περιέργεια των θαυμαστών της, καθώς έγραψε: «call me MS Claus, if you want to.. a big prezzzzie coming tomorrow», προσθέτοντας καρδιές και μια τρυφερή ευχή προς το κοινό της. Η αναφορά στην «Ms. Claus», σε συνδυασμό με το κόκκινο φόρεμα και την υπόσχεση για ένα μεγάλο δώρο την επόμενη ημέρα, έκανε πολλούς να υποθέσουν ότι ετοιμάζει μια χριστουγεννιάτικη κυκλοφορία.

Η συγκεκριμένη κυκλοφορία, πάντως, δεν φαίνεται να αποτελεί μια αυθόρμητη ιδέα της τελευταίας στιγμής. Τον Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο podcast «Call Her Daddy» της Alex Cooper, η Alanis Morissette είχε ήδη μοιραστεί ορισμένες λεπτομέρειες για το project, εξηγώντας ότι η σχέση της με τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια ξεκίνησε αρκετά χρόνια νωρίτερα. Όπως ανέφερε, ηχογραφούσε κατά καιρούς χριστουγεννιάτικα singles, χωρίς να έχει εξαρχής στο μυαλό της τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δίσκου. Με το πέρασμα του χρόνου, όμως, τα τραγούδια άρχισαν να συγκεντρώνονται και να αποκτούν τη δική τους θέση στο μουσικό της αρχείο. «Καθώς συγκεντρώνονταν, συνειδητοποιούσα πόσο πολύ τα αγαπούσα και πόσο μου αρέσει να τραγουδάω αυτά τα τραγούδια. Έγραψα μερικά καινούργια και φτιάξαμε έναν δίσκο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/alanis/
https://www.instagram.com/alanis/

Η εξομολόγησή της δείχνει ότι το νέο άλμπουμ δεν θα περιοριστεί απαραίτητα σε γνωστές χριστουγεννιάτικες μελωδίες, αλλά θα περιλαμβάνει και πρωτότυπο υλικό, στοιχείο που κάνει το εγχείρημα ακόμη πιο ενδιαφέρον για όσους παρακολουθούν την πορεία της. Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστές όλες οι λεπτομέρειες για τον τίτλο του δίσκου, την ακριβή ημερομηνία κυκλοφορίας, την πλήρη λίστα των τραγουδιών ή τις συνεργασίες που ενδέχεται να περιλαμβάνει. Επομένως, οι σχετικές πληροφορίες αναμένονται με ενδιαφέρον, χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί συγκεκριμένα ονόματα καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν.

https://www.instagram.com/alanis/
https://www.instagram.com/alanis/

Η σύγκριση με τη Mariah Carey ήταν σχεδόν αναπόφευκτη, καθώς κάθε νέα χριστουγεννιάτικη κυκλοφορία από ένα μεγάλο όνομα της μουσικής προκαλεί συζητήσεις για το αν μπορεί να αποκτήσει τη δική της θέση στην εορταστική playlist του κοινού. Ωστόσο, η Alanis Morissette διαθέτει μια εντελώς διαφορετική μουσική ταυτότητα και δεν χρειάζεται να ακολουθήσει κάποια ήδη επιτυχημένη συνταγή για να ξεχωρίσει. Η χαρακτηριστική φωνή της, η συναισθηματική ένταση των ερμηνειών της και η μακρά σχέση της με τη σύνθεση τραγουδιών μπορούν να δώσουν στις χριστουγεννιάτικες μελωδίες μια διαφορετική διάσταση.

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Alanis Morissette
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