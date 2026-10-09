TV & Media 09.10.2026

«Στην Αγκαλιά του Φάνη»: Πότε κάνει πρεμιέρα η εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΪ

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Το «Στην Αγκαλιά του Φάνη» επιστρέφει στον ΣΚΑΪ την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, με ανατρεπτικές συνεντεύξεις και πολύ χιούμορ
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 00:10.
  • Το late night show επιστρέφει ανανεωμένο με νέο πλατό, φρέσκες ιδέες και ανατρεπτικά παιχνίδια.
  • Η εκπομπή υπόσχεται συνεντεύξεις με απρόβλεπτες στιγμές, εκπλήξεις για τους καλεσμένους και χιούμορ.
  • Ο Φάνης Λαμπρόπουλος στοχεύει στον αυτοσχεδιασμό και στην ειπώση αληθειών με χιούμορ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Στην Αγκαλιά του Φάνη» επιστρέφει στον ΣΚΑΪ την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 00:10, με τον Φάνη Λαμπρόπουλο να ετοιμάζεται για ακόμη μία σεζόν γεμάτη ανατροπές, χιούμορ και απρόβλεπτες στιγμές. Μετά την επιτυχημένη πρώτη σεζόν, το late night show επιστρέφει ανανεωμένο, υποσχόμενο συνεντεύξεις που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα και καλεσμένους που θα βρεθούν αντιμέτωποι με εκπλήξεις.

stin agkalia tou fani_skai

Το νέο πλατό, οι φρέσκες ιδέες και τα ανατρεπτικά παιχνίδια αποτελούν μέρος της ανανεωμένης συνταγής, ενώ ο παρουσιαστής φαίνεται αποφασισμένος να δοκιμάσει τα όρια του αυτοσχεδιασμού. Δώρα για τους καλεσμένους, αυθόρμητες αντιδράσεις από το κοινό και εντυπωσιακά outfits συμπληρώνουν το σκηνικό της νέας σεζόν.

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Με τον Φάνη Λαμπρόπουλο στο τιμόνι, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο και κάθε συνέντευξη μπορεί να εξελιχθεί διαφορετικά από ό,τι περιμένουν οι καλεσμένοι του. Το «Στην Αγκαλιά του Φάνη» επιστρέφει με την υπόσχεση πως οι μεγαλύτερες αλήθειες μπορούν να ειπωθούν με χιούμορ!

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ΣΚΑΪ Στην Αγκαλιά του Φάνη Φάνης Λαμπρόπουλος
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