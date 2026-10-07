TV 07.10.2026

«215»: Η επιστροφή των Will Smith & DJ Jazzy Jeff στην τηλεόραση

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Μια νέα τηλεοπτική σειρά με τίτλο «215» θα αφηγηθεί την ιστορία της αρχής της καριέρας των θρυλικών Will Smith και DJ Jazzy Jeff στη Φιλαδέλφεια
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Νέα τηλεοπτική σειρά με τίτλο «215» ετοιμάζεται για τους Will Smith και DJ Jazzy Jeff.
  • Η σειρά θα εστιάζει στα πρώτα βήματα του διδύμου στη Φιλαδέλφεια και την πορεία τους στη μουσική σκηνή.
  • Η παραγωγή γίνεται από την Westbrook Studios του Will Smith και την The Malar Group.
  • Η σειρά γιορτάζει τη Φιλαδέλφεια και τη hip-hop σκηνή των τελών της δεκαετίας του ’80 και αρχών του ’90.
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Η συνεργασία των Will Smith και DJ Jazzy Jeff, που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή στη hip-hop και την pop κουλτούρα, ετοιμάζεται να ζωντανέψει ξανά στην τηλεόραση. Η νέα σειρά, με τίτλο «215» – ο κωδικός περιοχής της Φιλαδέλφειας – θα εστιάσει στα πρώτα τους βήματα, την πορεία τους από έφηβοι φίλοι μέχρι την κατάκτηση μιας θέσης στην ανερχόμενη μουσική σκηνή της πόλης, αναζητώντας ένα συμβόλαιο ηχογράφησης.

Will Smith και Westbrook ενώνουν δυνάμεις με την Paramount για νέες κινηματογραφικές υπερπαραγωγές
https://www.instagram.com/willsmith/

Η παραγωγή της σειράς γίνεται από την Westbrook Studios, εταιρεία παραγωγής του Will Smith, σε συνεργασία με την The Malar Group. Σύμφωνα με δηλώσεις του Terence Carter, προέδρου τηλεόρασης της Westbrook Studios, η σειρά έχει ιδιαίτερη σημασία για την εταιρεία. «Η Westbrook επικεντρώνεται πάντα στην ανάπτυξη ιστοριών με δυνατούς χαρακτήρες, ξεχωριστούς κόσμους και σαφή οπτική γωνία», ανέφερε ο Terence Carter, τονίζοντας ότι το «215» γιορτάζει τη Φιλαδέλφεια σε μια καθοριστική περίοδο για τη hip-hop σκηνή της στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και αρχές της δεκαετίας του ’90. Η The Malar Group μοιράζεται την ίδια προσέγγιση στην αφήγηση, και η συνεργασία αυτή επιτρέπει τη δημιουργία ενός προγράμματος με σκοπό, ξεκινώντας από ένα έργο που βασίζεται στη φιλία, τη φιλοδοξία και την αυθεντικότητα της συγκεκριμένης εποχής και του τόπου.

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Ο Sayan Navaratnam, CEO της The Malar Group, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την ευκαιρία να φέρουν στην οθόνη αυτή την «ανείπωτη ιστορία προέλευσης». «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Westbrook Studios σε μια σειρά από κινηματογραφικά και τηλεοπτικά έργα, καθοδηγούμενα από διακριτικό δημιουργικό όραμα και εξαιρετική αφήγηση», δήλωσε ο Navaratnam. «Το «215» τράβηξε αμέσως την προσοχή μας. Είναι η άγνωστη ιστορία προέλευσης μιας σειράς με την οποία το κοινό παγκοσμίως έχει συνδεθεί για δεκαετίες, αλλά στην καρδιά της, αφορά δύο ανθρώπους που πίστεψαν ο ένας στον άλλον, ξεπέρασαν εξαιρετικές δυσκολίες και έχτισαν κάτι που άντεξε στον χρόνο. Το «215» σηματοδοτεί την αρχή μιας ευρύτερης συνεργασίας με την Westbrook Studios, και ανυπομονούμε για αυτό το έργο και τις ιστορίες που θα ακολουθήσουν».

https://www.instagram.com/djjazzyjeff/
https://www.instagram.com/djjazzyjeff/

Αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που οι Will Smith και DJ Jazzy Jeff συνεργάζονται σε τηλεοπτική σειρά. Το θρυλικό δίδυμο πρωταγωνίστησε στην επιτυχημένη sitcom του NBC, The Fresh Prince of Bel-Air, για έξι σεζόν, από το 1990 έως το 1996, καθιερώνοντας τα ονόματά τους στην παγκόσμια ψυχαγωγία.

https://www.instagram.com/djjazzyjeff/
https://www.instagram.com/djjazzyjeff/

Ενώ οι λεπτομέρειες για το καστ και την ακριβή ημερομηνία πρεμιέρας παραμένουν άγνωστες, η ανακοίνωση της σειράς «215» αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για την πρώιμη καριέρα ενός από τα πιο εμβληματικά δίδυμα της μουσικής ιστορίας.

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