Celeb News 07.10.2026

Meghan Markle: Το πανάκριβο Advent Calendar που προκάλεσε αντιδράσεις

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Το νέο χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο της Δούκισσας του Sussex κοστίζει 148 δολάρια, προκαλώντας σύγκριση με την πιο προσιτή βασιλική εκδοχή
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το Advent Calendar της Meghan Markle, με 24 χειροποίητες σοκολάτες, κοστίζει 148 δολάρια.
  • Η τιμή του ημερολογίου προκάλεσε επικρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «εκτός πραγματικότητας».
  • Το επίσημο χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο του Buckingham Palace κοστίζει 12 λίρες, πολύ φθηνότερο.
  • Η Meghan Markle επιδιώκει να καθιερώσει το brand της ως πολυτελές, παρά τις αντιδράσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Meghan Markle βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά λόγω του νέου εορταστικού προϊόντος που κυκλοφόρησε μέσω του lifestyle brand της, As Ever. Το πρώτο Advent Calendar της εταιρείας της, που περιλαμβάνει 24 χειροποίητες σοκολάτες, έχει προκαλέσει κύμα επικρίσεων, ακόμη και από τους πιο πιστούς θαυμαστές της, εξαιτίας της υψηλής του τιμής.

as_ever_advent_calendar
https://www.instagram.com/aseverofficial/

Το ημερολόγιο, όπως παρουσιάστηκε από τη Meghan Markle, περιέχει 24 σοκολάτες, οι οποίες δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με έναν γνωστό οίκο σοκολατοποιίας του Λος Άντζελες. Η έμπνευση για τις γεύσεις προήλθε από το κτήμα της Δούκισσας στο Montecito, ενώ η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα είναι γραμμένη με τον χαρακτηριστικό γραφικό χαρακτήρα της ίδιας της Meghan Markle. Ωστόσο, η τιμή των 148 δολαρίων για αυτό το προϊόν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να το χαρακτηρίζουν ως «εκτός πραγματικότητας».

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Η Αντίδραση του Buckingham Palace

Παράλληλα με την κυκλοφορία του προϊόντος της Meghan Markle, το Buckingham Palace αποκάλυψε το δικό του επίσημο χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο. Το Royal Festive Chocolate Advent Calendar, διαθέσιμο μέσω του Royal Collection Trust Shop, προσφέρει 24 παραδοσιακά σοκολατάκια γάλακτος, διακοσμημένα με εικονογραφήσεις βασιλικών κατοικιών, όπως το Windsor Castle και το Palace of Holyroodhouse. Η βασιλική εκδοχή κοστίζει μόλις 12 λίρες, καθιστώντας την πάνω από 130 δολάρια φθηνότερη από την πρόταση της Δούκισσας.

Κριτική για τη Στρατηγική του Brand

Η τεράστια διαφορά στην τιμολόγηση των 2 ημερολογίων δεν άργησε να γίνει αντικείμενο σχολιασμού από τους χρήστες του διαδικτύου. Πολλοί επισήμαναν ότι σε μια περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας, η διάθεση ενός προϊόντος τέτοιας αξίας δείχνει έλλειψη επαφής με την πραγματικότητα και τις ανάγκες του κοινού.

https://www.instagram.com/aseverofficial/
https://www.instagram.com/aseverofficial/

Παρά τις αρνητικές αντιδράσεις, η Meghan Markle φαίνεται να παραμένει πιστή στη στρατηγική της, με στόχο να καθιερώσει το As Ever ως ένα αποκλειστικά πολυτελές brand. Μέχρι στιγμής, καμία κριτική δεν έχει οδηγήσει τη Δούκισσα σε επανεκτίμηση της τιμολογιακής πολιτικής του brand της.

https://www.instagram.com/aseverofficial/
https://www.instagram.com/aseverofficial/

Αν και η Meghan Markle επιδιώκει να δημιουργήσει μια αίσθηση αποκλειστικότητας γύρω από τα προϊόντα της, η σύγκριση με την πιο προσιτή βασιλική εναλλακτική έφερε στο προσκήνιο την «άβολη αλήθεια» για την τιμολόγηση του Advent Calendar της, δημιουργώντας προβληματισμούς για την απήχηση και την προσβασιμότητα του brand της.

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