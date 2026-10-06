Tom Cruise: Η ταινία «Digger» δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει το κοινό – Τι συνέβη στο box office

Η νέα ταινία με τον Tom Cruise αντιμετωπίζει μια ιστορική εμπορική καταστροφή, καθώς οι εισπράξεις της δεν καλύπτουν τα έξοδά της

Με μια ματιά Η ταινία «Digger» με τον Tom Cruise σημειώνει μεγάλη εμπορική αποτυχία στο box office.

Οι εισπράξεις της ταινίας είναι πολύ χαμηλές σε σχέση με το υψηλό κόστος παραγωγής και προώθησης.

Το «Digger» αναμένεται να προκαλέσει ζημία περίπου 150 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι διχασμένες κριτικές και η επιτυχία άλλων ταινιών επηρέασαν αρνητικά την πορεία της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η φήμη και η κινηματογραφική βαρύτητα του Tom Cruise φαντάζουν ανίκανες να σώσουν το τελευταίο του κινηματογραφικό εγχείρημα, την ταινία «Digger». Η σατιρική αυτή παραγωγή, παρά την προβολή της σε 74 χώρες και την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Λονδίνο, κατάφερε να σημειώσει μια από τις χειρότερες επιδόσεις στην ιστορία του box office, χαρακτηριζόμενη ήδη ως η μεγαλύτερη εμπορική αποτυχία στην πολυετή καριέρα του διάσημου ηθοποιού.

Απογοητευτικές εισπράξεις και τεράστιες ζημιές

Το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του «Digger» στις ΗΠΑ απέφερε μόλις 8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ οι διεθνείς εισπράξεις έφτασαν τα 12 εκατομμύρια δολάρια. Τα νούμερα αυτά είναι εξαιρετικά χαμηλά, αν αναλογιστεί κανείς το διόλου ευκαταφρόνητο κόστος παραγωγής της ταινίας. Ενώ οι επίσημες αναφορές κάνουν λόγο για ένα budget τουλάχιστον 125 εκατομμυρίων δολαρίων, ορισμένες πηγές της βιομηχανίας ανεβάζουν το ποσό κοντά στα 160 εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, η προωθητική εκστρατεία της ταινίας, η οποία περιλάμβανε εκτεταμένο marketing, εκτιμάται ότι ανήλθε σε άλλα 100 εκατομμύρια δολάρια.

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Για να φτάσει στο σημείο της ισορροπίας, δηλαδή να καλύψει τα έξοδά της, το «Digger» θα έπρεπε να συγκεντρώσει παγκοσμίως περίπου 350 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ταινία οδεύει προς μια ζημία ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων, ένα ποσό που την καθιστά μία από τις πιο αποτυχημένες παραγωγές στην 45χρονη πορεία του Tom Cruise.

Σύγκριση με προηγούμενες αποτυχίες

Αν και ο Tom Cruise έχει στο παρελθόν βιώσει εμπορικές αποτυχίες, το «Digger» φαίνεται να ξεπερνά τις προηγούμενες. Το πολιτικό θρίλερ «Lions for Lambs» του 2007, αν και δεν είχε τις αναμενόμενες εισπράξεις, κόστισε σημαντικά λιγότερο, μόλις 35 εκατομμύρια δολάρια. Δέκα χρόνια αργότερα, η προσπάθεια αναβίωσης του franchise «The Mummy» αποδείχθηκε επίσης ένα μεγάλο φιάσκο, με ζημίες που άγγιξαν τα 95 εκατομμύρια δολάρια. Συγκριτικά, το άνοιγμα του «Digger» στο box office ήταν ακόμη χειρότερο από αυτό του «Resident Evil», μιας ταινίας που ήδη βρίσκεται στη δεύτερη εβδομάδα προβολής της.

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Η δύναμη των κριτικών και η αντίθεση με άλλες ταινίες

Παρά την έντονη προωθητική εκστρατεία, που περιλάμβανε την πρώτη συνέντευξη του Tom Cruise σε περιοδικό μετά από χρόνια, πολλαπλές τηλεοπτικές εμφανίσεις, ακόμη και την λαμπερή πρεμιέρα στο Λονδίνο με την παρουσία του πρίγκιπα William και της πριγκίπισσας Catherine, οι κριτικές που δημοσιεύτηκαν την περασμένη εβδομάδα για το «Digger» αποδείχθηκαν καθοριστικές. Η ταινία, που παρουσιαζόταν ως μια μαύρη κωμωδία υψηλού προϋπολογισμού και πιθανή υποψήφια για βραβεία, με τον Tom Cruise να υιοθετεί μια εντελώς διαφορετική εμφάνιση για τον ρόλο ενός εκκεντρικού μεγιστάνα του πετρελαίου, έλαβε διχασμένες κριτικές. Μια από αυτές τόνιζε ότι ο ρόλος αποτελούσε όντως μια τολμηρή επιλογή για τον ηθοποιό, δεδομένης της μακρόχρονης φήμης του ως πρωταγωνιστή blockbuster.

Σε αντίθεση με την πορεία του «Digger», το ανατριχιαστικό θρίλερ «Verity», βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover και με πρωταγωνιστές τις Anne Hathaway και Dakota Johnson, κατέκτησε την πρώτη θέση στο box office το ίδιο Σαββατοκύριακο, αποφέροντας 32,6 εκατομμύρια δολάρια.

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