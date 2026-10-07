Brooklyn Beckham – Nicola Peltz: Το παθιασμένο φιλί με φόντο τον Πύργο του Άιφελ

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε με φόντο τον Πύργο του Άιφελ, λίγες ημέρες μετά την παρουσία τους στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Με μια ματιά Ο Brooklyn Beckham και η Nicola Peltz φιλήθηκαν παθιασμένα στο Παρίσι με φόντο τον Πύργο του Άιφελ.

Η Nicola Peltz μοιράστηκε τη φωτογραφία με τους ακολούθους της στο Instagram.

Το ζευγάρι βρέθηκε στο Παρίσι για την Εβδομάδα Μόδας.

Ο Brooklyn δεν παρακολούθησε την επίδειξη μόδας της μητέρας του, Victoria Beckham. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πόλη του φωτός έγινε το σκηνικό για μια τρυφερή στιγμή ανάμεσα στον Brooklyn Beckham και τη σύζυγό του, Nicola Peltz. Το ζευγάρι, που βρέθηκε στο Παρίσι για την Εβδομάδα Μόδας, βρήκε χρόνο να απολαύσει τη ρομαντική ατμόσφαιρα της γαλλικής πρωτεύουσας, μακριά από τις πασαρέλες και τις εκδηλώσεις.

Η Nicola Peltz μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram μια φωτογραφία που την δείχνει να ανταλλάσσει ένα παθιασμένο φιλί με τον Brooklyn Beckham, με το επιβλητικό τοπίο του Πύργου του Άιφελ να δεσπόζει στο φόντο. Στο στιγμιότυπο, η ηθοποιός έχει τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του 27χρονου φωτογράφου, ο οποίος φέρεται να έχει τα χέρια στις τσέπες του.

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Οικογενειακές στιγμές και αποστάσεις

Εκτός από τη ρομαντική στιγμή με τον σύζυγό της, η Nicola Peltz δημοσίευσε και φωτογραφίες με τα αδέρφια της, τον Greg και τον Bradley Peltz, δείχνοντας την αγάπη και την υποστήριξη που μοιράζονται.

Το ταξίδι του ζευγαριού στο Παρίσι πραγματοποιήθηκε την περίοδο που η μητέρα του Brooklyn Beckham, Victoria Beckham, παρουσίαζε τη νέα της συλλογή. Παρόλο που οι γονείς του Brooklyn βρισκόταν στην πόλη, ο ίδιος δεν παρακολούθησε την επίδειξη μόδας, ούτε συναντήθηκε μαζί τους, γεγονός που πυροδότησε εκ νέου εικασίες για την τεταμένη σχέση που φέρεται να υπάρχει ανάμεσα στην Nicola Peltz και την πεθερά της, Victoria Beckham.

Η σχέση του ζευγαριού, που παντρεύτηκε τον Απρίλιο του 2022, έχει απασχολήσει συχνά τα μέσα ενημέρωσης, τόσο για τις κοινές τους εμφανίσεις όσο και για τις φήμες που τις περιβάλλουν. Μέσα από τις αναρτήσεις τους στα social media, το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει τις στιγμές που περνάει μαζί, αναδεικνύοντας την αμοιβαία τους αγάπη και στήριξη.

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