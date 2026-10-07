Diddy: Το «αστρονομικό ποσό» που πρέπει να πληρώσει μετά την αποτυχία αγωγής δυσφήμισης

Ο Sean Combs καλείται να καλύψει τα δικαστικά έξοδα της NBCUniversal, μετά την απόρριψη της αγωγής του για δυσφήμιση σχετικά με ντοκιμαντέρ του Peacock

Με μια ματιά Ο Diddy διατάχθηκε να πληρώσει 478.000 δολάρια για νομικά έξοδα μετά την απόρριψη της αγωγής του κατά της NBCUniversal.

Η αγωγή του Diddy, ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, αφορούσε ισχυρισμούς για ψευδή αφήγηση στο ντοκιμαντέρ "The Making of a Bad Boy".

Η δικαστής απέρριψε την αγωγή βάσει του αντι-SLAPP νόμου, κρίνοντας ότι η NBC ακολούθησε δημοσιογραφικά πρότυπα.

Ο Diddy αντιμετωπίζει και άλλες αστικές αγωγές για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά, ενώ έχει καταδικαστεί για πορνεία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Sean «Diddy» Combs έχει διαταχθεί να καταβάλει ένα σημαντικό ποσό για νομικά έξοδα, αφού η αγωγή δυσφήμισης που είχε καταθέσει κατά της NBCUniversal απέτυχε. Η δικαστική απόφαση, που χρονολογείται από την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, επιβάλλει στον Sean Combs την υποχρέωση να επιστρέψει 478.000 δολάρια, τα οποία η NBCUniversal δαπάνησε για να πείσει δικαστή να απορρίψει την υπόθεση νωρίτερα φέτος. Το ποσό αυτό, αν και ουσιαστικό, αποτελεί περίπου το ήμισυ του συνολικού αιτήματος των δικηγόρων της NBC, που ανέρχονταν σε 990.000 δολάρια.

Ο Sean Combs είχε κινηθεί νομικά κατά της NBC στις αρχές του 2025, απαιτώντας 100 εκατομμύρια δολάρια. Υποστήριξε ότι το ντοκιμαντέρ «The Making of a Bad Boy», το οποίο προβλήθηκε στην πλατφόρμα Peacock, παρουσίαζε μια «ψευδή αφήγηση» που τον συνέδεε με τους θανάτους των The Notorious B.I.G. και Kim Porter. Ωστόσο, η δικαστής Phaedra F. Perry-Bond έκρινε τον Απρίλιο ότι η NBC ακολούθησε τα δέοντα δημοσιογραφικά πρότυπα. Η δικαστής τόνισε ότι η εταιρεία κατέστησε σαφές ότι ο Sean Combs αρνείται όλους τους ισχυρισμούς, ενώ οι συνεντευξιαζόμενοι που εξέφρασαν τις θεωρίες αυτές, μεταξύ των οποίων και ο μουσικός Al B. Sure!, είχαν δικές τους προκαταλήψεις εναντίον του, ο οποίος πλέον εκτίει ποινή φυλάκισης.

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Η απόφαση του δικαστηρίου και τα αντισταθμιστικά μέτρα

Η δικαστής Phaedra Perry-Bond απέρριψε την αγωγή του Sean Combs βάσει του αντι-SLAPP νόμου της Νέας Υόρκης. Αυτός ο νόμος αποσκοπεί στην ταχεία απόρριψη αβάσιμων αγωγών που απειλούν την ελευθερία του λόγου, προστατευόμενη από την Πρώτη Τροπολογία. Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, ο επιτυχών εναγόμενος μπορεί να ανακτήσει τα δικαστικά έξοδα που δαπάνησε.

Η δικαστής έκρινε ότι η NBC όντως δικαιούται αποζημίωση για τα δικηγορικά έξοδα. Ενέκρινε τις ωριαίες χρεώσεις μιας ομάδας έξι δικηγόρων από το δικηγορικό γραφείο Gibson Dunn, οι οποίες κυμαίνονταν από 915 δολάρια για έναν νεότερο συνεργάτη έως 1.980 δολάρια για έναν ανώτερο εταίρο. Η δικαστής ανέφερε: «Αν και το δικαστήριο αναγνωρίζει ότι οι χρεώσεις εδώ είναι υψηλότερες από τις συνηθισμένες, λόγω της δημοσιότητας, της πολυπλοκότητας, του ύψους της αποζημίωσης, του διαμετρήματος και της εμπειρίας των δικηγόρων, των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και της ποιότητας των υποβολών και της απόδοσης στην προφορική συζήτηση, το δικαστήριο αρνείται οποιαδήποτε μείωση των ωριαίων χρεώσεων των εναγομένων».

Ωστόσο, η δικαστής έκρινε ότι ο αριθμός των ωρών που χρεώθηκαν από την Gibson Dunn ήταν, κατά στιγμές, «υπερβολικός». Μείωσε συνολικά 512.000 δολάρια από τον λογαριασμό των 990.000 δολαρίων που υπέβαλε η NBC, συμπεριλαμβανομένων 269.000 δολαρίων για τη σύνταξη μιας πρότασης και 78.000 δολαρίων για εσωτερικές συζητήσεις γραφείου, καταλήγοντας σε ένα τελικό ποσό επιδικάσεων 478.000 δολαρίων.

Εκπρόσωποι της NBC δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό. Ένας εκπρόσωπος του Sean Combs δήλωσε στο Billboard: «Η NBCUniversal ζήτησε σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια σε δικηγορικές αμοιβές, και το δικαστήριο έκρινε ότι σημαντικά τμήματα αυτών των αμοιβών ήταν υπερβολικά και αδικαιολόγητα, μειώνοντας το αίτημά τους κατά περισσότερο από το ήμισυ».

Επόμενα βήματα και άλλες νομικές υποθέσεις

Ο Sean Combs είχε προηγουμένως ξεκινήσει τη διαδικασία έφεσης για την επαναφορά των ισχυρισμών του κατά της NBC, αλλά η υπόθεση ήταν μία από τις πολλές που αποσύρθηκαν από το προηγούμενο δικηγορικό του γραφείο λόγω διαφωνίας για αμοιβές τον περασμένο μήνα. Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν ο Sean Combs σκοπεύει ακόμα να επιδιώξει αυτή την έφεση με διαφορετικούς δικηγόρους.

Ο ιδρυτής της Bad Boy Records εκτίει επί του παρόντος ποινή φυλάκισης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων προώθησης πορνείας σε όλη τη χώρα. Έχει υποβάλει έφεση, υποστηρίζοντας ότι η ποινή ήταν αδικαιολόγητα αυστηρή, δεδομένου ότι οι ενόρκοι τον απάλλαξαν από βαρύτερες κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης και εκβιασμού. Εν τω μεταξύ, ο Sean Combs εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δεκάδες εκκρεμείς αστικές αγωγές για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά, στις οποίες αρνείται κάθε αδικοπραγία.

Η αγωγή του Sean Combs κατά της NBC ήταν μία από τις πολλές προσπάθειες που έχει κάνει να κινηθεί επιθετικά εν μέσω της έντονης προσοχής των μέσων ενημέρωσης των τελευταίων ετών. Ενώ οι ισχυρισμοί του κατά της NBC δεν ευδοκίμησαν, έχει καλύτερη τύχη με μια άλλη υπόθεση δυσφήμισης κατά του NewsNation. Σε αυτή την υπόθεση, ένας δικαστής έκρινε τον περασμένο μήνα ότι ο Sean Combs μπορεί να προχωρήσει στην απόκτηση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τηλεοπτικές εκπομπές που υπονοούσαν ότι είχε δηλητηριάσει λάδι μωρών για να ακινητοποιήσει φερόμενες ως θύματα σεξουαλικής επίθεσης.

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