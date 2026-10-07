Freddie Jackson: Πέθανε στα 70 του ο θρύλος της R&B

Θλίψη στη μουσική σκηνή για τον θάνατο του Freddie Jackson, τον καλλιτέχνης πίσω από το «You are my lady» που άφησε τη δική του ιστορία στην R&B

Με μια ματιά Πέθανε ο θρύλος της R&B, Freddie Jackson, σε ηλικία 70 ετών.

Έγινε γνωστός με επιτυχίες όπως τα «You are my lady» και «Rock me tonight».

Η οικογένειά του ανακοίνωσε τον θάνατό του, τονίζοντας την αγάπη του για μουσική και αγαπημένους.

Η καριέρα του ξεκίνησε από gospel και έφτασε στην κορυφή των R&B charts με 10 singles. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή ο Freddie Jackson, μία από τις χαρακτηριστικές φωνές της R&B που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στη μουσική σκηνή των ’80s. Ο Αμερικανός τραγουδιστής έγινε γνωστός στο κοινό μέσα από μεγάλες επιτυχίες, όπως τα «You are my lady» και «Rock me tonight». Ο θάνατός του έγινε γνωστός από την οικογένειά του, η οποία μοιράστηκε ένα συγκινητικό μήνυμα μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Freddie Jackson πέθανε το βράδυ της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου. Οι δικοί του άνθρωποι τον αποχαιρέτησαν με λόγια γεμάτα αγάπη, υπογραμμίζοντας πως η κληρονομιά του ξεπερνά τη μουσική και τις μεγάλες του επιτυχίες. «Ο Freddie ήταν κάτι περισσότερο από μια θρυλική φωνή», ανέφεραν χαρακτηριστικά, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο με γενναιόδωρη ψυχή, που αγαπούσε βαθιά την οικογένεια, τους φίλους, τους θαυμαστές και τη μουσική του.

Διάβασε επίσης: Η Eva Marie Saint, θρύλος του Hollywood, πέθανε στα 102 της

Η οικογένειά του θέλησε, παράλληλα, να ευχαριστήσει όλους όσοι συνδέθηκαν μαζί του μέσα από τα τραγούδια και τις εμφανίσεις του. Όπως ανέφερε στην ανάρτηση, οι θαυμαστές του έγιναν για εκείνον ένα κομμάτι της οικογένειάς του και η αγάπη τους τον συνόδευε σε όλη τη διαδρομή του. Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από το «Complicated», τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2023 και αποτέλεσε έναν από τους τελευταίους σταθμούς της δισκογραφικής του πορείας.

Η διαδρομή που τον ανέδειξε σε R&B icon

Ο Freddie Jackson γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και από νεαρή ηλικία ήρθε σε επαφή με τη μουσική. Μεγάλωσε στο Χάρλεμ και ξεκίνησε να τραγουδά gospel στην εκκλησία White Rock Baptist Church, όπου απέκτησε τις πρώτες σημαντικές μουσικές του εμπειρίες. Στη δεκαετία του 1970 έγινε μέλος του συγκροτήματος Mystic Merlin, αναλαμβάνοντας τα βασικά φωνητικά. Με το συγκρότημα κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ, πριν αποφασίσει να κάνει το επόμενο βήμα και να ακολουθήσει solo καριέρα.

Το 1985 κυκλοφόρησε το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ, «Rock me tonight», και πολύ γρήγορα κατάφερε να ξεχωρίσει χάρη στην ιδιαίτερη, μελωδική φωνή του. Το άλμπουμ έγινε πλατινένιο και του χάρισε δύο υποψηφιότητες για Grammy, ενώ δύο χρόνια αργότερα ακολούθησε το «Just Like The First Time», το οποίο σημείωσε επίσης μεγάλη επιτυχία.

Κατά τη διάρκεια των ’80s και στις αρχές των ’90s, ο Freddie Jackson βρέθηκε πολλές φορές στις κορυφαίες θέσεις των R&B charts του Billboard. Συνολικά, 10 singles του έφτασαν στην κορυφή των R&B charts, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στις σημαντικότερες φωνές του είδους.

Η περιπέτεια με την υγεία του

Το 2024 ο Freddie Jackson είχε μιλήσει ανοιχτά για ένα δύσκολο κεφάλαιο της ζωής του, αποκαλύπτοντας πως είχε διαγνωστεί με νεφρική νόσο. Μέσα από ένα βίντεο που είχε δημοσιεύσει στα social media, είχε μοιραστεί με το κοινό του τη δική του προσπάθεια να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Τότε είχε δηλώσει πως θα συνέχιζε να προχωρά με «ειλικρίνεια και σθένος», δείχνοντας για ακόμη μία φορά τη δύναμη με την οποία αντιμετώπιζε τις δυσκολίες.

Ο Freddie Jackson αφήνει πίσω του μια σημαντική μουσική παρακαταθήκη και τραγούδια που εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς για τους fans της R&B. Η χαρακτηριστική φωνή του και οι μεγάλες επιτυχίες του παραμένουν ζωντανές, μέσα από τη μουσική που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή.

Διάβασε επίσης: