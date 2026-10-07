«Δύο Μαύρα Πουκάμισα»: Οι νέες backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα της δραματικής σειράς του MEGA

Το νέο backstage υλικό από τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» αποκαλύπτει στιγμές από τα γυρίσματα και τη δυναμική των πρωταγωνιστών της σειράς του MEGA

Με μια ματιά Κυκλοφόρησαν νέες backstage φωτογραφίες από τη δραματική σειρά του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα».

Η σειρά βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου και έχει σενάριο Εμμανουέλας Αλεξίου.

Η πλοκή αφορά δύο άνδρες, τη γυναίκα που ανατρέπει τις ισορροπίες τους και μυστικά από το παρελθόν.

Η σειρά υπόσχεται έντονη δραματική ιστορία με θέματα αγάπης, πίστης, προδοσίας και δύσκολων επιλογών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης δραματικής σειράς του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», έρχονται στο φως και μας μεταφέρουν για λίγο πίσω από τις κάμερες. Οι νέες φωτογραφίες αποκαλύπτουν την ατμόσφαιρα στα γυρίσματα και δίνουν μια πρώτη εικόνα από τη δυναμική ανάμεσα στους πρωταγωνιστές. Παράλληλα, το φωτογραφικό υλικό ενισχύει την ανυπομονησία για τη νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται δύο άνδρες που έχουν μεγαλώσει μαζί σαν αδέρφια και έχουν δημιουργήσει έναν ισχυρό δεσμό. Η είσοδος, όμως, μιας γυναίκας στη ζωή τους έρχεται να ανατρέψει τις ισορροπίες και να δοκιμάσει μια σχέση που έμοιαζε μέχρι τότε ακλόνητη. Την ίδια στιγμή, μυστικά και γεγονότα από το παρελθόν επιστρέφουν και φέρνουν στην επιφάνεια αλήθειες που κανείς δεν είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει.

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Τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» υπόσχονται μια έντονη δραματική ιστορία γύρω από την αγάπη, την πίστη, την προδοσία και τις δύσκολες επιλογές που καλούνται να κάνουν οι ήρωες. Όσο η πλοκή ξεδιπλώνεται, οι σχέσεις δοκιμάζονται και οι χαρακτήρες έρχονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους. Γιατί, όσο καλά κι αν κρύβεται μια αλήθεια, αργά ή γρήγορα βρίσκει τον τρόπο να έρθει στο φως.

Η νέα δραματική σειρά του MEGA

Η σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα» βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου και μεταφέρει στη μικρή οθόνη μια ιστορία γεμάτη έντονα συναισθήματα, ανατροπές και ανθρώπινες συγκρούσεις. Το σενάριο υπογράφει η Εμμανουέλα Αλεξίου, ενώ τη σκηνοθεσία έχουν αναλάβει ο Μάριος Καραμάνης και ο Κώστας Κιμούλης.

Το νέο backstage φωτογραφικό υλικό από τα γυρίσματα αποκαλύπτει στιγμές από την καθημερινότητα της παραγωγής και μας βάζει ακόμη περισσότερο στο κλίμα της σειράς. Οι νέες φωτογραφίες δίνουν μια μικρή γεύση από όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες και από τη συνεργασία των συντελεστών της σειράς.

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