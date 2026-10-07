TV 07.10.2026

«GNTM 7»: Αυτά είναι τα 22 μοντέλα που πέρασαν στο σπίτι μετά την τελική δοκιμασία

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Ολοκληρώθηκε το μεγάλο ξεκαθάρισμα στον διαγωνισμό μόδας, με 22 νέους διαγωνιζόμενους να εξασφαλίζουν τη θέση τους στο σπίτι του «GNTM 7»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ολοκληρώθηκε η τελική δοκιμασία του «GNTM 7» στα Ναυπηγεία.
  • Τελικά, 22 μοντέλα πέρασαν στο σπίτι του GNTM 7, αντί για 20.
  • Η απόφαση για τρία επιπλέον μοντέλα προέκυψε μετά από ανατροπή.
  • Ολοκληρώθηκαν οι auditions και ξεκινά η επόμενη φάση του διαγωνισμού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αγωνία έφτασε στο τέλος της για τους υποψήφιους του «GNTM 7», καθώς ολοκληρώθηκε η τελευταία και καθοριστική δοκιμασία. Μετά από μια απαιτητική αναμέτρηση στα Ναυπηγεία, όπου οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να ενσαρκώσουν ρόλους εργαζομένων και να προσαρμοστούν σε ένα ιδιαίτερο concept, το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους αποκρυσταλλώθηκε.

https://www.instagram.com/gntmgr
https://www.instagram.com/gntmgr

Αρχικά, η εντύπωση που επικρατούσε ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους ήταν ότι στο σπίτι θα μπορούσαν να εισέλθουν συνολικά 20 μοντέλα. Ωστόσο, η εξέλιξη της βραδιάς επιφύλαξε μια ευχάριστη ανατροπή. Στην τελική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι κριτές κάλεσαν μπροστά τους τη Σταυρούλα Χ., τον Γιάννη και τον Ζαν. Οι τρεις τους, έχοντας μέχρι εκείνο το σημείο την πεποίθηση ότι μόνο ένας από αυτούς θα κατάφερνε να κερδίσει το πολυπόθητο εισιτήριο για την επόμενη φάση, βρέθηκαν μπροστά σε μια διαφορετική απόφαση.

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Τελικά, οι κριτές αποφάσισαν να δώσουν την ευκαιρία και στους τρεις, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των μοντέλων που πέρασαν στο σπίτι του GNTM 7 στους 22. Αυτή η εξέλιξη σήμανε και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των auditions, δίνοντας το έναυσμα για την έναρξη της επόμενη, ακόμη πιο ανταγωνιστικής φάσης του διαγωνισμού.

https://www.instagram.com/gntmgr
https://www.instagram.com/gntmgr

Τα 22 μοντέλα που εξασφάλισαν τη θέση τους στο σπίτι του GNTM 7 είναι τα εξής: ο Μάνος, η Μαριέττα, ο Chris, η Παναγιώτα, ο Χρύσανθος, η Καρολίνα, ο Nikolozi, ο Γιώργος, ο Ακύλλας, ο Σταύρος, η Φωτεινή, η Άννα, η Ανθή, η Μαρινέλα, η Σταυρούλα Μ., η Anastazja, ο Jean, ο Χρήστος, ο Νικόδημος, η Σοφία, η Σταυρούλα Χ. και ο Γιάννης.

Από εδώ και στο εξής, οι 22 νέοι διαγωνιζόμενοι θα αφήσουν πίσω τους τις προκλήσεις των auditions και θα αφοσιωθούν στην πορεία τους εντός του σπιτιού, διεκδικώντας τον τίτλο του Next Top Model.

https://www.instagram.com/gntmgr
https://www.instagram.com/gntmgr

Η μέχρι τώρα πορεία του «GNTM 7» έχει αναδείξει διάφορα πρόσωπα και στιγμιότυπα, με τις αντιδράσεις του κοινού να εκφράζονται έντονα, ειδικά στο X (πρώην Twitter), όπου το hashtag του show γίνεται συχνά αντικείμενο συζήτησης.

 

Μέσα από τις audition, όπως είχαμε αναφέρει, ξεχώρισαν και ορισμένες περιπτώσεις, όπως αυτή του Μπάμπη Λαζαρίδη, η οποία προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις από τους κριτές.

https://www.instagram.com/gntmgr
https://www.instagram.com/gntmgr

Η ένταση και ο ανταγωνισμός αναμένεται να κορυφωθούν καθώς οι 22 διαγωνιζόμενοι ετοιμάζονται για τις επόμενες προκλήσεις, με την ελπίδα να φτάσουν στην κορυφή και να διεκδικήσουν τον τίτλο του Next Top Model.

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GNTM GNTM 7
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