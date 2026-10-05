TV 05.10.2026

«Τα Φαντάσματα»: Το επεισόδιο που έκανε το X να «λυθεί» στα γέλια

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«Τα Φαντάσματα» επέστρεψαν και ο Πασόκος χάρισε μία από τις πιο ξεκαρδιστικές στιγμές του επεισοδίου, προκαλώντας χαμό στο X
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Καλλιρόη εμφανίζεται ερωτευμένη με τον Ανδρόνικο, προσπαθώντας να κρύψει τα συναισθήματά της.
  • Ο Πασόκος, προσπαθώντας να αποτρέψει υποψίες, λέει μια ατάκα που γίνεται viral.
  • Η ατάκα του Πασόκου προκαλεί γέλιο στους χαρακτήρες και τους τηλεθεατές, και γίνεται αντικείμενο σχολιασμού στα social media.
  • Οι τηλεθεατές ανυπομονούν για τις εξελίξεις της σειράς και το χιούμορ του Πασόκου.
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Η δεύτερη σεζόν της αγαπημένης σειράς  «Τα Φαντάσματα» στο Star έχει ήδη ξεκινήσει με καταιγιστικό ρυθμό, προσφέροντας στους τηλεθεατές στιγμές αγωνίας, αλλά και άφθονο γέλιο. Στο πρώτο επεισόδιο, οι εξελίξεις επικεντρώθηκαν στην Καλλιρόη, η οποία εμφανίστηκε ερωτευμένη με τον Ανδρόνικο, προσπαθώντας μάταια να κρύψει τα συναισθήματά της.

https://www.instagram.com/tafantasmata
https://www.instagram.com/tafantasmata

Καθώς η αλήθεια για τον νέο έρωτα της Καλλιρόης άρχισε να διαφαίνεται, τα φαντάσματα της σειράς επιδόθηκαν σε ανακρίσεις, προσπαθώντας να μαντέψουν ποιος είναι ο τυχερός που έκλεψε την καρδιά της. Όταν η κουβέντα έφτασε στον Πασόκο, η αντίδρασή του προκάλεσε κύμα γέλιου, τόσο εντός της σειράς όσο και στους τηλεθεατές.

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Στην προσπάθειά του να διώξει κάθε υποψία για την ταυτότητα του συντρόφου της Καλλιρόης, ο Πασόκος, ένας από τους πιο αγαπημένους και ξεκαρδιστικούς χαρακτήρες της σειράς, είπε την ατάκα που έμελλε να γίνει αμέσως viral: «Ούτε που να μου τον δει τον μικρό Γιακουμή». Η ατάκα αυτή, με την χαρακτηριστική της αφέλεια και το χιούμορ που αποπνέει, έκανε τους υπόλοιπους χαρακτήρες, και κυρίως το Χ, να «λυθούν» από τα γέλια.

https://www.instagram.com/tafantasmata
https://www.instagram.com/tafantasmata

Η αντίδραση του Πασόκου δεν άργησε να μεταφερθεί στα social media, με τους χρήστες του Twitter να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για την επιστροφή του αγαπημένου τους χαρακτήρα και τις ατάκες του. Hashtags όπως #tafantasmata και #Pasoκos κατέκλυσαν την πλατφόρμα, με πολλούς να σχολιάζουν πόσο τους έλειψε ο συγκεκριμένος ηθοποιός και ο ρόλος του. «Λατρευω τον πασοκο μου. Ειδωλο ατελειωτο #tafantasmata», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Μου έλειψες ρε Πασόκο #tafantasmata».

 

Το χιούμορ του Πασόκου κερδίζει τις εντυπώσεις

Ο Πασόκος, με την ξεχωριστή του προσωπικότητα και το ανατρεπτικό του χιούμορ, έχει καταφέρει να κερδίσει την αγάπη του κοινού από την πρώτη στιγμή. Οι ατάκες του, συχνά απρόσμενες και γεμάτες αυθορμητισμό, προσφέρουν ανάσες γέλιου στις δραματικές εξελίξεις της σειράς. Η συγκεκριμένη ατάκα για τον «μικρό Γιακουμή» αποτελεί ακόμα μία απόδειξη της ικανότητάς του να διακωμωδεί καταστάσεις και να δημιουργεί αξέχαστες στιγμές.

 

 

Οι τηλεθεατές ανυπομονούν να δουν πώς θα εξελιχθεί η ιστορία της Καλλιρόης και του Ανδρόνικου, αλλά κυρίως, πώς θα συνεχίσει να μας χαρίζει γέλιο ο Πασόκος με τις μοναδικές του ατάκες. Η σειρά «Τα Φαντάσματα» αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι συνδυάζει επιτυχημένα το μυστήριο με το χιούμορ, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.

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