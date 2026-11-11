TV 11.11.2026

GNTM 7: Το φαβορί που κέρδισε 1000 ευρώ και η παίκτρια που αποχώρησε από το παιχνίδι

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Φωτεινή αποχώρησε από το GNTM 7 προκαλώντας συγκίνηση στο σπίτι, ενώ ο Ακύλλας κέρδισε την καλύτερη φωτογραφία
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Φωτεινή αποχώρησε από το GNTM 7, έχοντας πετύχει τον στόχο της να φτάσει στη δεκάδα.
  • Ο Χρήστος εξασφάλισε θέση στην εννιάδα, ενώ η Φωτεινή αποχαιρέτησε τον διαγωνισμό.
  • Ο Ακύλλας κέρδισε την καλύτερη φωτογραφία, 1000 ευρώ και ασυλία για την επόμενη δοκιμασία.
  • Η αποχώρηση της Φωτεινής προκάλεσε έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το νέο επεισόδιο του GNTM 7 επιφύλαξε έντονες στιγμές, ανατροπές και μια ξεχωριστή νίκη για έναν από τους διαγωνιζόμενους. Η πορεία της Φωτεινής στον διαγωνισμό ολοκληρώθηκε, αφήνοντας πίσω της μια αίσθηση κενού για πολλούς από τους συμπαίκτες της, οι οποίοι τη θεωρούσαν κινητήριο δύναμη της ομάδας. Παρά την αποχώρησή της, η Φωτεινή έφυγε ικανοποιημένη, έχοντας πετύχει τον αρχικό της στόχο να φτάσει μέχρι τη δεκάδα.

https://www.instagram.com/gntmgr
https://www.instagram.com/gntmgr

Η αγωνία χτύπησε κόκκινο στο πλατό του GNTM, καθώς οι διαγωνιζόμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια απαιτητική δοκιμασία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Φωτεινή και ο Χρήστος, οι οποίοι πάλεψαν για την παραμονή τους στο παιχνίδι. Τελικά, ο Χρήστος κατάφερε να πείσει τους κριτές με την εξέλιξή του και εξασφάλισε μια θέση στην εννιάδα, ενώ η Φωτεινή αποχαιρέτησε τον διαγωνισμό. Ο ίδιος ο Χρήστος σχολίασε πως η παραμονή του δεν ήταν ευχάριστη εξέλιξη για όλους τους συμπαίκτες του, θεωρώντας τον έναν δυνατό αντίπαλο.

Διάβασε επίσης: Ανδρική υπόθεση η αποχώρηση στο «GNTM 7» – Ποιος βρέθηκε εκτός μετά τη δοκιμασία με μαγιό

Η φωτογράφιση του επεισοδίου επικεντρώθηκε στον ρεαλισμό, την απλότητα και την απόδοση συναισθήματος. Οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να ενσαρκώσουν χαρακτήρες και να αφηγηθούν ιστορίες μέσα από την έκφρασή τους. Στην τελική δυάδα βρέθηκαν ο Ακύλλας και η Σταυρούλα. Η Σταυρούλα, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω του μειονεκτήματος που της είχε δοθεί από την Άννα (που κέρδισε την προηγούμενη δοκιμασία), πάλεψε να αξιοποιήσει μια προσωπική της ιστορία. Ο Ακύλλας, από την άλλη, επέδειξε ψυχραιμία και προσέγγισε το concept με εστίαση στο συναίσθημα.

Τρεις γυναίκες κάθονται σε έναν ροζ καναπέ και χειροκροτούν, στο πλαίσιο του GNTM.
https://www.instagram.com/gntmgr

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε πως η καλύτερη φωτογραφία ανήκε στον Ακύλλα, επαινώντας την ικανότητά του να μεταφέρει το συναίσθημα και να κάνει τους θεατές να νιώθουν ότι βρίσκονται εκεί. Η νίκη αυτή όχι μόνο του χάρισε 1.000 ευρώ, αλλά και ασυλία για την επόμενη φωτογράφιση. Η επιτυχία του Ακύλλα προκάλεσε πειράγματα από τους συμπαίκτες του για τα χρήματα που έχει ήδη συγκεντρώσει.

Η αποχώρηση της Φωτεινής προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στο σπίτι των μοντέλων. Πολλοί από τους διαγωνιζόμενους αναγνώρισαν τον ρόλο της ως συνδετικό κρίκο της ομάδας, με την Anastazja να χαρακτηρίζει την αποχώρησή της ως μία από τις πιο δύσκολες συναισθηματικά στιγμές του διαγωνισμού. Η Καραλίνα εκτίμησε ότι η καθημερινότητα στο σπίτι θα γίνει πιο ψυχρή μετά την αποχώρηση της Φωτεινής. Η ίδια η Φωτεινή δήλωσε ικανοποιημένη από την πορεία της, τονίζοντας ότι πέτυχε τον στόχο της να φτάσει στη δεκάδα και ότι θα της λείψουν πολλά πράγματα από την εμπειρία του GNTM, ιδιαίτερα η εκτίμηση που ένιωθε από τους υπόλοιπους παίκτες.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

GNTM 7
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τι συμβαίνει όταν πατάς καταλάθος like και μετά το αφαιρείς; Ο CEO του Instagram απαντά

Τι συμβαίνει όταν πατάς καταλάθος like και μετά το αφαιρείς; Ο CEO του Instagram απαντά

11.11.2026
Επόμενο
Η Alkyone βάζει την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό μουσικό χάρτη – Η υποψηφιότητα στα Music Moves Europe Awards 2027

Η Alkyone βάζει την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό μουσικό χάρτη – Η υποψηφιότητα στα Music Moves Europe Awards 2027

11.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Διπλή αποχώρηση μετά τη γυμνή φωτογράφιση στο «GNTM 7»
TV

Διπλή αποχώρηση μετά τη γυμνή φωτογράφιση στο «GNTM 7»

10.11.2026
Πώς οι «Άγριες Μέλισσες» κατέκτησαν το εξωτερικό – Η ελληνική σειρά που κερδίζει το διεθνές κοινό
TV

Πώς οι «Άγριες Μέλισσες» κατέκτησαν το εξωτερικό – Η ελληνική σειρά που κερδίζει το διεθνές κοινό

06.11.2026
«Μπαμπά σ’ αγαπώ»: Το νέο επαγγελματικό δίδυμο που κέρδισε τους τηλεθεατές
TV

«Μπαμπά σ’ αγαπώ»: Το νέο επαγγελματικό δίδυμο που κέρδισε τους τηλεθεατές

05.11.2026
«First Dates»: Μπέρδεψε το όνομα της συνοδού του και έγινε viral
TV

«First Dates»: Μπέρδεψε το όνομα της συνοδού του και έγινε viral

05.11.2026
Ο Γιώργος Σεϊταρίδης επέστρεψε στη μικρή οθόνη και το Twitter θυμήθηκε τον «Περιστερόπουλο»
TV

Ο Γιώργος Σεϊταρίδης επέστρεψε στη μικρή οθόνη και το Twitter θυμήθηκε τον «Περιστερόπουλο»

04.11.2026
Ανδρική υπόθεση η αποχώρηση στο «GNTM 7» – Ποιος βρέθηκε εκτός μετά τη δοκιμασία με μαγιό
TV

Ανδρική υπόθεση η αποχώρηση στο «GNTM 7» – Ποιος βρέθηκε εκτός μετά τη δοκιμασία με μαγιό

04.11.2026
Justin Timberlake και Janet Jackson: Στα «σκαριά» νέα σειρά ντοκιμαντέρ για το Super Bowl του 2004
TV

Justin Timberlake και Janet Jackson: Στα «σκαριά» νέα σειρά ντοκιμαντέρ για το Super Bowl του 2004

03.11.2026
«GNTM 7»: Η απρόσμενη αποχώρηση που «τάραξε» το σπίτι των μοντέλων
TV

«GNTM 7»: Η απρόσμενη αποχώρηση που «τάραξε» το σπίτι των μοντέλων

03.11.2026
Χαμός στο Twitter με το χαστούκι της Φαίης στην Άννα στις «Κόρες της Αρετής»
TV

Χαμός στο Twitter με το χαστούκι της Φαίης στην Άννα στις «Κόρες της Αρετής»

03.11.2026
Τα podcasts αντικαθιστούν την τηλεόραση: Γιατί ο ήχος είναι ο νέος βασιλιάς της ψυχαγωγίας;

Τα podcasts αντικαθιστούν την τηλεόραση: Γιατί ο ήχος είναι ο νέος βασιλιάς της ψυχαγωγίας;

Ξέχνα το κλασικό σαλόνι! Η νέα τάση που αλλάζει όσα γνωρίζαμε για το σπίτι

Ξέχνα το κλασικό σαλόνι! Η νέα τάση που αλλάζει όσα γνωρίζαμε για το σπίτι

Γιατί οι γαμήλιες βέρες φοριούνται στο συγκεκριμένο σημείο του χεριού; Η αλήθεια για τη φλέβα της αγάπης

Γιατί οι γαμήλιες βέρες φοριούνται στο συγκεκριμένο σημείο του χεριού; Η αλήθεια για τη φλέβα της αγάπης

5 αρωματικές γεύσεις τσαγιού που θα κάνουν τα βράδια σου πιο απολαυστικά

5 αρωματικές γεύσεις τσαγιού που θα κάνουν τα βράδια σου πιο απολαυστικά

Γιατί πατάς ξανά play σε μια σειρά που έχεις ήδη δει; Η απάντηση ίσως σε εκπλήξει!

Γιατί πατάς ξανά play σε μια σειρά που έχεις ήδη δει; Η απάντηση ίσως σε εκπλήξει!

5 ιστορικές διαδρομές στην Ιταλία σε περιμένουν να τις περπατήσεις

5 ιστορικές διαδρομές στην Ιταλία σε περιμένουν να τις περπατήσεις

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες