Celeb News 23.10.2026

H Kourtney Kardashian αποκάλυψε την απρόσμενη dating συμβουλή που της έδωσε ο Kanye West

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Η Kourtney Kardashian αποκάλυψε τη συμβουλή που της είχε δώσει ο Ye για τις σχέσεις πριν από τον γάμο, στο νέο επεισόδιο του «The Kardashians»
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Kourtney Kardashian αποκάλυψε συμβουλή του Kanye West για τις σχέσεις.
  • Ο Kanye West συμβούλευσε την Kourtney να περιμένει τον σύζυγό της για σωματικές επαφές.
  • Η Kourtney παραδέχτηκε ότι δεν ακολούθησε αυτή τη συμβουλή πριν τον γάμο της.
  • Η συμβουλή δόθηκε πριν η Kourtney ξεκινήσει τη σχέση της με τον Travis Barker.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kourtney Kardashian αποκάλυψε πρόσφατα μια ενδιαφέρουσα συμβουλή που έλαβε από τον Ye (πρώην Kanye West) σχετικά με τις σχέσεις πριν τον γάμο, σε μια στιγμή που συζητούσε με τον θετό της γιο, Landon Barker. Η αποκάλυψη έγινε στο πλαίσιο του νέου επεισοδίου της σειράς «The Kardashians» στο Hulu, όπου η Kourtney ενθάρρυνε τον Landon να περιμένει μέχρι να παντρευτεί για να προχωρήσει σε σωματικές επαφές.

Ο Travis Barker με κοστούμι και μια γυναίκα με μακριά μαύρη τουαλέτα, σε μια σκηνή που άλλαξε τη ζωή του.
https://www.instagram.com/travisbarker

Όταν ρωτήθηκε από έναν παραγωγό αν η ίδια είχε τηρήσει αυτή την αρχή πριν παντρευτεί τον Travis Barker, η Kourtney παραδέχτηκε ότι δεν το έκανε, αλλά στη συνέχεια μοιράστηκε τη συμβουλή του Ye. «Θυμάμαι ότι ο Kanye μού είπε: “Νιώθω ότι ο Θεός με καλεί να σου πω πως δεν πρέπει να κάνεις σχέσεις με τυχαίους ανθρώπους μέχρι να βρεις τον σύζυγό σου”», ανέφερε η Kourtney, προσθέτοντας: «Και εγώ δεν το έκανα».

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Ο Ye, ο οποίος ήταν παντρεμένος με την αδελφή της Kourtney, Kim Kardashian, για 8 χρόνια, αποτελούσε μέρος της ευρύτερης οικογένειας μέχρι το χωρισμό τους το 2021 και το διαζύγιο το 2022. Η συμβουλή αυτή δόθηκε σε μια περίοδο που η Kourtney είχε ολοκληρώσει τη μακροχρόνια σχέση της με τον Scott Disick, με τον οποίο απέκτησε τρία παιδιά, και λίγο πριν ξεκινήσει τη σχέση της με τον Travis Barker στις αρχές του 2021.

Η Kim Kardashian ποζάρει με ένα μαύρο φόρεμα με δαντέλα, ενώ η ατάκα που έφερε τα «πάνω κάτω» παραμένει άγνωστη.
https://www.instagram.com/kourtneykardash

Η Kourtney Kardashian και ο Travis Barker είναι πλέον παντρεμένοι και έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον Rocky. Η σχέση τους έχει περάσει από διάφορα στάδια, με τον Travis Barker να έχει αναφέρει παλαιότερα στο ίδιο ριάλιτι πώς ένα «τρελό» μήνυμα της Kourtney τον έβγαλε από τη ζώνη του «φίλου». «Σκέφτηκα: “Δεν μπορώ να τα θαλασσώσω, δεν μπορώ να τα θαλασσώσω”», είχε δηλώσει ο ντράμερ των Blink-182.

kourtney_kardashian (2)
https://www.instagram.com/dimitrishair/

Η παρουσία του Ye στην οικογένεια Kardashian έχει κατά καιρούς παρουσιάσει προκλήσεις, κυρίως λόγω της έντασης στη σχέση του με την Kim Kardashian και τις δυσκολίες στην ανατροφή των παιδιών τους. Σε μια βιογραφία για την Kim Kardashian, μια παραγωγός του «Keeping Up With the Kardashians» αποκάλυψε ένα περιστατικό όπου ο Ye είχε εκφράσει την δυσαρέσκειά του προς την Kris Jenner και την υπόλοιπη οικογένεια επειδή δεν τον ψήφισαν στις προεδρικές εκλογές του 2020. Η παραγωγός Farnaz Farjam περιέγραψε πώς ο Ye «ξεσπούσε» εναντίον τους, κάνοντας τα πάντα να περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό του, ένα περιστατικό που τελικά έπρεπε να αφαιρεθεί από την εκπομπή.

Γυναίκα με μακριά σκούρα μαλλιά και αφέλειες ποζάρει με το στόμα μισάνοιχτο, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα.
https://www.instagram.com/kourtneykardash

Η Kourtney Kardashian, μέσω της εκπομπής, μοιράστηκε μια πτυχή της προσωπικής της ζωής που δείχνει την εξέλιξη των σχέσεών της και τις συμβουλές που έχει δεχτεί, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της υπομονής και της σωστής επιλογής συντρόφου.

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