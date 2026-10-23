Το HBO ρίχνει «εκατομμύρια» στη νέα σειρά για τον Harry Potter – Πόσο κοστίζει κάθε επεισόδιο

Η νέα σειρά Harry Potter του HBO φέρεται να έχει τεράστιο προϋπολογισμό, με τα οικονομικά στοιχεία της παραγωγής να δείχνουν επένδυση που αγγίζει τα 200 εκατομμύρια δολάρια

Με μια ματιά Η νέα σειρά Harry Potter του HBO αναμένεται να είναι μια από τις πιο δαπανηρές παραγωγές του καναλιού.

Η πρώτη σεζόν εκτιμάται ότι κοστίζει περίπου 150 εκατομμύρια λίρες (201 εκατομμύρια δολάρια).

Το εκτιμώμενο κόστος ανά επεισόδιο είναι περίπου 25,2 εκατομμύρια δολάρια.

Η αρχική επένδυση είναι μεγαλύτερη λόγω των σκηνικών, με στόχο μείωση κόστους σε μελλοντικές σεζόν. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πολυαναμενόμενη τηλεοπτική μεταφορά του κόσμου του Harry Potter από το HBO αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο δαπανηρές παραγωγές στην ιστορία του καναλιού. Στοιχεία από τους λογαριασμούς παραγωγής της σειράς, όπως αποκαλύφθηκαν πρόσφατα, υποδεικνύουν ότι ο προϋπολογισμός της θα είναι συγκρίσιμος με αυτόν των τελευταίων κύκλων του «Game of Thrones» και της επιτυχημένης σειράς «The Last of Us».

Η παραγωγή της σειράς, που βασίζεται στα επτά βιβλία της J.K. Rowling, πραγματοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού Plum Jam Productions. Σύμφωνα με τα πρόσφατα κατατεθειμένα οικονομικά στοιχεία για το 2025, τα έσοδα της Plum Jam Productions ανήλθαν σε 130,6 εκατομμύρια λίρες (περίπου 175 εκατομμύρια δολάρια) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους παραγωγής της πρώτης σεζόν στα Warner Bros. Studios Leavesden. Επιπλέον, το 2024, όταν ξεκίνησε η φάση ανάπτυξης του project, τα έσοδα της εταιρείας ήταν 18,4 εκατομμύρια λίρες.

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Αυτά τα οικονομικά στοιχεία καθιστούν πιθανό ότι το συνολικό κόστος για την έναρξη της τηλεοπτικής μεταφοράς του Harry Potter μπορεί να έχει φτάσει έως και τα 150 εκατομμύρια λίρες (περίπου 201 εκατομμύρια δολάρια). Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία εσόδων της Plum Jam Productions ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά το κόστος της σειράς Harry Potter, καθώς η εταιρεία έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και για άλλες παραγωγές, όπως η σειρά «The Nevers» (όταν ονομαζόταν Roundabout Productions).

Λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία, η πρώτη σεζόν της σειράς Harry Potter θα μπορούσε να έχει έναν μέσο όρο κόστους περίπου 18,8 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 25,2 εκατομμύρια δολάρια) ανά επεισόδιο. Αυτό το εκτιμώμενο ποσό τοποθετεί τη σειρά στην ίδια κατηγορία υψηλού προϋπολογισμού με την τελευταία σεζόν του «Game of Thrones», η οποία, σύμφωνα με αναφορές, κόστιζε περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο.

Μια πηγή που γνωρίζει την παραγωγή της σειράς Harry Potter ανέφερε ότι το κόστος της είναι «front-loaded», δηλαδή η αρχική επένδυση είναι μεγαλύτερη. Αυτό οφείλεται στα εντυπωσιακά σκηνικά που έχουν δημιουργηθεί στα Warner Bros. Studios Leavesden, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια των επτά σεζόν της σειράς. Αυτή η στρατηγική αναμένεται να μειώσει τον μέσο όρο κόστους των επεισοδίων σε μελλοντικές σεζόν.

Το HBO δεν έχει προβεί σε επίσημο σχόλιο σχετικά με τις οικονομικές λεπτομέρειες. Η εφημερίδα «The Times of London» ήταν η πρώτη που δημοσίευσε πληροφορίες σχετικά με τα κέρδη της Plum Jam Productions.

Η σειρά Harry Potter αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Δεκέμβριο στο HBO. Το καστ περιλαμβάνει τους Dominic McLaughlin, Alastair Stout και Arabella Stanton στους ρόλους των Harry Potter, Ron Weasley και Hermione Granger αντίστοιχα. Σε άλλους βασικούς ρόλους θα εμφανιστούν οι John Lithgow ως Albus Dumbledore, Paapa Essiedu ως Severus Snape, Janet McTeer ως Minerva McGonagall, Nick Frost ως Rubeus Hagrid, και οι Bel Powley και Daniel Rigby ως η θεία Petunia και ο θείος Vernon Dursley.

Η προσέγγιση αυτή αναδεικνύει τη δέσμευση του HBO να προσφέρει μια κινηματογραφική εμπειρία στους λάτρεις του Harry Potter, επενδύοντας σημαντικά στην ποιότητα της παραγωγής και την πιστή αναπαράσταση του μαγικού κόσμου.

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