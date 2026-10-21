Cinema 21.10.2026

«Night Tales Club»: Η νέα ιαπωνική σειρά τρόμου στο Disney+

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Το Disney+ παρουσιάζει τη νέα supernatural σειρά μυστηρίου «Night Tales Club», βασισμένη σε συλλογή ιστοριών τρόμου, με πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2027
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Νέα ιαπωνική σειρά τρόμου, "Night Tales Club", έρχεται στο Disney+ τον Ιανουάριο του 2027.
  • Η σειρά ακολουθεί τον Hojo, που ψάχνει μυστήρια και προσφέρει χρήματα για ιστορίες.
  • Κάθε επεισόδιο θα έχει ξεχωριστή ιστορία, βασισμένη σε έργο της Ichi Sawamura.
  • Σκηνοθετείται από γνωστούς δημιουργούς του είδους, ενισχύοντας το ιαπωνικό περιεχόμενο της πλατφόρμας.
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Το Disney+ ετοιμάζεται να καθηλώσει το κοινό με τη νέα της ιαπωνική πρωτότυπη σειρά, το «Night Tales Club». Πρόκειται για ένα supernatural θρίλερ που υπόσχεται να βυθίσει τους θεατές στα βαθύτερα μυστήρια της ζωής, ξετυλίγοντας παράλληλα τρομακτικά γεγονότα.

Disney plus
Disney plus

Η σειρά επικεντρώνεται στον Hojo, έναν επιτυχημένο επιχειρηματία με εμμονή στο ανεξήγητο. Ο Hojo αφιερώνει τη ζωή του στην αποκάλυψη των μεγαλύτερων μυστηρίων, αναζητώντας απαντήσεις σε φαινόμενα που ξεπερνούν την ανθρώπινη κατανόηση. Πιστεύει ακράδαντα ότι οι ιστορίες φαντασμάτων, τα τέρατα και οι υπερφυσικές ανωμαλίες δεν είναι παρά «σφάλματα» σε μια ευρύτερη, κρυφή συνωμοσία. Για να ερευνήσει περαιτέρω, προσκαλεί άτομα στο «Night Tales Club» του, όπου τους προσφέρει το ευκαταφρόνητο ποσό των 20 εκατομμυρίων γεν για να μοιραστούν τις εμπειρίες και τα στοιχεία τους.

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Η σειρά, που θα αποτελείται από 6 επεισόδια, θα κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2027. Κάθε επεισόδιο θα παρουσιάζει μια νέα, ξεχωριστή μυστηριώδη ιστορία, βασισμένη στο πρωτότυπο έργο της Ichi Sawamura. Ο Takayuki Yamada αναλαμβάνει τον ρόλο του Hojo, του αφηγητή που θα καθοδηγήσει το κοινό μέσα από αυτά τα σκοτεινά μονοπάτια.

Youtube
Youtube

Η καλλιτεχνική προσέγγιση της σειράς αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς κάθε επεισόδιο θα σκηνοθετείται από διαφορετικό δημιουργό. Στη σκηνοθετική ομάδα περιλαμβάνονται καταξιωμένοι σκηνοθέτες του είδους, όπως ο Kiyoshi Kurosawa (γνωστός από το «Cure»), ο Takashi Shimizu (δημιουργός του «Ju-On»), ο Shinzo Katayama (σκηνοθέτης του «Gannibal»), η Yukiko Sode («Aristocrats»), ο Yuichiro Sakashita («I Can’t Cry With Your Face») και ο Yosuke Nakamura («Higuma!!»). Τις σκηνές που αφορούν τον Hojo αναλαμβάνει ο Kenji Nakajima, γνωστός από το «The Naked Director».

Η Ichi Sawamura, η οποία υπογράφει και το σενάριο, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη μεταφορά των ιστοριών της στη μικρή οθόνη: «Ως η αρχική συγγραφέας αυτών των ιστοριών, νιώθω τεράστια έκπληξη και χαρά που σύντομα θα είναι διαθέσιμες στην οθόνη για να τρομάξουν κοινό σε όλο τον κόσμο».

Η νέα αυτή παραγωγή εντάσσεται στη στρατηγική της Disney+ να ενισχύσει το ιαπωνικό της περιεχόμενο. Μέχρι σήμερα, η πλατφόρμα έχει λανσάρει επιτυχημένες ιαπωνικές σειρές όπως το «Gannibal», μια σειρά μυστηρίου που διαδραματίζεται σε ένα απομακρυσμένο χωριό, και το «Land of Tanabata», που ακολουθεί έναν φοιτητή που ερευνά μια δολοφονία. Παράλληλα, η Disney+ προσφέρει και πιο ανάλαφρο περιεχόμενο, όπως η ρομαντική κομεντί «Merry Berry Love» και η κωμική εκπομπή «The One Shot».

Η ανακοίνωση της νέας σειράς έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανάληψη της θέσης της Προέδρου της Walt Disney Company APAC από την Carol Choi, η οποία αντικατέστησε τον Luke Kang.

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Disney Night Tales Club ΣΕΙΡΑ τρόμου
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