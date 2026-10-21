Cinema 21.10.2026

Το «American Horror Story» εξασφάλισε νέα σεζόν – Τι ανακοίνωσε το FX

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Το FX ανακοίνωσε την ανανέωση της σειράς για έναν ακόμη κύκλο επεισοδίων, λίγο πριν την πρεμιέρα του φινάλε της 13ης σεζόν
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το FX ανανέωσε το «American Horror Story» για 14η σεζόν, επιβεβαιώνοντας τη δημοτικότητά του.
  • Η 13η σεζόν σημείωσε το ισχυρότερο ντεμπούτο streaming στην ιστορία της σειράς.
  • Η σειρά είναι η μακροβιότερη ωριαία σειρά του FX, με πολλές υποψηφιότητες και βραβεία Emmy.
  • Η 13η σεζόν είναι crossover, εστιάζει στη Νέα Υόρκη και συνδέει χαρακτήρες από το franchise.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επιτυχία του «American Horror Story» δεν δείχνει σημάδια κάμψης, καθώς το FX προχώρησε στην ανανέωση της εμβληματικής ανθολογίας τρόμου για 14η σεζόν. Η ανακοίνωση έγινε μόλις μία εβδομάδα πριν από την προβολή του τελευταίου επεισοδίου της φετινής, 13ης σεζόν, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δημοτικότητα της σειράς που δημιουργήθηκε από τους Ryan Murphy και Brad Falchuk.

https://www.instagram.com/ahsfx/
https://www.instagram.com/ahsfx/

Η ανανέωση έρχεται ως φυσική συνέχεια της εξαιρετικά επιτυχημένης πρεμιέρας της 13ης σεζόν, η οποία σημείωσε το ισχυρότερο ντεμπούτο στην ιστορία του streaming για τη σειρά. Το πρώτο επεισόδιο της φετινής σεζόν κατέκτησε μια θέση στο Streaming Top 10 της Nielsen, ενώ ταυτόχρονα αποτέλεσε το μεγαλύτερο σε απήχηση λανσάρισμα για τον Ryan Murphy σε πλατφόρμες όπως το Hulu και το Disney+. Τα νέα επεισόδια της 13ης σεζόν προβάλλονται κάθε Πέμπτη, με το φινάλε να είναι προγραμματισμένο για τις 29 Οκτωβρίου.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη ανανέωση για το «American Horror Story» μετά από σχεδόν 7 χρόνια. Τον Ιανουάριο του 2020, η σειρά είχε εξασφαλίσει μια συμφωνία για τρεις σεζόν (11η, 12η και 13η), κάτι που είχε οδηγήσει πολλούς να πιστεύουν ότι η 13η σεζόν θα σήμαινε και το τέλος της.

Η Emma Roberts σε σκηνή από το American Horror Story 13, με το νέο trailer να θυμίζει iconic στιγμές της σειράς.
https://www.instagram.com/ahsfx/

Το «American Horror Story» κατέχει τη θέση της μακροβιότερης ωριαίας σειράς στην ιστορία του FX και έχει εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Με περισσότερες από 100 υποψηφιότητες για Emmy και 17 βραβεία από την πρεμιέρα του το 2011, η σειρά έχει αναδείξει ταλέντα όπως η Jessica Lange, η Kathy Bates και ο James Cromwell, οι οποίοι έχουν κερδίσει βραβεία για τις ερμηνείες τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του, το «American Horror Story» έχει παρουσιάσει στους θεατές από ένα στοιχειωμένο σπίτι και μια μαγική σχολή μέχρι ένα περιοδεύον τσίρκο, ένα στοιχειωμένο ξενοδοχείο και την ίδια την αποκάλυψη.

Η Kim Kardashian σε σκηνή από το American Horror Story 13, με το νέο trailer να θυμίζει iconic στιγμές της σειράς.
https://www.instagram.com/ahsfx/

Η φετινή, 13η σεζόν, αποτελεί ένα crossover γεγονός, εστιάζοντας κυρίως στη Νέα Υόρκη και συνδέοντας χρονικές γραμμές και χαρακτήρες από ολόκληρο το franchise. Η πλοκή περιστρέφεται γύρω από το «The Apollyon», ένα μυστηριώδες και ανατριχιαστικό κτίριο διαμερισμάτων στη Νέα Υόρκη, το οποίο φημολογείται ότι συνδέεται με μια πύλη προς την Κόλαση στο υπόγειό του.

Στο φετινό καστ περιλαμβάνονται ονόματα όπως η Sarah Paulson, ο Evan Peters, η Angela Bassett, η Kathy Bates, η Emma Roberts, η Billie Lourd, η Gabourey Sidibe, η Leslie Grossman, ο Joey Pollari και η Jessica Lange. Το εντυπωσιακό σύνολο συμπληρώνουν οι Avantika, Jamie Brewer, Elle Chapman, Berto Colon, Alex Consani, Frances Conroy, Mat Fraser, Seth Gabel, Orlando Jones, Paul Anthony Kelly, John Carroll Lynch, Tig Notaro, Madelaine Petsch, Fedor Steer, Mena Suvari, Zach Villa, John Waters και πολλοί άλλοι.

Η γυναίκα με το κόκκινο μαντήλι και τη σκιά της στο American Horror Story 13, προκαλεί έντονο ενδιαφέρον.
https://www.instagram.com/ahsfx/

Η σειρά δημιουργήθηκε και εκτελέστηκε από τους Murphy και Brad Falchuk, με παραγωγούς τους Ned Martel και Charlie Carver. Στους εκτελεστικούς παραγωγούς συγκαταλέγονται επίσης οι Eric Kovtun, Nissa Diederich, Scott Robertson, Tanase Popa, Crystle Roberson Dorsey, Jennifer Salt και Tim Minear. Η παραγωγή της σειράς γίνεται από την 20th Television.

american_horor_story_coven
https://www.instagram.com/ahsfx/?hl=el

Αν και η πηγή δεν παρέχει πληροφορίες για το τι αναμένεται στην 14η σεζόν, η συνεχής επιτυχία και η ανανέωση της σειράς υπόσχονται νέες, ανατριχιαστικές ιστορίες για τους λάτρεις του είδους.

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