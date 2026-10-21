Μουσική 21.10.2026

Γιορτές με τον Γιώργο Περρή: Το ξεχωριστό live που θα υποδεχτεί τη νέα χρονιά

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Η χριστουγεννιάτικη μουσική παράδοση του Γιώργου Περρή συνεχίζεται με το «…And A Happy New Year!», στις 28 Δεκεμβρίου, για 2 συναυλίες
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Γιώργος Περρής θα δώσει συναυλία στις 28 Δεκεμβρίου στο «Θέατρον» του Ελληνικού Κόσμου.
  • Ο καλλιτέχνης παρουσιάζει νέο πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια και νέες μουσικές στιγμές.
  • Θα συμπράξει με την Maranatha Gospel Choir, προσθέτοντας ενέργεια και χαρά.
  • Η συναυλία έχει τίτλο «…Αnd A Happy New Year!» και υπόσχεται αισιόδοξη υποδοχή της νέας χρονιάς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι γιορτές στην χριστουγεννιάτικη Αθήνα έχουν πια τη δική τους μουσική παράδοση: τις συναυλίες του Γιώργου Περρή! Έχοντας δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια μια μοναδική σχέση με το κοινό που τον ακολουθεί ανελλιπώς, ο διεθνής Έλληνας ερμηνευτής δίνει ραντεβού στις 28 Δεκεμβρίου στο «Θέατρον» του Ελληνικού Κόσμου με όσους αγαπάνε τη δική του σφραγίδα στις εορταστικές συναυλίες.

George Perris Ellinikos Kosmos 2

Πιστός στις εκπλήξεις που επιφυλάσσει στο κοινό του κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο Γιώργος Περρής δημιουργεί νέο ήχο, νέα πνοή και ακόμα περισσότερη χαρά! Με ένα ολοκαίνουργιο πρόγραμμα, ειδικά σχεδιασμένο για αυτές τις παραστάσεις, ο ξεχωριστός καλλιτέχνης συνδυάζει τη συγκίνηση με το ρυθμό, τα αγαπημένα τραγούδια με τις απρόσμενες μουσικές στιγμές, δημιουργώντας μια μουσική εμπειρία που θα ξεσηκώσει το κοινό κάθε ηλικίας.

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Ξεχωριστή στιγμή θα είναι η σύμπραξη του με την εντυπωσιακή Maranatha Gospel Choir, η οποία με τις καθηλωτικές φωνές, τον παλμό και την εκρηκτική της ενέργεια υπόσχεται να μεταφορφώσει τη συναυλία σε μία μεγάλη μουσική γιορτή! Σε μία από τις πιο δημιουργικές και συναρπαστικές περιόδους της πορείας του, ο Γιώργος Περρής δεν μας υπόσχεται απλώς μία ακόμα γιορτινή συναυλία, αλλά την πιο φωτεινή και αισιόδοξη υποδοχή της νέας χρονιάς!

«…Αnd A Happy New Year!» για δύο μοναδικές παραστάσεις στο «Θέατρον» του Ελληνικού Κόσμου.

Διοργάνωση: Half Note Productions

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