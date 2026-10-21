Beauty 21.10.2026

Το σκοτεινό «Gucci smokey eye» έχει γίνει η νέα μου εμμονή για τα πιο glam party looks

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Το smokey eye του Gucci είναι το beauty look που θέλω να δοκιμάσω και σου δείχνω πώς να το πετύχεις εύκολα και χωρίς λάθη
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το Gucci smokey eye χρησιμοποιεί έντονες μαύρες και γκρι σκιές με μπλε λάμψη για τολμηρό, σκοτεινό βλέμμα.
  • Το μακιγιάζ δεν επιδιώκει την τελειότητα, αλλά την ένταση και τον χαρακτήρα μέσω σκούρων αποχρώσεων.
  • Είναι ιδανικό για βραδινές εξόδους και events, προσδίδοντας fashion-forward διάθεση.
  • Η σωστή τεχνική blending και η προετοιμασία των βλεφάρων είναι κρίσιμες για το αποτέλεσμα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν beauty looks που δεν περνούν απαρατήρητα και το smokey eye που παρουσίασε ο οίκος Gucci στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου είναι σίγουρα ένα από αυτά. Με έντονες μαύρες και γκρι σκιές, ένα βαθύ, μυστηριώδες βλέμμα και μια ανεπαίσθητη μπλε λάμψη, το συγκεκριμένο μακιγιάζ δίνει νέα διάσταση σε ένα από τα πιο διαχρονικά trends της ομορφιάς. Στα μοντέλα που περπάτησαν στο runway, ανάμεσά τους η Meredith Mickelson και η Hyunjoo, το αποτέλεσμα ήταν τολμηρό, σκοτεινό και απόλυτα συνδεδεμένο με τη σύγχρονη αισθητική του οίκου.

Μοντέλο περπατά στην πασαρέλα με μαύρο φόρεμα με μεγάλο άνοιγμα στο πόδι, παρουσιάζοντας τη συλλογή SS 27.
https://www.instagram.com/gucci

Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στο συγκεκριμένο look είναι πως δεν προσπαθεί να κάνει το μακιγιάζ να δείχνει υπερβολικά τέλειο ή επιτηδευμένο. Αντίθετα, αξιοποιεί τη δύναμη των σκούρων αποχρώσεων, δημιουργώντας ένα βλέμμα με ένταση και χαρακτήρα. Παρότι δεν πρόκειται για την πιο διακριτική επιλογή για την καθημερινότητα, θεωρώ πως είναι ιδανική για μια βραδινή έξοδο, ένα ιδιαίτερο event ή οποιαδήποτε στιγμή θέλεις να δώσεις στο outfit σου μια πιο fashion-forward διάθεση.

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Το μόνο σημείο που χρειάζεται προσοχή είναι η τεχνική. Ένα έντονο smokey eye μπορεί εύκολα να δείξει βαρύ, αν οι σκιές δεν έχουν σβηστεί σωστά ή αν το σχήμα δεν έχει προσαρμοστεί στα μάτια σου. Με τα κατάλληλα προϊόντα και λίγη υπομονή, όμως, μπορείς να πετύχεις ένα αποτέλεσμα που θυμίζει επαγγελματικό makeup look.

Πώς να πετύχεις το έντονο smokey eye του Gucci

1. Προετοίμασε σωστά τα βλέφαρά σου

Πριν περάσεις στις σκούρες αποχρώσεις, ξεκίνησε με ένα primer ματιών, εφαρμόζοντας μια λεπτή στρώση τόσο στο πάνω όσο και στο κάτω βλέφαρο. Στη συνέχεια, πρόσθεσε λίγη ουδέτερη σκιά, ώστε να δημιουργήσεις μια λεία βάση που θα διευκολύνει το blending. Αυτό το βήμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς βοηθά τις σκιές να απλωθούν ομοιόμορφα και να διατηρήσουν την έντασή τους.

Μοντέλο παρουσιάζει ρούχα από τη νέα συλλογή SS 27, με έμφαση στο επανασχεδιασμένο DNA του οίκου Gucci.
https://www.instagram.com/gucci

Με ένα μυτερό πινέλο, πάρε μια ματ γκρι σκιά και άπλωσέ τη στην πτυχή του βλεφάρου, προεκτείνοντάς τη ελαφρώς προς την εξωτερική γωνία. Για να δημιουργήσεις ένα πιο επιμηκυμένο σχήμα, πέρασε την ίδια απόχρωση και κάτω από το μάτι, εστιάζοντας κυρίως στα εξωτερικά δύο τρίτα. Με αυτόν τον τρόπο, θα δώσεις βάθος στο βλέμμα χωρίς να το κάνεις να δείχνει υπερβολικά βαρύ από την αρχή.

2. Δώσε ένταση με μαύρη σκιά και eyeliner

Εδώ ξεκινά το πιο εντυπωσιακό μέρος του μακιγιάζ. Επίλεξε μια ματ μαύρη σκιά και πίεσέ τη απαλά πάνω στο κινητό βλέφαρο, δίνοντας μεγαλύτερη ένταση κοντά στη γραμμή των βλεφαρίδων και στην εξωτερική γωνία. Απόφυγε να απλώσεις αμέσως μεγάλη ποσότητα προϊόντος. Είναι προτιμότερο να χτίσεις σταδιακά το χρώμα, προσθέτοντας περισσότερη σκιά όπου χρειάζεται.

Με ένα καθαρό πινέλο blending, σβήσε τα όρια ανάμεσα στο γκρι και το μαύρο, μέχρι οι 2 αποχρώσεις να ενώνονται ομαλά. Το μυστικό για ένα επιτυχημένο smokey eye βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη μετάβαση: το βλέμμα πρέπει να δείχνει έντονο, αλλά όχι σαν να έχεις απλώσει το χρώμα χωρίς έλεγχο.

Μοντέλο περπατάει στην πασαρέλα φορώντας μια μακριά μωβ διαφανή τουαλέτα, μέρος της συλλογής SS 27.
https://www.instagram.com/gucci

Στη συνέχεια, καθάρισε προσεκτικά την περιοχή της υδάτινης γραμμής με μια μπατονέτα, εφόσον χρειάζεται, και χρησιμοποίησε ένα μαύρο eyeliner για να τονίσεις το περίγραμμα των ματιών. Ολοκλήρωσε το κάτω μέρος με λίγη μαύρη σκιά ακριβώς κάτω από τις κάτω βλεφαρίδες, δημιουργώντας την χαρακτηριστική grungy διάθεση του Gucci look.

3. Πρόσθεσε μια διακριτική μπλε λάμψη

Αν υπάρχει μία λεπτομέρεια που κάνει αυτό το smokey eye να ξεχωρίζει από τις κλασικές εκδοχές του, αυτή είναι η μπλε λάμψη. Για να την πετύχεις, χρησιμοποίησε μια σκούρα μπλε ή navy shimmer σκιά και εφάρμοσε μικρή ποσότητα στο κέντρο του κινητού βλεφάρου και στην εσωτερική γωνία των ματιών.

gucci_ss_27
https://www.instagram.com/gucci

Δεν χρειάζεται να καλύψεις ολόκληρο το βλέφαρο με shimmer. Αντίθετα, η διακριτική εφαρμογή του δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα αντίθεση με τις ματ μαύρες και γκρι αποχρώσεις, προσθέτοντας βάθος και διάσταση στο αποτέλεσμα. Αν προτιμάς ένα πιο διακριτικό look, μπορείς να περιορίσεις τη λάμψη μόνο στο κέντρο του βλεφάρου, ώστε να γίνεται αντιληπτή κυρίως όταν αντανακλά το φως.

4. Ολοκλήρωσε το look με μάσκαρα και καθαρό περίγραμμα

Για να αναδείξεις ακόμη περισσότερο το βλέμμα σου, εφάρμοσε αρκετές στρώσεις μαύρης μάσκαρα, δίνοντας έμφαση στις εξωτερικές βλεφαρίδες. Με αυτόν τον τρόπο, θα δημιουργήσεις ένα πιο ανοδικό αποτέλεσμα που συμπληρώνει ιδανικά το επιμηκυμένο σχήμα των σκιών. Αν θέλεις ακόμη μεγαλύτερη ένταση, μπορείς να προσθέσεις μερικές ψεύτικες βλεφαρίδες στην εξωτερική γωνία.

gucci_flap_bag
https://www.instagram.com/gucci/?hl=el

Πριν ολοκληρώσεις το μακιγιάζ σου, έλεγξε αν έχουν πέσει υπολείμματα σκιάς κάτω από τα μάτια. Με ένα επίπεδο πινέλο και μικρή ποσότητα concealer, καθάρισε προσεκτικά την περιοχή γύρω από τις σκιές, διατηρώντας το σχήμα τους καθαρό και καλοσχηματισμένο. Έτσι, το αποτέλεσμα θα παραμείνει σκοτεινό και δραματικό, χωρίς να δείχνει ατημέλητο.

Κεντρική Εικόνα: @gucci

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