Beauty 19.10.2026

Κοιμάσαι με βρεγμένα μαλλιά; Η αλήθεια που πρέπει να γνωρίζεις

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Η συνήθεια μετά το βραδινό ντους που μπορεί να ταλαιπωρήσει τα μαλλιά σου, προκαλώντας σπάσιμο, φριζάρισμα και πιτυρίδα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο ύπνος με βρεγμένα μαλλιά μπορεί να τα κάνει πιο ευάλωτα σε σπάσιμο και φθορά λόγω τριβής.
  • Η παρατεταμένη υγρασία στο τριχωτό μπορεί να ευνοήσει την πιτυρίδα και τους ερεθισμούς.
  • Τα βρεγμένα μαλλιά δεν προκαλούν κρυολόγημα, καθώς αυτό οφείλεται σε ιούς.
  • Απλές συνήθειες όπως η απομάκρυνση υγρασίας και η χρήση μεταξωτής μαξιλαροθήκης προστατεύουν τα μαλλιά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα ντους αργά το βράδυ μπορεί να είναι ο πιο εύκολος τρόπος να χαλαρώσεις μετά από μια κουραστική ημέρα. Τι γίνεται, όμως, όταν δεν προλαβαίνεις να στεγνώσεις τα μαλλιά σου πριν πέσεις για ύπνο; Αν και το να κοιμηθείς με βρεγμένα μαλλιά περιστασιακά δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας, η συστηματική συνήθεια μπορεί να επηρεάσει την υγεία και την εμφάνισή τους.

beige_blonede_mallia
https://www.instagram.com/tanisrosee/?hl=el

Το βασικό πρόβλημα είναι ότι η τρίχα γίνεται πιο ευάλωτη όταν είναι βρεγμένη, με αποτέλεσμα να σπάει ευκολότερα από την τριβή με το μαξιλάρι. Παράλληλα, η υγρασία που παραμένει στο τριχωτό της κεφαλής μπορεί να ευνοήσει την εμφάνιση πιτυρίδας και ερεθισμών. Αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να χρησιμοποιείς καθημερινά πιστολάκι, αλλά ότι αξίζει να υιοθετήσεις μερικές απλές συνήθειες πριν κοιμηθείς.

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Όταν τα μαλλιά είναι βρεγμένα, η δομή της τρίχας μεταβάλλεται και γίνεται πιο ευάλωτη στο τράβηγμα και στην τριβή. Οι κινήσεις κατά τη διάρκεια του ύπνου, ιδιαίτερα πάνω σε βαμβακερή μαξιλαροθήκη, μπορεί να προκαλέσουν σπάσιμο, φριζάρισμα και ψαλίδα.

Γυναίκα με φυσικό χρώμα μαλλιών και τζιν μπουφάν με κρόσσια κρατάει μια σουέντ τσάντα σε δρόμο.
https://www.instagram.com/rapunzelofsweden/?hl=el

Η συχνότητα παίζει σημαντικό ρόλο. Ένα βράδυ με βρεγμένα μαλλιά δεν πρόκειται να τα καταστρέψει, όμως η επανάληψη της συνήθειας μπορεί να αυξήσει σταδιακά τη φθορά.

Μπορεί να προκαλέσει πιτυρίδα;

Η υγρασία που παραμένει για πολλές ώρες στο τριχωτό της κεφαλής μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών, όπως ο μύκητας Malassezia, ο οποίος συνδέεται με την πιτυρίδα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να εντείνει τον κνησμό και τον ερεθισμό.

Γυναίκα με μακριά, κυματιστά μαλλιά και αφέλειες, φορώντας μια λεοπάρ λούτρινη ζακέτα, παρουσιάζοντας το mouse haircut.
https://www.instagram.com/beautyspock/

Αν έχεις ευαίσθητο τριχωτό ή εμφανίζεις συχνά πιτυρίδα, είναι προτιμότερο να στεγνώνεις καλά τις ρίζες πριν ξαπλώσεις. Εξίσου σημαντικό είναι να διατηρείς καθαρή τη μαξιλαροθήκη σου, ειδικά αν συνηθίζεις να κοιμάσαι με νωπά μαλλιά.

Θα αρρωστήσεις αν κοιμηθείς με βρεγμένα μαλλιά;

Σε αντίθεση με όσα πιστεύαμε παλαιότερα, τα βρεγμένα μαλλιά δεν προκαλούν από μόνα τους κρυολόγημα. Τα κρυολογήματα οφείλονται σε ιούς και όχι στην υγρασία των μαλλιών. Επομένως, δεν χρειάζεται να ανησυχείς αν κάποια φορά ξαπλώσεις χωρίς να έχουν στεγνώσει εντελώς.

Πώς να προστατεύσεις τα μαλλιά σου πριν τον ύπνο

Αν δεν έχεις χρόνο για πλήρες στέγνωμα, υπάρχουν μερικά απλά βήματα που μπορούν να περιορίσουν τη φθορά:

  • Απομάκρυνε την περιττή υγρασία: Χρησιμοποίησε μια πετσέτα μικροϊνών ή ένα βαμβακερό T-shirt, πιέζοντας απαλά τα μαλλιά χωρίς να τα τρίβεις.
  • Στέγνωσε τις ρίζες: Ακόμη και λίγα λεπτά με το πιστολάκι σε χαμηλή θερμοκρασία μπορούν να βοηθήσουν.
  • Ξεμπέρδεψε με προσοχή: Χρησιμοποίησε μια χτένα με αραιά δόντια, ξεκινώντας από τις άκρες και προχωρώντας προς τις ρίζες.
  • Απόφυγε τα σφιχτά χτενίσματα: Ένας χαλαρός κότσος ή μια απαλή πλεξούδα είναι προτιμότερα από ένα σφιχτό δέσιμο που ασκεί πίεση στην τρίχα.
  • Προτίμησε μεταξωτή ή σατέν μαξιλαροθήκη: Οι πιο λείες επιφάνειες μειώνουν την τριβή και μπορούν να περιορίσουν το μπέρδεμα και το σπάσιμο.

Τι ισχύει για τα σγουρά μαλλιά;

Τα σγουρά μαλλιά χρειάζονται διαφορετική φροντίδα, καθώς είναι πιο επιρρεπή στο φριζάρισμα και στο μπέρδεμα. Μπορείς να εφαρμόσεις την κρέμα styling ή το leave-in conditioner σου μετά το λούσιμο, να απομακρύνεις την περίσσεια νερού με μια πετσέτα μικροϊνών και να αφήσεις τις μπούκλες να στεγνώσουν όσο περισσότερο γίνεται.

Πριν κοιμηθείς, συγκέντρωσε τα μαλλιά χαλαρά στην κορυφή του κεφαλιού, χρησιμοποιώντας ένα μεταξωτό scrunchie. Μια σατέν μαξιλαροθήκη ή ένα bonnet με μεταξωτή επένδυση μπορεί επίσης να βοηθήσει στη διατήρηση του σχήματος των μπούκλων, αρκεί τα μαλλιά να μην είναι μουσκεμένα.

Μια γυναίκα με ξανθά μαλλιά και αφέλειες τραβάει selfie, δείχνοντας το δημοφιλές κούρεμα "mouse haircut".
https://www.instagram.com/nadineleopold/

Το συμπέρασμα; Δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι αν κοιμηθείς περιστασιακά με νωπά μαλλιά. Ωστόσο, το να απομακρύνεις όσο το δυνατόν περισσότερη υγρασία και να αποφεύγεις την έντονη τριβή είναι δύο απλές κινήσεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στη μακροπρόθεσμη υγεία των μαλλιών σου.

Κεντρική Εικόνα: Pexels 

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haircare μαλλιά
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