Beauty 18.10.2026

Η ανάδρομη Αφροδίτη αναμένεται να αλλάξει τη beauty routine σου – Δες τι πρέπει να κάνεις

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Από το ξεκαθάρισμα στο νεσεσέρ μέχρι την επιστροφή σε παλιά αγαπημένα προϊόντα, αυτή η περίοδος γίνεται η αφορμή για ένα διαφορετικό beauty reset
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η ανάδρομη Αφροδίτη συμβολίζει την επανεξέταση και επαναπροσδιορισμό των beauty επιλογών.
  • Η περίοδος αυτή προσφέρεται για να αναρωτηθείς αν η beauty routine σου ανταποκρίνεται στις ανάγκες σου.
  • Κάνε ξεκαθάρισμα στα καλλυντικά σου και δώσε δεύτερη ευκαιρία σε παλιές αγαπημένες επιλογές.
  • Σκέψου πριν από την επόμενη αγορά και ανακάλυψε ξανά το προσωπικό σου στιλ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν τελευταία νιώθεις ότι το μακιγιάζ που λάτρευες πριν από μερικούς μήνες δεν σε εκφράζει πια ή ότι θέλεις να αλλάξεις το άρωμα, τα μαλλιά και το προσωπικό σου στιλ, ίσως ήρθε η στιγμή να επανεξετάσεις τις beauty επιλογές σου. Στην αστρολογία, η Αφροδίτη συνδέεται με την ομορφιά, την επιθυμία, την απόλαυση και την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Όταν βρίσκεται σε ανάδρομη πορεία, η συγκεκριμένη περίοδος θεωρείται συμβολικά μια ευκαιρία για αναθεώρηση, επαναπροσδιορισμό και επιστροφή σε όσα μας εκφράζουν πραγματικά.

blue_marine_makeup_trend
https://www.instagram.com/blumarine/

Για το διάστημα από τις 3 Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου 2026, η ανάδρομη Αφροδίτη περνά από τον Σκορπιό στον Ζυγό, σύμφωνα με την αστρολογική προσέγγιση. Αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να εγκαταλείψεις τις αγαπημένες σου συνήθειες ομορφιάς ή να αναβάλεις κάθε αλλαγή. Αντίθετα, μπορείς να αξιοποιήσεις αυτή την περίοδο ως αφορμή για να αναρωτηθείς αν η beauty routine σου εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τη διάθεσή σου.

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Τι σημαίνει η ανάδρομη Αφροδίτη για την ομορφιά σου;

Στην αστρολογία, η Αφροδίτη συνδέεται με την αισθητική, την αυτοεικόνα και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ομορφιά. Η ανάδρομη πορεία της θεωρείται, επομένως, μια συμβολική πρόσκληση να επανεξετάσουμε τις επιλογές μας και να αναγνωρίσουμε τι μας αρέσει πραγματικά, πέρα από τις τάσεις που εμφανίζονται διαρκώς στα social media.

deffused_makeup_trendq

Ίσως διαπιστώσεις ότι το έντονο μακιγιάζ που δοκίμαζες μέχρι πρόσφατα δεν ταιριάζει πλέον στη διάθεσή σου ή ότι θέλεις να επιστρέψεις σε ένα πιο απλό look. Μπορεί, επίσης, να αισθανθείς την ανάγκη να πειραματιστείς με ένα διαφορετικό χτένισμα ή να αναζητήσεις ένα άρωμα που εκφράζει καλύτερα την προσωπικότητά σου.

Η βασική ιδέα δεν είναι να αποφύγεις τις αλλαγές, αλλά να καταλάβεις τι βρίσκεται πίσω από την επιθυμία σου να τις κάνεις. Σου αρέσει πραγματικά μια συγκεκριμένη τάση ή την υιοθετείς επειδή τη βλέπεις παντού; Και ποια προϊόντα χρησιμοποιείς επειδή σου προσφέρουν ευχαρίστηση και ποια έχουν απλώς παραμείνει στη συλλογή σου από συνήθεια;

makeup_deffused_trend
https://www.instagram.com/cedarpurchase/

Πώς να αξιοποιήσεις αυτή την περίοδο στη beauty routine σου

1. Κάνε ένα ξεκαθάρισμα στα καλλυντικά σου

Άνοιξε το νεσεσέρ και τα συρτάρια του μπάνιου σου και δες ποια προϊόντα χρησιμοποιείς πραγματικά. Εκτός από όσα έχουν λήξει ή έχουν αλλοιωθεί, εντόπισε εκείνα που έχεις ξεχάσει, αλλά θα ήθελες να εντάξεις ξανά στην καθημερινότητά σου. Έτσι, θα αποκτήσεις καλύτερη εικόνα της συλλογής σου πριν από την επόμενη αγορά.

2. Δώσε δεύτερη ευκαιρία σε παλιές αγαπημένες επιλογές

Ένα κραγιόν που είχες αφήσει στην άκρη, μια παλέτα σκιών που δεν χρησιμοποιείς συχνά ή ένα άρωμα που έχεις καιρό να φορέσεις μπορεί να γίνει ξανά μέρος της ρουτίνας σου. Δεν χρειάζεται κάθε αλλαγή να συνοδεύεται από μια καινούργια αγορά.

makeup_trends_fthinopwro
https://www.instagram.com/ninapark/?hl=en#

3. Σκέψου πριν από την επόμενη beauty αγορά

Οι τάσεις ανανεώνονται συνεχώς, από τα χρώματα στα νύχια μέχρι τις νέες τεχνικές μακιγιάζ. Πριν προσθέσεις ακόμη ένα προϊόν στο καλάθι σου, αναρωτήσου αν καλύπτει κάποια πραγματική ανάγκη ή αν απλώς σε παρασύρει ο ενθουσιασμός της στιγμής.

4. Απλοποίησε τη ρουτίνα σου

Περισσότερα προϊόντα δεν σημαίνουν απαραίτητα καλύτερη περιποίηση. Μια προσεγμένη ρουτίνα με επιλογές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου μπορεί να είναι πιο πρακτική και ευχάριστη από μια περίπλοκη διαδικασία που ακολουθείς μηχανικά.

makigiaz_matiwn
https://www.instagram.com/nikki_makeup/?hl=el

5. Ανακάλυψε ξανά το προσωπικό σου στιλ

Από το signature κραγιόν μέχρι το άρωμα που φοράς καθημερινά, οι beauty επιλογές μπορούν να αποτελούν έναν τρόπο έκφρασης. Αντί να ακολουθείς κάθε νέα τάση, κράτησε όσα σε κάνουν να αισθάνεσαι άνετα και δοκίμασε διαφορετικές ιδέες μόνο όταν πραγματικά σε ενδιαφέρουν.

6. Δώσε μεγαλύτερη σημασία στην εμπειρία

Η ομορφιά δεν αφορά μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Η υφή μιας κρέμας, το άρωμα ενός προϊόντος ή λίγα λεπτά που αφιερώνεις στη φροντίδα σου μπορούν να μετατρέψουν μια συνηθισμένη διαδικασία σε μια ευχάριστη στιγμή μέσα στην ημέρα.

makigiaz_matia
https://www.instagram.com/nikki_makeup/

Ένα beauty reset χωρίς περιττές αλλαγές

Η ανάδρομη Αφροδίτη μπορεί να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα αφορμή για να δεις διαφορετικά τη σχέση σου με την ομορφιά. Δεν χρειάζεται να ανανεώσεις ολόκληρη τη συλλογή σου, να αλλάξεις δραστικά την εμφάνισή σου ή να ακολουθήσεις κάθε νέα τάση που εμφανίζεται στο feed σου.

Αντίθετα, το συγκεκριμένο διάστημα μπορείς να το αντιμετωπίσεις ως μια ευκαιρία για ξεκαθάρισμα, επαναξιολόγηση και περισσότερη συνειδητότητα στις επιλογές σου. Άλλωστε, το πιο ουσιαστικό beauty reset δεν είναι απαραίτητα εκείνο που αλλάζει την εικόνα σου, αλλά εκείνο που σε βοηθά να καταλάβεις τι σου αρέσει πραγματικά και να κρατήσεις στη ρουτίνα σου όσα έχουν νόημα για εσένα.

Κεντρική Εικόνα: Pexels 

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